紐約地途》羅斯福島纜車的前世今生

羅斯福島纜車沿著皇后區大橋北側行駛，除了可以看見曼哈頓中城東邊的天際線外，也有一段路程是與橋面行駛的車輛同高度，看著橋上繁忙的交通以及延伸到下城的東河景色，城市繁忙的步調，好像是被用慢動作播放呈現。隨後纜車緩降到羅斯福島上的纜車站，4分鐘又10秒的紓壓療程，絕對值得一趟地鐵2.75元的代價。

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即使行駛到東河上羅斯福島的地鐵站今年將屆滿三十週年（1989-），大部分的紐約客提到要去羅斯福島第一個想到的不會是地鐵，更不會是要繞遠路從皇后區上島的羅斯福橋，而是從第二大道與59街出發，單程要4分鐘的羅斯福島纜車。尤其是已經很厭煩地鐵的髒亂擁擠，地面上交通的壅塞時，來搭一趟羅斯福島纜車，當纜車出發約一分鐘的時間便快速升高到250英尺（近30層樓）的高空，會讓人有一種突然跳出鋼筋水泥叢林，豁然開朗的心境。

羅斯福島纜車從曼哈頓第二大道與東五十九街的車站出發後短時間就上升到離地面250英尺的高度，彷彿要跳出都會叢林。（圖：作者提供）

纜車沿著皇后區大橋北側行駛，除了可以看見曼哈頓中城東邊的天際線外，也有一段路程是與橋面行駛的車輛同高度，看著橋上繁忙的交通以及延伸到下城的東河景色，城市繁忙的步調，好像是被用慢動作播放呈現。隨後纜車緩降到羅斯福島上的纜車站，4分鐘又10秒的紓壓療程，絕對值得一趟地鐵2.75元的代價。

當纜車在高空時，即使是川流不息的皇后區大橋上的交通都突然變得緩慢了下來。（圖：作者提供）

在地鐵還沒開通前，羅斯福島纜車是島上居民到曼哈頓最主要便捷的通勤方式。不過，纜車也是在1976年才完工使用。在那之前有20年的時間居民們只能搭車先到皇后區再轉地鐵進曼哈頓。更早以前，1909年興建好的皇后區大橋在南北兩個最外側道路是專門行駛往返皇后區與曼哈頓之間的電車，而就在現今羅斯福島纜車站旁邊，曾經有一棟九層樓高的電梯大樓，建築屋頂與橋上的電車停靠站相接，島上居民或是來這裡醫院的紐約客，就是在這裡下電車搭電梯來到地面上。

二十世紀初期，當時往返羅斯福島的民眾就在纜車站旁一棟九層樓高的建築陽台，搭乘行駛在橋上的電車。（圖：作者提供）

原本的羅斯福島纜車是配合經過羅斯福島地鐵路線興建過程的配套設施，畢竟地鐵的乘載量遠比纜車要高。不過從1976年開始行駛後，廣受到羅斯福島居民的喜愛。許多紐約客，即使在羅斯福島還是一個有點與世隔絕的社區的情況下，也願意來搭纜車看看平常生活不易見到的紐約景象。有趣的是，如果不算滑雪山區的載客纜車，羅斯福島纜車竟然是北美國家中第一個把纜車用來當作大眾運輸的交通系統，據說當時提議者是受到香港的纜車所啟發。

行經羅斯福島的地鐵站在1989年才完工。在那之前居民要往來羅斯福島只能依賴汽車與纜車。（圖：作者提供）

1976年開始營運的羅斯福島纜車是由製造纜車經驗豐富的瑞士公司Von Roll所建造。纜車的設計就好像是滑雪場使用的纜車一樣是單臂吊掛式，大概比例上乘以十左右。雖然纜車的行駛絕大多時候平穩舒適，但畢竟是單臂吊掛，冬天風大時，纜車是會被風吹得搖搖晃晃的，多了一點驚險刺激的體驗。那時候的纜車車廂只有暖氣，但是窗戶是可以打開的氣窗，所以行駛時，有自然風吹來還蠻舒適的。只是後來系統逐漸老舊，而且搭乘的人數每年都有成長，纜車發生故障的事故頻率越來越高。

第一代的羅斯福島纜車從1976年行駛到2010年，單臂吊掛的車廂以及沒有空調的空間已經相當過時，加上電力供應系統老舊，到後來每年都會有幾次停滯在空中的事件。（圖：作者提供）

羅斯福島纜車最經典的一個畫面可能是2002年電影《蜘蛛人》搶救東河上吊在半空中垂垂欲墜的纜車的那一幕。現實生活中，在2006年四月的一個下午下班的尖峰時間時，因為電力供應系統故障，讓雙向行駛的纜車停在空中六七個小時之久，在風中搖晃的車廂內七十多位乘客的焦慮到了深夜更是快到了臨爆點。在不會有蜘蛛人來相救的情況下，纜車公司用類似流籠的工務車廂停靠在受困車廂旁，讓乘客分批一一從車頂的天窗爬出來坐上流籠回到地面上。想像在那樣的高度必須爬到纜車外面再搭沒有任何飽乎設施的流籠，就足以讓人手心出汗。

在那次事件後，纜車營運公司更新了供電系統設施，增加備用電源。並且在車廂上準備了毛毯，食物和飲用水，以因應萬一類似長時間的故障再度發生。這樣聽起來實在很不先進的應變措施，到了2008年終於讓紐約市的相關單位決定對羅斯福島纜車做全面性的重建。這次是請來法國的公司POMA，在2010年的三月開始進行了九個月的整修工程。除了三個電塔之外，包括纜繩和車廂以及兩端的車站都全部換新。新的車廂採用雙臂式吊掛，增加纜車行駛時的穩定性。車廂也安裝了空調系統，讓乘客有更舒適的搭乘經驗。最重要的改變是，往來的纜車可以獨立行駛，而不是像之前那樣，一但電力供應出現問題，往返的纜車都會停止運作。

2010年11月底開始營運的第二代羅斯福島纜車系統是由法國的POMA公司所承建。有更穩定的供電系統和舒適的空調車廂。（圖：作者提供）

其實除了搭纜車之外，很多人會忽略了在羅斯福島纜車站旁的一間小小的遊客中心。那可是1909年羅斯福島纜車前身行駛在皇后區大橋上的電車沿線五個候車亭剩下兩個的其中之一。經過輾轉幾個地方後在2007年搬回到羅斯福島上的現址，正式啟用成為遊客中心和紀念品商店。如果對羅斯福島歷史有興趣的人，也可以向裡面的工作人員詢問。

在羅斯福島上的遊客中心是1909年保存至今的電車候車亭建築，裡面有與纜車相關的紀念品以及相關歷史文物。（圖：作者提供）

現在的纜車幾乎完全不受天候因素影響一年四季每天營運18小時以上。冬天大雪紛飛時搭纜車是在紐約是最特別也最讓人難忘的景象之一，春天羅斯福島上沿著東河整排櫻花盛開的時候，從纜車上往下望去就可以感染春天的氣息。但是紐約客在這個城市久了，常常忘記了就在自己居住的地方有這麼獨特的大眾運輸工具。來紐約旅行，一定要來體驗羅斯福島纜車的魅力；已經生活於此的人，一年也應該來搭個幾次，用不同的高度與視角來觀察這個城市。四分鐘很短，心情轉換的發酵期可能是意想不到的長。

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