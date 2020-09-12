紐約地途》站在世界的邊緣，Edge NYC初體驗

在Edge這裡欣賞夜景，因為真正比自己所在的位置還高的地方就只有那排名前五名的大樓，有好幾棟甚至還沒完工，居高臨下看到紐約市閃閃爍爍的萬家燈火，真的有身處天上人間的抽離感。

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紐約市在武漢肺炎疫情趨緩後謹慎緩慢的逐漸往恢復正常的路上前進，除了一般商業店家已經開放可以入內購物外，最具有象徵性的就是城市裡熱門的觀光景點像是博物館與幾個可以居高臨下一覽紐約全景的高樓觀景台也在有人數限制的情況下對民眾開放了。筆者曾經在去年介紹過位於曼哈頓中城西邊的新造鎮計畫Hudson Yards，雖然全部工程要到2024年才會竣工，不過整個計畫裡的最高建築30 Hudson Yards已經完工並開放讓承租的企業進駐辦公。而這棟紐約市裡高度排名第六的建築最讓人引頸盼望的就是位於第100層樓的戶外觀景台 Edge，也在今年三月時正式開放。

紐約市最新的摩天大樓觀景台Edge NYC在九月初重新開放，在西半球最高的戶外觀景台會有站在「世界邊緣」的既視感 。（圖：作者提供）

原本計劃在三月中到這個西半球最高的「戶外」觀景台朝聖（新世貿大樓的「室內」觀景台稍微高一點），但因為疫情關係，觀景台在開幕不到十天便因「紐約暫停」被迫暫時關閉。一直到九月初才終於在限制人數，以儘量保持遊客間的社交距離的情況下重新對民眾開放。趁現在觀光客還沒有回流之前，筆者終於登上 Edge NYC，以在紐約市其他摩天大樓觀景台所沒有的視角來看這個城市。

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Edge觀景台是由紐約建築師Kohn Pederson Fox所設計，在1131英尺高的樓層往大樓的東南方懸空延伸出去80英尺的一個三角形露天的觀景台，不同於其他摩天大樓觀景台通常是在建築裡的一個樓層或是頂樓陽台的部分。這樣設計從地面上乍看之下有點突兀，但又與整個Hudson Yards建築群有如往上綻放開來的結晶石英視覺其實很搭的。

Edge位於曼哈頓中城哈德遜河旁新造鎮計畫Hudson Yards裡最高建築30 Hudson Yards的第一百層樓。（圖：作者提供）

來Edge，一開始要先搭電梯到四樓的專用入口轉搭直通102層樓的快速電梯。在排隊準備搭電梯時免不了會安排遊客們觀看Hudson Yards這個都更計畫的簡介，然後一進入電梯，門關妥之後不到60秒的時間電梯門再打開時，已經是在102層的高度了。這過程非常安穩舒適，甚至連耳壓變化都沒有太大的感覺。

Edge NYC專用電梯在不到60秒的時間便可以將遊客從四樓載上第102層樓，快速且舒適。（圖：作者提供）

Edge戶外觀景台的動線安排其實還蠻人性化的。因為在100層的三角形戶外空間有限，來參觀的民眾是先搭電梯到102層，再慢慢依照人數走樓梯下到100層。而在102層面東，北與面西的部分都是大片落地窗，所以民眾在排隊時就可以欣賞窗外紐約市景色。哈德遜河上游，曼哈頓中城密度超高有如巨石嶙峋的建築群，是在其他觀景台所沒有的角度。時間對的話，更是可以看到絕美的夕陽。這樣的安排剛好與100層樓戶外觀景台主要面向東方與南方的視角相互補，整個紐約景色可以一覽無遺。

遊客會先到102層室內的觀景樓層，再排隊走下樓梯到100層的戶外觀景台。（圖：作者提供）

Edge NYC戶外觀景台最讓人印象深刻的是他三角形空間的周圍全部都是強化玻璃所築成的玻璃牆，而且玻璃牆是往外斜傾約10度。不像帝國大廈或是洛克菲勒中心這兩個有歷史的大樓觀景台周圍是由一個一定高度的石牆所圍起，會擋住緊鄰腳底的地面視線；也不像新世貿大樓102層樓的觀景台，因為是在室內，所以燈光會映在窗戶上，影響看從窗戶看出去的視線，更是被攝影愛好者所詬病。在 Edge這裡，站在玻璃牆邊真的就如其名，站在建築最邊緣，幾乎可以垂直往下看到地面的街道景色。因為是露天，到夜晚時也不會有天花板的燈光照射在玻璃上干擾紐約的夜景視線。

Edge四周都是由強化玻璃築起的透明圍牆，並且往外傾斜10度左右，有懼高症的人可能會不敢靠得太近。（圖：作者提供）

Edge NYC在興建時其地板基礎就是直接和100層樓的室內地板結合在一起，所以承受重量強度非常高。因為是騰空向外延伸出去，和近年許多摩天大樓觀景台或是天空步道流行的噱頭一樣，有特別在觀景台中間用強化玻璃鋪成一個可以直接看到100層樓底下街景的透明地板。民眾如果要在這裡拍照，通常必須排隊，但因為面積不大，並沒有會讓人腿軟的驚悚，倒不一定值得特別花時間在這上面。

和世界其他許多天空步道景點一樣，Edge也有設置一個透明地板可以直接看到腳下的街景。（圖：作者提供）

為什麼Edge NYC是一個絕佳的地方來看紐約市呢？

Hudson Yards座落在曼哈頓中城的最西邊，緊鄰哈德遜河，可以有超過180度的視野觀看全部的紐約市。2015年開放的新世貿大樓位於曼哈頓的南端，雖然可以更近觀看紐約港，但中城的建築群，以及更北邊的中央公園在視線內顯得太小。帝國大廈雖然也是有獨一無二的地理位置，但最大的缺點是無法看到本身就是紐約地標的自己，這樣看到的景色總感覺少了一點什麼。而另一個也是相當熱門的觀景台洛克菲勒中心，因為高度只有七十層，建築周圍，尤其是北邊的部分已經有多棟高出許多的新大樓而擋住部分視線。

洛克菲勒中心的Top of The Rock是紐約很熱門的高樓觀景台，不過近年紐約超高摩天大樓紛紛林立，這裡的視野已經不是太好。（圖：作者提供）

來造訪Edge NYC最佳的時間大概是下午太陽下山前的兩小時左右。扣除掉可能的排隊時間，到第100層樓時剛好就可以欣賞落日餘暉，然後可以坐在觀景台北邊角落一個兩層樓高的看台上，靜看這個城市華燈初上，與緊接登場的億萬夜景。

從Edge NYC看出去的紐約夜景非常美麗，彷如在「天上人間」。（圖：作者提供）

紐約市有許多免費看夜景的景點，多半是在河邊看著曼哈頓天際線以及比較平面化的景色。在Edge這裡欣賞夜景，因為真正比自己所在的位置還高的地方就只有那排名前五名的大樓，有好幾棟甚至還沒完工，居高臨下看到紐約市閃閃爍爍的萬家燈火，真的有身處天上人間的抽離感。尤其在美國疫情可能不知道何時又會再嚴重起來的不確定感下，即使需要花上美金四十元左右的入場票價，短暫拋下俗世的一切，讓自己站上世界的邊緣，也是蠻值得的。

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