自由開講》拜託國民黨的親中政客們不要再扯防疫工作後腿了！

柯嘉斯

陸委會11日宣佈「開放中配子女來台」相關政策，瞬間掀起國內大量的輿論反彈，從臉書、PTT到大學生慣用的DCARD，都是罵聲連連。24小時不到，中央疫情指揮官陳時中就態度強硬的宣佈終止政策，要中配家庭為自己選擇的國藉負責。

蔡政府快速的撤回政策，一體兩面，除了體現出「開放中配子女來台」在民意上的反彈與不妥，但卻也體現出蔡政府面對危機的快速反應。

政府的反應迅速，民眾也看在眼裡，根據2月13日TVBS公佈的民調顯示，有高達83%民眾對政府防治疫情能力有信心、蔡英文總統滿意度上升至54%，更有82%民眾滿意衛福部長陳時中處理疫情表現，由此可知政府的努力防疫，帶給民眾信心。

但在這個台灣的危急存亡之秋，仍有些政客不但選擇不和政府站在一起，反而拼命扯政府後腿，做出這選擇的政客，大多數都有一些共通點，那就是這些人都是國民黨籍，且親中。

像是近期引起爭議的「中配子女來台」，陳主委口中「小明故事」的源頭，很可能就是來自國民黨立委林奕華的公開談話。林委員公開向媒體表示，「民眾偕中配回中國過年，政府卻突然限制中國人士來台，年後回國被拒於門外」。而依據政治實務經驗，除了林委員的公開發言外，這樣的公開言論，背後一定伴隨著許多中配利益團體的配合，對政府單位施壓，意圖影響政府單位的決策。

在疫情緊迫的危急存亡之秋，仍有些政客不但選擇不和政府站在一起，反而拼命扯政府後腿，這類政客大多都有一共通點，那就是這些人都是國民黨籍，且親中。（資料照，本報合成）

還有像是神祕的國民黨「七人小組」和被國民黨停權的前黨中央委員兼北京政協徐正文，配合中國操作，將陸委會原本的撤僑名單調包，把原本應該優先撤離的「武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先」改為和中共關係良好的台商，甚至撤離的247位旅客中，有5、60位根本就不是台灣人，還有根本不在名單上的台商，卻是武漢肺炎的確診病患。

政府面對武漢肺炎的疫情，做出了一連串的反應和努力，從一開始的限制口罩出口、穩定口罩價格、口罩購買實名制、管制中國籍旅客入境、針對風險個案持續追蹤或隔離，除了贏得了民眾的信任，就連國際上民主陣線的各國，諸如美國專家、德國在台協會等單位也紛紛誇讚台灣的防疫措施。

而政府一連串的防疫措施贏得了國際的認可，但就仍有國民黨的政治人物為反對而反對，一昧的為了中國，對政府的努力視而不見，像是前總統馬英九、高雄市長韓國瑜、前立委蔡正元等面對政府因為口罩供給不足，而限制口罩出口，說出「應該出口口罩到中國」這種「眼不見台灣，心只有中國」的言論。

而在全世界口罩的價格的大幅上漲，政府穩定口罩價格之際，國民黨前立委沈智慧批評「一個六元的口罩是民進黨在發國難財」，甚至還有政府決定建立口罩生產線後，前國民黨藉的台北縣長周錫瑋說「民進黨是在哈囉，你進口就好了啊」，問題是口罩短缺已經是全球現象，有哪個國家現在還有餘力出口口罩？

在這個防疫的關鍵時刻，筆者想奉勸國民黨，不要再只為反而反，只對努力防疫的官員說風涼話而毫無建樹，也不要再容忍黨內的中共買辦們和中國政府一搭一唱，意圖造成防疫的破口。

這次的武漢肺炎最重大疫區，是集權、資訊不公開，將具致死性的「武漢肺炎」視為分裂台灣手段與政治操作工具的中國政府。面對現下的艱難困境，台灣人應該朝野一心，共同將台灣整體的安全與國民健康擺在第一順位，才能避免來自中國惡意的分化，守護在台灣這塊土地上生存的2300萬台灣人民的健康與社會穩定。

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法