深思熟綠》在疫病的人性深淵裡，看到綠色引領之光

疫情獲得較好控制，因此我們也有了餘裕，把握這次疫情帶給我們的啟示和機會，重新審視政府與國民、自己和他人、及人類和環境的關係，為現行政府社會經濟體制做一個總體檢：要如何才能建立一個更安全、更公平、永續性的生活家園？

臺灣綠黨

寫在2020年4月22日世界地球日

本次武漢肺炎疫情衝擊全世界，臺灣有幸在陳時中部長帶領的防疫團隊，在疫情爆發之初，延續著 SARS 時期寶貴的經驗，同時對來自中國資訊高度警覺，能夠及早採取妥適行動，重要的是全國人民主動配合防疫措施，讓臺灣政府與人民在這次抗疫的期中表現上，對內在疫情上有相對好的控制，對外還能向世界各國提供人道援助，終獲得世界關注和讚賞。

疫情獲得較好控制，因此我們也有了餘裕，把握這次疫情帶給我們的啟示和機會，重新審視政府與國民、自己和他人、及人類和環境的關係，為現行政府社會經濟體制做一個總體檢：要如何才能建立一個更安全、更公平、永續性的生活家園？

這次疫情帶給我們的啟示和機會，重新審視政府與國民、自己和他人、及人類和環境的關係。（圖：網路）

秉持著綠色政治基本理念，臺灣綠黨呼籲全體國人與各黨派民代、各級政府官員，能夠重視以下幾個社會與政治現象的重要性，共同面對、思索並超越這些困境：

1. 平等多元合作原則、調和社會責任與權益保障：從最辛苦的醫事人員談起

醫事人員無庸置疑有其公共性，但國家在徵召醫事人員時，務必正視他們的勞動權益，而非強制限制其遷徙自由，甚至是補助獨厚醫護的情況，製造醫事人員間不必要之歧視與對立。並應趁此機會建立完整的公衛師制度，讓臺灣在未來防疫上有更好的準備。

2. 避免強勢領導戕害民主，政府僅指揮協調公民自主的互助精神與責任行動

綠黨提醒，「有政府，請安心」的政策態度，應該基於公衛科學、透明溝通的臨時防疫動員措施。然而，我們必須清楚「授權明確性原則」、「比例原則」等法治國原則，此時更加重要，以避免國家規避監管浮濫擴權。我們必須清楚體認到，防疫不能只是仰賴強勢之政府領導，甚至容許侵犯基本人權的浮濫擴權，最重要的是公民的責任與互助，對抗疫情讓我們連結在一起，集思廣益貢獻心力形成良性循環，共同讓臺灣成為更好的國家。

3. 同個生態圈內連帶無法切割，相連相依而必要的包容尊重、信任與反歧視

在這次疫情中，我們看到了幾個文化問題，包含標籤化、歧視、身分主義等。我們理解在災難面前，人們為了自保容易陷入互相懷疑、猜忌、和排除，但是我們必須認知到，並肩作戰、一視同仁地對待彼此才能在大型災難中存活，並在困境中更加成長。

4. 災難挑戰社會安全網的完備，防疫工程應重視心理安適與社會聯繫之環節

在防疫隔閡中，容易產生人際關係、家庭關係和社會安全網的斷裂。因此綠黨呼籲在這段期間主動關心親友、也照顧自己的心理健康。另外，在防疫期間與家人相處時間拉長造成的家庭衝突變高，我們呼籲政府盡快通過「家庭教育法施行細則」修正草案，也該更加挹注公共的心理諮商服務，讓家庭教育和心理健康成為社會安全網的重要環節。

5. 全球化流動分工時代，更應高度重視區域與個別生態系的自主發展永續性

此次的災難讓我們重新思考，全球化的流動、貿易與分工，不代表資源的共享與普及。臺灣以及世界各國，都應該認真思考如何重建社會的獨立自主可持續性，包括糧食安全、醫療資源..等，而不僅是扮演全球產業分工鍊的一環。

然而我們也認識到利用全球化資訊流通的快速便利性，有助於實現在地實踐抗疫，經驗分享全球，加速醫學知識與技術的進展，能夠更有效的防疫甚至開發疫苗與解藥。但也呼籲在全球共患難的同時，切勿讓疫苗被少數資本壟斷而使資源不均更加惡化疫情。由於病毒與疫苗的研究需要資本與特許的權力，為避免權力被濫用，民眾的知情權與體制的透明度都應該更加提升。

6. 對於基層廣大弱勢者的紓困振興，才是穩定整體社會生態系統的關鍵所在

公部門的紓困或振興應直接針對個人與微型事業體，看到社會中更脆弱的環節，協助弱勢者以尊嚴的方式度過難關，如移工、無家者、自由工作者、受刑人、到婦女與孩童等，都更加需要公部門的直接協助。

7. 警覺人類高耗能活動是地球之癌，後危機的轉機是：邁向低碳產業的未來

事實證明：人類活動減緩，地球生機盎然。我們無法否認，現今人類的生存活動，都將造成整個環境的影響，轉向減碳低耗能循環經濟，減少對自然生態的傷害則是我們的責任。這次全球性的疫病，對資本體系放任性的成長是一次警醒。我們回顧這幾個月的不方便，其實看到以往的例行生活中有許多浪費與不必要的耗損。綠黨認為藉由找到與自然生態共存的方式，我們才有永續的生活，政府應鼓勵並輔導企業在這次疫情中，改變高耗能經營模式，逐步達成低排碳的目標，例如調整工業生產年代中要求準時上班的倫理，協助企業開放遠距上班的可能。

現今人類的生存活動，都將造成整個環境的影響，轉向減碳低耗能循環經濟，減少對自然生態的傷害則是我們的責任。（BBC）

8. 地球生態與人類社會緊密關聯，沒有誰能置身事外，臺灣當為其中重要一員

臺灣長期因為中國壓力被排除在各個國際組織之外。但在這次的疫情中，臺灣的經驗已明確地向世界表明：Taiwan can help, and we can be strong together。我們無意去多闡述臺灣多苦受難的歷史，而是要提醒所有人與國家，所有困境面前，我們從來都是被自己的堅毅、善良與無私所拯救，臺灣綠黨明確地呼籲，臺灣的缺席，不僅是臺灣的損失，也是世界的損失。這次的疫情讓全世界國家重新思考彼此的關係，尤其反省對特定強權（如中國）的過度依賴，臺灣政府和人民也應該趁此機會重新檢驗跟中國的往來，從此開展更多元、安全的國際交流。

全球都在這次疫病中體驗到不平衡的國際關係之危險性，世界各國及全球綠人的夥伴們，臺灣需要你們的支持參與到世界聯繫的運作之中，讓世界公衛體系、國際間互助合作，可以更完整、更健全。 這是我們寶貴的經驗，願與全球分享。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法