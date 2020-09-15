自由開講》不要因為丁允恭事件，而造成綠營的「分裂」

◎泰溫斯

近日前總統府發言人丁允恭，因為被週刊爆料性醜聞，而黯然辭職。此件涉及「私德」的案件，本應隨著監委主動申請調查，而漸漸落幕。

然而，監察院長陳菊日前一句「（丁允恭）並非我帶的」言論，使部分藍營人士、網軍側翼見獵心喜，批評陳菊院長「甩鍋」、「次元切割」。更有部分有心人士，開始對賴副總統、陳菊院長進行「無差別式」的挑撥及攻擊。

請繼續往下閱讀...

平心而論，將此事全丟給副總統賴清德，有失公允。對兩人進行無差別式的攻擊，更是未掌握事情的全貌。

事實上，時任台南市長的賴清德在2017年就任閣揆時，幾乎是隻身一人，在當時即有報導「賴清德就任閣揆，幾乎是一人上任」，各部會首長所用的人選，也幾乎完全沿自林全內閣的架構。

換句話說：賴清德沒有帶任何一位台南市府的小內閣成員伴隨。自己練起來的團隊都不帶了，又怎麼會捨近求遠的跑去跟陳菊借將？

即使，丁允恭真的是賴清德任用的，但是不要忘了：在「公領域」上，丁允恭是一名出色的文字幕僚，在當時即有不小的名聲。丁允恭事件直到2020年才由媒體爆出，2017年發生的事，要2020年的賴副總統負責，這樣的說法，不只時空背景不符，更是「強詞奪理」。

前總統府發言人丁允恭。（資料照）

事實上，陳菊院長早就聲明「若早知丁允恭相關情事的話，不會只有告誡，而是會要他離開團隊。」若要在此基礎上大作文章，實在大可不必。其實，若賴清德副總統真的是跟當時的陳菊院長借將，那也不正好反應出賴清德「用人唯才」的原則？

丁允恭私領域的行逕，也許有許多討論的空間，更給了許多政治工作者一個血淋淋的案例。然而，「跨越時空」來指責陳菊院長「甩鍋」、抑或是批評賴清德帶丁允恭「上台北」的言論，不只對於釐清事實沒有幫助，更是一種對事實的「扭曲」。

（出版業）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法