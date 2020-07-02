胡，怎麼說》紅色魔君習始皇下令，惡法魔影籠罩香港...

紅色魔君習始皇在魔宮（中南海）一聲令下，一黨專政的眾戒靈齊出動，半獸人大軍殺向香港，嚴酷肅殺集眾惡之大者的惡法-港版國安法，魔影幢幢籠罩香港全境，自由香港被害而淪亡了，2020年7月1日，香港人淪入中共專制極權統治的恐怖長夜！

香港民主黨人士六月二十二日持標語遊街抗議中國人大擬制定港版國安法。（法新社）

從港版國安法黑箱立法、暗夜公布、生殺予奪、監押監禁等等全都任由中共政權意旨來看，「習始皇」要打造的是禁絕一切自由、黨管黨治黨享、嚴管嚴控人民的「習始皇獨裁版香港」。

為了打造習皇版「新香港」，自由非殺不可、民主非禁不可、人權非毀不可......，昨天之前的「舊香港」，就成為新香港的阻礙，成為中共亟欲毀掉掃除的對象，自由、民主、人權被其列為對專制的最恐怖威脅，必須最優先去除，於是惡法國安法內容，就惟恐其不夠嚴酷，紅色魔君習皇手下執法的眾戒靈及半獸人大軍，手段就惟恐其不殘暴......。

近年中國軍經力量崛起，習始皇有如套上了「至尊魔戒」的紅色魔君，在魔宮（中南海）伸出魔指指向香港，香港的悲慘命運就開始了，而且目前看不到盡頭。

一黨專政、一人獨裁的紅色魔君，其手下執行惡法的眾「戒靈」，包括國安委、國安顧問、國安公署、中聯辦、港澳辦、香港特首及港府高官、國安檢察官、國安法官......，「半獸人」大軍則是國安警隊、紅色政商及媒體、以及依附專制政權的黑道勢力等等。

71國安法生效不到一天，附有國安法魔影黑氣的紫旗出現、N字卡的國安警隊也現身鎮壓抗議群眾現場......，當天就港警就用暴力逮捕了街頭遊行群眾370人以上，未來必定還會大搜捕。

以後每天都是他們仗著惡法肆虐香港人的日子，包括外國及境外人士在香港，一樣可能成為他們打造「習皇獨裁版新香港」的祭品，而被送進黑牢掃清......。

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