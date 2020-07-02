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自由開講》霸凌三力

2020-07-02 15:29
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伍麗華

陳菊正受三種刁鑽的力量霸凌：網路懶人包、歷史失憶症及不負責的敵對政黨心態。

時下年輕一代的朋友，擁有比花甲長者更好的搜尋、閱覽資訊的工具與技術，可以隨時按鍵之後，周遊古今上下的寰宇時空。有位在大學任教的朋友說，三五年前，課堂上如果有同學滑手機，他會立刻要求學生離開教室，因為這是不尊重課程的行為。現在呢？他說完全不可能了，因為連最好的學生都隨時跟著課程內容上網蒐集、比對老師說的，要說這是不尊重課程，已經說不過去了。然而，這是資訊最便捷、卻也是資訊最容易被有心人操弄的時代。

監察院長被提名人陳菊，這段時間飽受由某些團體精心製作的懶人包，內容不外就是「貪腐」、「大量用自己人」、「濫訴」、「浪費公帑」之類；標題下引證，市長被監察院彈劾、高市府大量晉用自己派系成員、汙衊黃俊英發放走路工、高市府欠債三千億、挪用氣爆善款之類，這些看似有憑有據；但是真要細探，卻發現事實根本不是那樣。這就是資訊網絡便捷造成的後遺症。

懶人包也者，專門給不願意花多一點時間、心思探索真相的人預備的資訊簡報PPT。這種利器被居心叵測者掌握，確實會散發巨大能量，但是收受者不謹慎分辨，卻也容易遭到欺矇。

於美麗島事件中受審的陳菊。（圖擷取自劉世芳臉書）

1979年高雄美麗島究竟發生什麼事？高雄捷運站有美麗島站，很多朋友都知道，可是這個地方為何如此名之？很多人大概不知道、或者都忘了。那還是嚴密戒嚴的年代（什麼是戒嚴？上網查吧！），事發後，警備總部（這又是陌生名詞？上網！）大舉搜捕包括施明德（不是帶過紅潮反阿扁運動？）、呂秀蓮（不是當過副總統？）、姚嘉文（不是當過考試院長？）、黃信介、陳菊等。後來一干人等都被逮捕而進行軍事審判。

網路照片可以看到，施明德有點玩笑不恭的神情，而猶有娃娃胖臉的陳菊（很多黨外人士暱稱「小妹」）也站在女警旁邊一起受審，戒嚴時期的軍事審判，一個不小心就是唯一死刑（力道不會比剛通過的香港國安法弱）。那個年代電視只有台視、中視、華視，都是政府的。報紙只有中央、中華、中國、新生，加上只有晚上出報的自立晚報。晚上出來的之外，都是黨國喉舌。言行遭黨國忌諱（黨即是國），留外的臺灣籍教授可能遭「被自殺」（陳文成）、一家老少遭滅口（林義雄）。更早一點，柏楊不過提了個漫畫卜派的隱喻，就要去苦吟綠島夜曲。就是那個年代，陳菊就是當時臺灣對抗威權專制的參與者。汙衊、攻擊者儘講近來語焉不詳的所謂「弊案」，卻不願好好正視她一路走來的理念、經歷與政績。這是刻意的歷史失憶症。

「民進黨不是一直要廢考監兩院？」回顧當年廢除國民大會的過程，這個時候，因為自己沒有機會主導提名權責，難道不管它憲法規定什麼！總統依據憲法職權行使提名權，當然要按部就班，維持憲政秩序。廢考監兩院的步驟可以進行，在還沒完成修憲之前，總統自是要依法完成考監兩院委員的提名與任命。某黨是真的不想再執政、永遠在野嗎？那就繼續扮演不負責任的政黨吧！

（立法委員）

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