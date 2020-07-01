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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》黑箱立法、黑夜公告、黑惡國安法...，香港人黑夜來了!

作者： 胡文輝
2020-07-01 00:50
 | 2020-07-01 00:50
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港版國安法在2020年6月30日深夜11時公告、同時生效實施，香港人自由與人權將自此被消滅殆盡。（彭博）

中共鎮壓香港民主、消滅香港人自由與人權的極權專制惡法-港版國安法，在2020年6月30日深夜11時公告、同時生效實施。

這部為中共一黨專政而設的極權專制惡法，黑箱立法、黑夜公告、內容嚴酷肅殺...，一股專制的黑惡勢力如烏雲蓋頂，立刻籠罩在香港全境，香港人的恐怖黑夜來了！

港版國安法就如中共政權將一把利刀架在香港人民脖頸上，要殺要剮，都由它決定。

港人的言論等自由權已被國安法的嚴刑峻罰完全消滅，一言一行、一舉一動，動輒觸法，中共可以輕易羅織分裂國家、顛覆國家政權、恐怖組織、勾結外國及境外勢力等重罪，將被判刑10年以上、無期徒刑。

國安法條文中也列明，香港設國安委，由特首兼長，國安委的決定，不受司法覆核，即國安委凌駕在司法之上；它還可以指定檢察官偵辦、指定法官審理國安案件；中共中央在港設國安公署，可以直接管轄國安案件，並由中共最高人民檢察院檢控、最高人民法院審判；如觸犯國安法，人被押後不得保釋、審理過程也可以不公開，可以這樣就黑掉你、把你關進黑牢很多年。香港的法治也被國安法殺死了。

這部惡法之極惡，罄竹難書，就如黑惡魔王（一黨專政的中共政權）持黑魔法（港版國安法）、率半獸人大軍（國安委、國安公署、國安警隊、國安檢察官、國安法官...）管治了香港，它可以為所欲為，恣意凌肆香港人民。

哀香港！香港哀！香港怎麼哀都不夠，香港的黑暗長夜來臨了，而且黑暗盡頭還不知何處。

保台灣！台灣一定要保住！如台灣不保，黑惡魔王、黑魔法、半獸人大軍一樣會肆虐台灣！

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