紐約地途》一場電商皇帝選妃的鬧劇

亞馬遜從宣佈將在紐約市設立第二總部到突然撤銷這項計畫戲劇化的轉變,其實問題就是出在電商企業高高在上的心態,以及對紐約客不夠瞭解。不是所有抗議亞馬遜來紐約設第二總部的地方人士是反對亞馬遜來,而是認為政府與企業之間的協議必須做修正,加入地方人士的意見。顯然亞馬遜覺得這樣的溝通或是修改太麻煩,乾脆就宣佈取消計畫。

NYDECO

2月14日,亞馬遜總部發出一則新聞稿正式宣佈撤回去年11月公佈將在紐約皇后區長島市設立第二總部的計畫,在情人節當天跟紐約市分手。聲明中提到主要原因是部分紐約州與紐約市的地方民代和社區團體反對這項計畫,並且「不願意和我們一起努力去建立起應有的關係讓這項計畫能順利推動」。這個撤銷興建第二總部計畫聲明的確是讓大部分紐約客,不論是支持或是反對的,大吃一驚。不過筆者認為選在情人節這天宣布不過是電商王國傲驕的跟紐約客說「老子不跟你們玩了」的公關手法而已。

今年2月14日亞馬遜宣布撤回在皇后區長島市設立第二總部的計畫。(圖:作者提供)

亞馬遜選擇長島市作為第二總部的決策過程有許多瑕疵,其中最被詬病的就是完全沒有當地地方人士的參與。政府與電商一直用「兩萬五千個工作機會」這個點來說可以帶動地方經濟和政府稅收,卻沒有保證有多少百分比的工作機會是會留給當地居民。再來是原本亞馬遜在未來10年會得到約美金30億元稅務減免,雖然理論上這30億會是由預計的新增兩萬五千個工作機會的所得稅約270億美金而來,但民眾不能接受的是,這些稅收為什麼不用在地方基礎建設上,而是要回饋給全世界市值最高的電商企業?尤其是當民眾知道亞馬遜這個市值超過一兆美元的公司已經連續兩年完全不用繳一毛錢的聯邦稅,更是覺得這樣的稅務補助不符合社會正義。

反對亞馬遜來紐約市的民眾希望政府能把稅收用在社區基礎建設上,而不是反饋給大企業。(圖:作者提供)

當2017年亞馬遜宣布要遴選未來第二總部的可能城市時,不可否認的,對全美許多城市是一個一定要大力爭取的振興經濟計劃。除了紐約州長開玩笑的說他可以改名為亞馬遜之外,喬治亞州也宣稱可以將該州要爭取的城市改名為亞馬遜。紐約州鄰居新澤西州甚至提出高於紐約州兩倍多的70億美金稅務補助,希望亞馬遜能選擇到他們最大城市紐瓦克設置第二總部。

2018年初亞馬遜公布20個最後決選城市時,像極了皇帝選妃,公司除了打量這些城市相貌如何之外,也坐等這些城市如何端上利多的好菜來討好他們。好像只要被他們欽點成為第二總部,便是當地居民的救世主。事實上,筆者在之前文章就提到亞馬遜在紐約設立第二總部的好處,根本不需要再錦上添花的獲得稅務補助。紐約市這幾年已經逐漸打造成要與灣區矽谷競爭的科技產業城市,谷歌、臉書的進駐還有前年成立的康乃爾科技中心,都已經顯示紐約在發展科技業上的地位扶搖直上。亞馬遜也知道這個發展,所以他們並沒有選擇到其他提供更多優惠的城市,而是也想來紐約這個美東矽谷插旗。

亞馬遜從宣佈將在紐約市設立第二總部到突然撤銷這項計畫戲劇化的轉變,其實問題就是出在電商企業高高在上的心態,以及對紐約客不夠瞭解。雖然紐約市長白思豪和紐約州長郭謨都極力促成亞馬遜進駐紐約,但這項計畫破局之後,郭謨怪罪地方民代從中作梗,讓紐約失去兩萬五千的工作機會(換句話說:讓他的政績飛了!)。白思豪卻是態度相左的把責任指向亞馬遜,認為亞馬遜應該要試著去當一位好鄰居,要了解紐約客不會只有一種聲音,對於這麼大的計畫一定會有反對、有質疑。亞馬遜應該做的是有耐心的去和地方民代,社區團體溝通了解問題所在,而不是因為一直有抗議反對的聲音出現,就突然甩頭走人。

亞馬遜突然做出取消在長島市設立第二總部的決定,顯露出大企業家把自己當成地方經濟救世主一樣的高傲。(圖:作者提供)

其實,不是所有抗議亞馬遜來紐約設第二總部的地方人士是反對亞馬遜來,而是認為政府與企業之間的協議必須做修正,加入地方人士的意見。顯然亞馬遜覺得這樣的溝通或是修改太麻煩,乾脆就宣佈取消計畫。對亞馬遜來紐約立場持鮮明質疑立場,代表長島市的州參議員Michael Gianaris便說:「亞馬遜突然取消計畫證明了他們對紐約市來說不會是一個好夥伴,與其很認真的去和他們即將重大改變的社區做溝通,他們選擇了繼續勒索政府來達到他們想要的目的。」

選自長島市的紐約州州參議員Michael Gianaris是質疑政府與亞馬遜協議透明性的地方民代之一。(圖:作者提供)

2月14日亞馬遜宣布取消在長島市設地案總部的計畫當天晚上,多個反對這項計畫的民間團體立即在皇后區傑克森高地一處廣場舉行臨時集會,慶祝他們對抗大財團的勝利。有人持「Queens is not for sale」標語,也有人呼籲政府應重視移民問題高於給企業優惠。超過一百人的群眾互道恭喜,唱歌慶祝。

就在亞馬遜宣布撤回設立第二總部計畫的當天晚上,紐約市數個民間社團和地方居民聚集慶祝對抗大財團的勝利。(圖:作者提供)

因為這次亞馬遜撤銷設立第二總部計畫,有人擔憂說紐約市可能快要變成「社會主義」的城市了,民眾未來只會希望政府提供合宜住宅,社會救助,而失去商業競爭的能力。但只要看看從兩千年以來,布魯克林的DUMBO,威廉斯堡,曼哈頓的肉品包裝區,和這次事件的長島市就會知道,紐約的仕紳化,不管有沒有這些大企業進駐,從沒有停過,要擔心社會主義風氣拖累這個城市的進步與發展只是多慮。紐約客要的不過是社會進步與社會正義並重、是能夠和這裡居民溝通,了解社區需求的企業。或許亞馬遜和紐約市本來就八字不合,硬要搓合再一起,往後發展也不見得會看好。在一切還沒發生之前,就說「分手快樂」也算是一個不錯的結局。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/