社論》民主與專制的公衛戰場

世界衛生組織秘書長譚德塞前天又將矛頭對準台灣，不得不令人懷疑他是不是為北京防守台灣加入世衛的前鋒？正當台灣的防疫表現深獲歐美日等國肯定，咸認全球公共衛生台灣不能缺席的今天，譚德塞主導的世衛還在扯不相干的聯大二七五八號決議！去年底以來，習近平，譚德塞，隱匿疫情，延誤通報，造成星火燎原，但他們卻採取了「反守為攻」的策略，不僅矢口否認新冠病毒源自武漢（乃至武漢病毒研究所），還不斷吹噓「中國為此付出了巨大代價，為世界各國對抗疫情贏得了寶貴的機會之窗」，諷刺至極。

北京，世衛，把他們不承認的國家當作假想敵，背後的意涵十分值得細加品味。台灣因為第一時間便提高警覺跟中國保持距離，而且以民主的透明公開方式防疫獲得傲人的成效。這一點，在世界民主國家紛紛中鏢損失慘重之際，成了唯一足以跟北京的專制防疫互相抗衡的成功故事。而台灣這個國際公衛孤兒，在北京與世衛聯手打壓下，不僅成為最安全的國家還行有餘力慷慨助人，這對中國以大外宣掩飾禍首角色，簡直是美女與野獸的對比。難怪，它對台灣分外眼紅，非得要把民主國家視為防疫楷模的台灣繼續摜壓不可。

醫療物資，Taiwan can help，有口皆碑。不過，許多國人未必認識到，在國際政治的公衛戰場，也是Taiwan can help。一如ＣＮＮ所報導：有人宣稱只有中國這種專制政府才能有效控制疫情，但從台灣表現足以見得，民主國家不用嚴格封鎖，一樣能控制疫情。武漢肺炎重創民主國家，幸有台灣這個印太戰略的民主典範，拿出可圈可點的防疫表現，才不致讓習近平與譚德塞目中無人！真是天佑台灣，二○一六、二○二○都選出台灣主體思考的團隊，提早為台灣構築一道防火牆。台灣與中國雖然在地理上近在咫尺，但民主與專制卻如天險般的斷層。

北京以具有中國特色的掩飾手段與大外宣展示專制效能，如果沒有台灣的防疫成功故事作為抗衡，那麼，在習近平與譚德塞的雙簧表演下，舉世可能被誤導以為數位極權主義那一套，才是未來世界治理的福音。作為武漢肺炎之亂的始作俑者，一黨專政犧牲可觀中國人命與健康且危害國際卻獲得合法性、正當性，從而可能在「後新冠病毒時代」形成集權主義的擴散。於此可見，民主台灣挺住武漢肺炎之亂，其意義絕非僅限於地理上的台灣，而是在國際上發揮了普世價值的槓桿作用。

今天，飽受武漢肺炎侵襲的歐美國家，已經認清專制中國隱匿疫情、操控世衛之害。川普宣布暫停捐款世衛，要求調查武漢肺炎病毒起源。英國外交大臣、代理首相拉布：「不可能當作什麼事都沒發生過」，英國和中國的關係已經「回不去了」。法國總統馬克宏：「不要以為中國在處理疫情做得很好。」澳洲內政部長達頓：中國政府有義務解釋疫情到底是如何發生的，中國共產黨應該更加公開透明。凡此，無一不是對中國大外宣的反擊，且直指一黨專政的幽暗核心。

這次疫情之前，台灣有人揚言「民主不能當飯吃」，有人宣稱「中國官員素質比台灣官員好，有時會對民主政治到底要民主到什麼程度感到猶豫」。發此論者，何不看看從北京到湖北官員是如何「姓黨」以致惡化疫情？何不看看台灣政府的防疫團隊如何專業透明，有效在邊境阻絕武漢肺炎的第一波伏擊？今天，國際上除了「習近平之友」，有誰相信北京的疫情統計、歌頌中國的防疫成績？而防疫效能與自助助人備受各國讚譽，「民主是最好的防腐劑」，台灣就是絕佳的例證。

最近，台灣首先通知世衛人傳人，而世衛疏忽警告遭到抨擊，中國反批「台方所稱十二月卅一日郵件，僅是引述武漢衛健委公布的內容」，譚德塞隨之再申「第一封疫情通報電子郵件來自中國武漢」，「台灣沒有警告人傳人」。世人可不會如此選擇性遺忘，當初是誰訓誡「吹哨人」李文亮醫師發布不實言論，而且逮捕報導疫情的公民記者？而李醫師的警告卻在台灣受到民選政府高度重視，立刻展開超前部署並通知世衛人傳人。台灣與中國的對照組，一針見血戳破了中國專制防疫效能的神話。可以說，這場「戰疫」的價值面向，台灣還好有民主，民主還好有台灣。

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