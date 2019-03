紐約地途》如果不是Hudson Yards？

大部分的紐約客都是聰明的。知道什麼樣的發展是對紐約市有利。會迫使政治人物最後和民意做妥協。假設原本這塊West Side Yards不論是興建洋基或噴射機隊球場還是一個綜合體育中心。雖然在有賽事時會帶來人潮,但那不會是住民經常性的流動,商業利用也有限制,而且會更壓縮曼哈頓的生活空間。

即使還要到2024年才會全部落成,眾所矚目的紐約中城西邊的哈德遜園區(Hudson Yards)在三月中正式開放和紐約客見面了。這一個斥資250億美金,預計在24英畝土地上興建16棟不同功能建築的造鎮計畫是紐約市自1930年代的洛克菲勒中心計畫以來規模最龐大的都市發展重劃。先開幕的部分是吸引當地紐約客和觀光客的造型獨特開放空間The Vessel和大型高檔購物餐飲中心The Shops and Restaurants。

在曼哈頓西邊斥資兩百五十億美金的Hudson Yards造鎮計畫中的公共廣場和購物中心三月十五日正式開放。(圖:作者提供)

哈德遜園區的都更計畫是在2005年彭博擔任市長時定案。這塊在紐約賓州火車站西邊,隔著曼哈頓西部快速道路(West Side Highway)和哈德遜河相望的土地主要是用來調度和維修長島鐵路(Long Island Rail Road)列車的鐵路機廠與停車坪,也叫做西邊鐵路園區(West Side Yards)。這個地區在成為紐約市裡的一個最新開發社區之前,其實有好幾次機會會作為其他用途,主要是在運動方面。

Hudson Yards是興建在曼哈頓西邊鐵路園區(West Side Yards)之上的都市重劃,在這個開發案定案之前,原本很有機會變成職業運動球場或綜合運動中心。(圖:作者提供)

最早看上這塊地的人是已故的大聯盟紐約洋基隊老闆喬治.史坦布瑞納(George Steinbrenner)。從80年代開始財大氣粗的洋基老闆就一直嫌1923年就在布朗士區的球場已經老舊,想在紐約市找一個新的地方蓋新球場。理論上新球場是對地方經濟發展的一支強心針,因此許多紐約的政治人物都希望洋基隊能繼續留在布朗士延續傳統而提出在布朗士興建新球場種種減稅補助計畫。但喬治對那些計畫都不滿意而拒絕,甚至在媒體放話,如果紐約市不提出更好條件,不惜將洋基隊帶離紐約市。

九0年代初期當時的紐約州長馬力歐.郭謨(現任州長的父親)提出用州政府大都會運輸局(MTA)擁有的West Side Yards的地上權當做洋基新球場的地點。這個在曼哈頓的賓州火車站旁,又離紐約巴士總站不遠的這個西邊鐵路園區的確打動了洋基老闆的心。不過後來老郭謨競選州長連任失敗,這計畫就不了了之。過幾年也是死忠洋基迷的紐約市長朱利安尼,也打算幫助洋基隊在這塊地上蓋新球場,擬出一個造價10億美金的新球場興建計畫,但礙於那些經費很多是來自老百姓的稅收,這項提案始終沒有真正送出,喬治.史坦布瑞納在曼哈頓蓋新球場的心願終究是落空。最後洋基隊還是在布朗士舊球場旁興建新的,其實那是一個最好的結局。

另外一支希望在西邊鐵路園區興建球場的是紐約兩支美式足球隊伍之一的噴射機隊。有趣的是紐約巨人隊(New York Giants)和紐約噴射機隊(New York Jets)雖然都掛著紐約的名號,主場地卻是在離曼哈頓約半小時車程的紐澤西州East Rutherford。2000年初期,噴射機隊的老闆,也就是強生藥廠公司老闆(Robert Wood Johnson)同樣看上這塊地,並且獲得當時州長帕塔基(George Pataki)和市長彭博的支持。當時的計畫是蓋了新球場之後還可以用來作紐約市要爭取2012年的奧運舉辦權的主要運動賽事場地,奧運結束後,再做轉型變回來成為美式足球場地,非球季時間,也可以作為和旁邊賈維次會議中心連結的商展會議用途。

