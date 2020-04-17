自由開講》應譴責中共，而不應責難無辜善待同胞的台灣或陳時中

邱風



近日媒體上有篇標題〈自美帶病可以返台，滯陸沒病不能返台〉的文章，內容主要是說，中央防疫待遇對歐美與大陸返台人士有差別待遇。該文寫得很好，說理敘事頭頭是道，思路清晰，文筆動人，頗具說服力或煽動力。以下是開頭的一段：

中央疫情指揮官陳時中的醫者專業，讓他成為這一波台灣防疫的定心丸，可惜的是，他的「專業」依舊在「政治正確」的框限下出現差別待遇，嚴重的是，因為全民防疫「順時中」或者「抗中防疫」，使得「政治正確」但「人權人道不正確」的差別待遇，即使有批評都難以扭轉，甚至認為這樣的差別待遇理所當然；此刻陳時中或許無暇顧及這樣的「理所當然」有多麼的不公平，但無可避免的將造成疫後難以彌補的裂痕。

全文都是在為此「差別待遇」發不平之鳴。筆者也傾向贊同其觀點，但略有所保留。

獄聽兩曹，對於聚訟紛紜，觀點對立，意見相左的事，吾人應客觀理性的加以看待查究。基本上歐美回來的國人或歐美各國，沒有主張要武統台灣的，也沒有派軍艦繞台，飛機臨空，威脅台灣。沒有公然說「台灣是他們的土地」。連西班牙、荷蘭，都不敢說台灣是他們的土地，中共竟敢悍然無憑無據說是「他們的」，也足見其侵略成性。雖歐美各國沒有很正式把台灣當作一個國家，或稱台灣為國家，但至少還是以禮相待。

中國對台灣要接回武漢台胞的包機多所刁難杯葛。（疫情指揮中心提供）



然而中國（中共）並不是這樣，他們毫無根據地說台灣是他們的土地，他們要佔領或收回台灣：這就是最大的差別與不同。而且自中國武漢或其他城市等地回來的同胞，還公然上街搞統戰、「反台獨」，要推翻台灣政府或中華民國政府。像黃安、劉樂姸、邱毅之流，即為顯例。而政府也沒把他們怎麼樣。

而且，中國對台灣要接回武漢台胞的包機，多所刁難、杯葛，不准這個不准那個，還要額外硬塞他們的人來「捅台」，不能像正常國家撤僑一般，單純接回她們的同胞，不准、虛准橫濱模式⋯⋯台灣是受了中國、中共多大的差別待遇？台灣是多麼的百般委屈忍氣吞聲？

豫讓曰：「中行氏以眾人待我，我故以眾人報之；智伯以國士待我，我故以國士報之。」中國、中共對台灣多麼的惡劣惡毒，造成武漢台胞回台的不順利，這都應該譴責中共，向中共抗議，而不應責難無辜善待同胞的台灣政府或「陳時中們」。



（退休教師）

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