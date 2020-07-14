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法律歸法律》網路造謠，過個幾年就算了嗎？

有時候我們的權利被侵害，不一定會第一時間就發現，但如果時隔一段時間才發現，還來得及在求償嗎？
作者： 法律歸法律
2020-07-14 10:50
 | 2020-07-14 10:50
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◎蔡岳倫

小A國中的時候，在班上是稍微邊緣了點，卻也沒得罪過誰。

但在畢業的前半年，突然很多陌生的同學罵他「死小偷」、「死變態」，讓小A當時相當忿忿不平。

國中畢業12年後的同學會，有人和小A聊到此事，小Ａ才得知。

當初是因為小C在社群網站上面貼文造謠，說小A會在別班上體育課時去偷翻別人的書包找換下來的衣物，小A聽到這裡才恍然大悟。

網路造謠，過個幾年就算了嗎？（圖片來源：
https://twitter.com/DonEvansWm）

時隔這麼久，還能求償嗎？

我們先前提到，人家欠你一筆錢，而你太久沒去討，人家就可以賴皮不還了，這是所謂的時效抗辯。

小C在社群網站上面公開的造謠說小A會偷東西，這當然是侵害小A的「名譽權」，屬於侵權行為，小A可以向小C請求金錢上的賠償。

但民法規定，在「知道」侵權行為發生的2年內都沒有求償，或者是侵權行為「發生後」的10年內都沒有求償的話，那麼就可以主張時效抗辯，來拒絕賠償。

回到我們的例子，如果小A是在畢業那年就知道小C有PO文造謠，那麼他就必須在知道這件事開始的2年內向小C求償。

而如果小A一直到畢業12年後的同學會才知道這件事，也因已經超過十年了，小C是完全可以不賠償的。

不能求償，還能怎麼辦？

民法另外有規定，對於侵害名譽權的行為，可以請求法院來「排除」侵害。

小C的文確實有侵害小A的名譽權，此時雖然小C可以拒絕小A的賠償，但是小A還是可以請求法院命令小C去把不實的文刪掉。

而這種請求法院幫忙除去侵害的權利，是完全沒有時效的限制的，不管過多久都可以主張，才能有效保障小A這種權利被侵害的人的名譽。

所以賠錢或許無法，但排除侵害是可以的。

民法這樣的規定沒問題嗎？

有時候我們的權利被侵害，不一定會第一時間就發現，但如果發現時，10年已經過去了，都無法求償，確實有點不公平。

因此有人認為，對於這種人格權（包含名譽權、身體權、生命權等）的侵害，時效應該要延長到侵權行為發生後25年，才會比較公平。那你覺得呢？

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