West Side Yards改建成紐約噴射機隊主場的計畫幾乎要成案,最後卻在紐約州議會被否決。也改變了這一個地區未來發展的方向。(圖:作者提供)

這項計劃在2005年受到紐約州議會預算委員會的否決而受阻,也連帶造成國際奧會質疑這個運動園區到底能不能真正興建為由而拒絕了紐約的奧運申辦權。在曼哈頓西邊興建運動中心的計劃再度停擺。同樣在2005年紐約市議會決議將西邊鐵路園區預計興建體育中心的東邊部分進行土地重劃,以便未來規劃為多功能用途建設,但當時就算是彭博市長也對於土地開發商是否願意來這麼西邊的地方做開發抱持懷疑的態度。後來經過幾年的招標過程,幾經波折後終於在2009年由地產公司Related Companies得標,以Hudson Yards為名進行開發,剩下的就是歷史了。

Hudson Yards是集住、商、購物中心和公共空間為一體的造鎮計畫。第一棟大樓10 Hudson Yards在2016年落成使用,整個計畫最高的建築30 Hudson Yards也已經完工,2020年還將開放西半球最高的觀景台,可以無障礙的觀賞整個紐約市景色。三月開放的公共空間The Vessel,是由倫敦奧運聖火台的設計師Thomas Heatherwick所操刀設計。這個造型獨特的八層樓開放式空間是以蜂巢為概念,圓形的內部共有154組交錯的樓梯,2500個階梯,連接的80個平台。是繼Santiago Calatrava為世貿中心所設計的Oculus交通轉運站之後,紐約造型最奇特的建築。

在Hudson Yards的The Vessel(上)和世貿中心的Oculus(下)是近年紐約造型最獨特的開放建築。(圖:作者提供)

The Shops and Restaurants 則是七層樓的購物餐飲中心,有百貨公司(Neiman Marcus)和其他高檔精品店以及餐飲界名人David Chang,Thomas Keller等開設的餐廳。四月中這裡一個綜合表演中心The Shed也會正式啟用。Hudson Yards將成為一個不折不扣的城中之城。這個開發計畫不僅紐約客期待,也吸引許多國際房地產投資客關注以及其他國家城市要進行都更所觀摩的對象。去年三月前高雄市長陳菊來紐約考察訪問時,也曾經和市府官員來這裡參觀聆聽簡報。

Hudson Yards開發案在投資招商上有很好的結果,吸引許多城市官員來觀摩考察。高雄市政府去年也有來這裡參觀。(圖:作者提供)

其實大部分的紐約客都是聰明的。知道什麼樣的發展是對紐約市有利。會迫使政治人物最後和民意做妥協。假設原本這塊West Side Yards不論是興建洋基或噴射機隊球場還是一個綜合體育中心。雖然在有賽事時會帶來人潮,但那不會是住民經常性的流動,商業利用也有限制,而且會更壓縮曼哈頓的生活空間。現在的Hudson Yards吸引了許多大型企業進駐,房地產投資客進場,未來將和下城金融中心與中城商業中心成為曼哈頓三個主要都會生活圈。

當年大力推動紐約市爭取奧運主辦權,希望在West Side Yards興建運動中心的前市長彭博在Hudson Yards造鎮計畫明確出爐之後也承認當初他的計畫沒成功,或許對紐約市來說其實是件好事。回過頭來看亞馬遜撤銷在皇后區長島市興建第二總部的計畫,其實也就無須太擔心那個地方的發展會受阻,因為紐約客總會找到更好的路走。

One way or another.

