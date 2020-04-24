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自由開講》性平課題：男兒有淚不輕彈？

2020-04-24 10:14
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◎洪昱睿

前立法院國防外交委員會在召開會議時，電話連線了此次海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝少將，陳少將在報告途中，有些許因情緒波動而哽咽的情況，對此民進黨立委趙天麟批評陳「哭哭啼啼的不是男子漢」，引發爭議，趙天麟隨後也在網上發文道歉。

海軍敦睦艦隊爆發27名成員確診武漢肺炎，形成防疫破口。海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝（右）22日以電話方式向立法院外交及國防委員會報告。（資料照）

其實先要釐清的是，若有完整聽過陳少將的講話內容，就會知道他最多就是語氣略顯激昂、幾近哽咽而已，根本談不上「哭哭啼啼」。而趙委員的批評之所以引發爭議，最重要的則又是出自保守性別刻板要求這個老問題上了。

諸如所謂的「男兒有淚不輕彈」、「男兒膝下有黃金」、「男兒當自強」等「教條」，筆者可說是從小聽到大了，當然我是一直都相當不以為然。雖然隨著時代變遷，還有那樣想法的人也逐漸少了，但趙委員的一席話，暴露出了可能還有很多性別刻板印象隱藏於人們的思想當中。

敦睦艦隊爆發武漢肺炎群聚感染事件，趙天麟前日在質詢時批評，支隊長陳道輝少將的報告「避重就輕」，且「哭哭啼啼的不是男子漢」，引發外界議論，趙天麟昨為此在臉書發文道歉，坦承用詞不當。（截圖自立委趙天麟臉書）

上一屆立院，前時代力量立委黃國昌曾為了一些議題，多次公開在鏡頭前哽咽，當時就有人批評說「是男人就該為了捍衛自己的理念直接幹一架，不要哭泣作秀。」云云，難道男人處理問題就該靠暴力、女人處理問題就該看誰比較會哭嗎？

當然，這些風波也可以用政治解讀的方式來看，在公開場合哽咽過的人那麼多，前總統馬英九、台北市長柯文哲都有過，但如果你是「馬迷」或「柯粉」，你可能就只認為他們是「真情流露」而已了吧！

無論如何，筆者想強調的是，情緒波動、哽咽、哭泣，都只是人類心理與生理連動的自然反應而已，哭本來就沒什麼，扯到性別更根本毫無道理，該是解放莫名其妙的刻板印象的時候了。

外語工作者

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