深思熟綠》在疫病的人性深淵裡，看到綠色引領之光

疫情獲得較好控制,因此我們也有了餘裕,把握這次疫情帶給我們的啟示和機會,重新審視政府與國民、自己和他人、及人類和環境的關係,為現行政府社會經濟體制做一個總體檢:要如何才能建立一個更安全、更公平、永續性的生活家園?

臺灣綠黨

寫在2020年4月22日世界地球日

本次武漢肺炎疫情衝擊全世界,臺灣有幸在陳時中部長帶領的防疫團隊,在疫情爆發之初,延續著 SARS 時期寶貴的經驗,同時對來自中國資訊高度警覺,能夠及早採取妥適行動,重要的是全國人民主動配合防疫措施,讓臺灣政府與人民在這次抗疫的期中表現上,對內在疫情上有相對好的控制,對外還能向世界各國提供人道援助,終獲得世界關注和讚賞。

疫情獲得較好控制,因此我們也有了餘裕,把握這次疫情帶給我們的啟示和機會,重新審視政府與國民、自己和他人、及人類和環境的關係,為現行政府社會經濟體制做一個總體檢:要如何才能建立一個更安全、更公平、永續性的生活家園?

這次疫情帶給我們的啟示和機會,重新審視政府與國民、自己和他人、及人類和環境的關係。(圖:網路)

秉持著綠色政治基本理念,臺灣綠黨呼籲全體國人與各黨派民代、各級政府官員,能夠重視以下幾個社會與政治現象的重要性,共同面對、思索並超越這些困境:

1. 平等多元合作原則、調和社會責任與權益保障:從最辛苦的醫事人員談起

醫事人員無庸置疑有其公共性,但國家在徵召醫事人員時,務必正視他們的勞動權益,而非強制限制其遷徙自由,甚至是補助獨厚醫護的情況,製造醫事人員間不必要之歧視與對立。並應趁此機會建立完整的公衛師制度,讓臺灣在未來防疫上有更好的準備。

2. 避免強勢領導戕害民主,政府僅指揮協調公民自主的互助精神與責任行動

綠黨提醒,「有政府,請安心」的政策態度,應該基於公衛科學、透明溝通的臨時防疫動員措施。然而,我們必須清楚「授權明確性原則」、「比例原則」等法治國原則,此時更加重要,以避免國家規避監管浮濫擴權。我們必須清楚體認到,防疫不能只是仰賴強勢之政府領導,甚至容許侵犯基本人權的浮濫擴權,最重要的是公民的責任與互助,對抗疫情讓我們連結在一起,集思廣益貢獻心力形成良性循環,共同讓臺灣成為更好的國家。

3. 同個生態圈內連帶無法切割,相連相依而必要的包容尊重、信任與反歧視

在這次疫情中,我們看到了幾個文化問題,包含標籤化、歧視、身分主義等。我們理解在災難面前,人們為了自保容易陷入互相懷疑、猜忌、和排除,但是我們必須認知到,並肩作戰、一視同仁地對待彼此才能在大型災難中存活,並在困境中更加成長。

4. 災難挑戰社會安全網的完備,防疫工程應重視心理安適與社會聯繫之環節

在防疫隔閡中,容易產生人際關係、家庭關係和社會安全網的斷裂。因此綠黨呼籲在這段期間主動關心親友、也照顧自己的心理健康。另外,在防疫期間與家人相處時間拉長造成的家庭衝突變高,我們呼籲政府盡快通過「家庭教育法施行細則」修正草案,也該更加挹注公共的心理諮商服務,讓家庭教育和心理健康成為社會安全網的重要環節。

5. 全球化流動分工時代,更應高度重視區域與個別生態系的自主發展永續性

此次的災難讓我們重新思考,全球化的流動、貿易與分工,不代表資源的共享與普及。臺灣以及世界各國,都應該認真思考如何重建社會的獨立自主可持續性,包括糧食安全、醫療資源..等,而不僅是扮演全球產業分工鍊的一環。

然而我們也認識到利用全球化資訊流通的快速便利性,有助於實現在地實踐抗疫,經驗分享全球,加速醫學知識與技術的進展,能夠更有效的防疫甚至開發疫苗與解藥。但也呼籲在全球共患難的同時,切勿讓疫苗被少數資本壟斷而使資源不均更加惡化疫情。由於病毒與疫苗的研究需要資本與特許的權力,為避免權力被濫用,民眾的知情權與體制的透明度都應該更加提升。

6. 對於基層廣大弱勢者的紓困振興,才是穩定整體社會生態系統的關鍵所在

公部門的紓困或振興應直接針對個人與微型事業體,看到社會中更脆弱的環節,協助弱勢者以尊嚴的方式度過難關,如移工、無家者、自由工作者、受刑人、到婦女與孩童等,都更加需要公部門的直接協助。

7. 警覺人類高耗能活動是地球之癌,後危機的轉機是:邁向低碳產業的未來

事實證明:人類活動減緩,地球生機盎然。我們無法否認,現今人類的生存活動,都將造成整個環境的影響,轉向減碳低耗能循環經濟,減少對自然生態的傷害則是我們的責任。這次全球性的疫病,對資本體系放任性的成長是一次警醒。我們回顧這幾個月的不方便,其實看到以往的例行生活中有許多浪費與不必要的耗損。綠黨認為藉由找到與自然生態共存的方式,我們才有永續的生活,政府應鼓勵並輔導企業在這次疫情中,改變高耗能經營模式,逐步達成低排碳的目標,例如調整工業生產年代中要求準時上班的倫理,協助企業開放遠距上班的可能。

現今人類的生存活動,都將造成整個環境的影響,轉向減碳低耗能循環經濟,減少對自然生態的傷害則是我們的責任。(BBC)

8. 地球生態與人類社會緊密關聯,沒有誰能置身事外,臺灣當為其中重要一員

臺灣長期因為中國壓力被排除在各個國際組織之外。但在這次的疫情中,臺灣的經驗已明確地向世界表明:Taiwan can help, and we can be strong together。我們無意去多闡述臺灣多苦受難的歷史,而是要提醒所有人與國家,所有困境面前,我們從來都是被自己的堅毅、善良與無私所拯救,臺灣綠黨明確地呼籲,臺灣的缺席,不僅是臺灣的損失,也是世界的損失。這次的疫情讓全世界國家重新思考彼此的關係,尤其反省對特定強權(如中國)的過度依賴,臺灣政府和人民也應該趁此機會重新檢驗跟中國的往來,從此開展更多元、安全的國際交流。

全球都在這次疫病中體驗到不平衡的國際關係之危險性,世界各國及全球綠人的夥伴們,臺灣需要你們的支持參與到世界聯繫的運作之中,讓世界公衛體系、國際間互助合作,可以更完整、更健全。 這是我們寶貴的經驗,願與全球分享。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法