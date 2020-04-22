自由開講》包機、白狼、紅漆：「紅色滲透」仍然在臺蔓延

◎休喊

還記得中共及其在臺代理人們，於今年的大選前是如何不斷恐嚇臺灣人民「投民進黨就等著『地動山搖』、『火山爆發』」嗎？儘管隨著大選落幕，以及持續至今的武漢肺炎疫情影響，而開始令世人對於國共那番「聯手欺臺」嘴臉的印象逐漸淡化，也畢竟在疫情當前還有太多重要的事情需要關注與努力──但幾個月下來，臺灣人已經可以明確地察覺：中共對臺的併吞意圖與滲透手段從不會因疫情、甚至人命而停止，近日連續發生的三起事件，便是國人仍需警戒中共在臺進行「紅色滲透」仍未停歇、手段更加細緻多元、甚至行徑更日益囂張明顯的證明。

（一）「武漢包機事件」中現形的紅藍共生體結構：

在中共及其在臺盟友炒作下囂鬧一時的「武漢包機事件」裡，雖然主事者們試圖將當事人或其家屬等「素人」推向媒體鏡頭前以博取同情，但大概又是實在受不了鎂光燈的誘惑，亦或是有什麼「業績」或「搶功」之類的需求，而讓這些表面聲稱要替同胞發聲的「關鍵人物」一一躍上舞臺，卻也隨之被起底其「淵源深厚」的政商背景與「親中擁共」的政治目的：

如至今仍不斷穿梭其中並自稱是「湖北臺灣同胞返臺救援會長」的徐正文，除了擁有國民黨中央委員的身份（後遭停權）更曾經是北京、蘇州的政協委員；率眾至陸委會前抗議的「中華兩岸婚姻協調促進會理事長」鍾錦明，除了說出「我們要回家就好了，防疫的事情不是我們的事情」的驚人之語外，更被立委揭開其過去鼓吹放棄臺灣國籍、率團迎接中國海協會會長陳雲林、高喊「兩岸一家親」的主張。

自稱是「湖北臺灣同胞返臺救援會長」的徐正文。（資料照）

更不要提國民黨那自認功勞甚大的「七人小組」裡，泰半都是與中國政商關係綿密者，還外加一群如蔡正元這樣，在到處往返於兩岸間自稱「傳話」與「協調」的掮客們了──整場武漢包機的系列事件，其實讓這種寄生於國民黨內與統派團體中的共生體結構再明顯不過。打著民主政黨或非政府組織之名，但其所作所為卻往往都是為服務少數人在中國的政商利益而已。

（二）「白狼進大學演講」透露的校園統戰危機：

最近國立中山大學某教授課堂竟邀請「中華統一促進黨」總裁張安樂進校園演講，引發軒然大波與學生抗議，校長鄭英耀最後更發表公開信譴責此舉「逾越了學術份際，邀請有恐嚇及組織犯罪前科且迄今仍以暴力威脅國家安全的人到校演講，感到痛心疾首。」

當那全臺灣都知道是黑道背景、明擺著自稱是「中共代理人」，更屢次率眾在街頭反對民主價值、甚至暴力威脅意見不同者的「白狼」，都能夠堂而皇之地進入大學校園裡演講其政治理念時，實在令人擔憂。何況中共已經不斷將對臺政策的重點，放在臺灣年輕族群的身上；當白狼都能夠進入校園，那是否意味著，在更多的角落裡，還有更多不那麼顯目或張揚、殺傷力卻可能完全不減的統戰與滲透事件是現在進行式呢？

最近國立中山大學某教授課堂竟邀請「中華統一促進黨」總裁張安樂進校園演講，引發軒然大波與學生抗議。（資料照）

（三）「林榮基遭潑漆與冒名」顯示的統派囂張行徑：

因堅持出版自由與公民價值而遭中共逮捕與迫害，最終不得不避居至臺灣的香港銅鑼灣書店店長林榮基，在臺灣仍選擇要「重啟書店」來對抗極權。但先是於開店前一個月內遭他人搶先註冊「銅鑼灣書店」之名，對方還動用律師要求他禁用這個全世界都知道與林榮基牽連一生的書店店名；開店前不到一周，又遭統派人士在咖啡廳裡當眾潑灑紅漆。

而上一個在臺灣遭統派份子潑紅漆的，也是香港人、更是那位同樣因對抗極權、高喊自由而受到國際矚目的何韻詩──這一切都讓人在憤怒之餘，更不禁感嘆：曾幾何時，臺灣竟變成如此令信仰民主自由者也無法免於恐懼的地方？也足見在中共的介入與指示之下，統派團體在臺灣竟是如此目無民主與法紀的囂張惡劣。

香港銅鑼灣書店店長林榮基昨日遭人潑灑紅漆恫嚇。（資料照）

從國民黨內的「跨海峽政商集團」，不斷在配合中共需求並動亂臺灣陣腳；到中共「紅色滲透」勢力持續試圖深手進入臺灣的校園、宮廟與地方之中；再到部分親中與統派團體的誇張行徑，幾乎已經到了公然與民主自由為敵的囂張地步──臺灣所面臨的內外交迫，其實從未因疫情而有所緩和過。

上述事件，至少仍都可以看見政府或相關單位均立即做出了妥善處置或事後補救，嚴防中共的陰謀得逞──而接下來，就是我們每一位公民的事了。看看香港最近突然又開始對「反送中」民主人士進行的大抓捕，就可知道中共極權從未停下過其意圖破壞民主與自由的黑手──疫情當前，但我們要起身對抗並來自於中國的病毒，從來都不只有「武漢肺炎」而已。

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；請勿一稿多投，錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法