胡，怎麼說》磐石艦亂防疫，國軍不能亂，台灣更不能亂！

敦睦艦隊出任務，風光返國門，不料，艦隊之一磐石艦上官兵驚傳帶回武漢肺炎病毒，確診至少24人，由於下艦後趴趴走，波及至少13縣市，一艦之亂防疫，全國總動員忙的人仰馬翻！

這個防疫破口不可謂不大，究責當然是必須的！不過，當務之急是把防疫破口補起來，把入侵的病毒統統抓起來，並查明每個過程、釐清責任，再來究責。該負責的，絕對不容逃避；該處分的，都應從重處分！

但是，敦睦艦隊出任務的苦勞及功勞（據聞，岳飛艦、康定艦、磐石艦三艦組成的敦睦艦隊，除了敦睦及訓練，還負有軍事任務），與輕乎防疫、造成病毒破口的過錯及責任，應該一碼歸一碼，功歸功、過歸過，分別計算，不能因社會在氣頭上，各方交相指責，就找人下台扛責了事，這其實是最不負責的。

據聞，岳飛艦、康定艦、磐石艦三艦組成的敦睦艦隊，除了敦睦及訓練，還負有軍事任務。（取自海軍臉書）

磐石艦打亂了台灣的防疫，但是，台灣在防疫指揮官陳時中領導下、在專業優秀的全國醫護公衛防疫團隊打拚下，在大多數台灣人民提高警覺、主動積極的自主管理下，一定可以收拾亂局，使病毒及疫情都在可控之下，讓人民重回既防疫也能過生活的正軌。

隨著疫調進展，敦睦艦隊磐石艦對防疫的輕忽、怠乎職守，讓人看了生氣，海軍的說法也被質疑像切香腸一樣，被疫調抓包才講真話，更如火上加油。

像軍方原指稱15日官兵才下艦，卻被查出14日就有官兵去了台南、高雄等市區趴趴走，甚至直奔汔車旅館「休息」。像航程中就醫人數原傳出約70人次，昨天深夜又公布就醫新數字148人、226次，其中5人有發燒、10有上呼吸道等症狀，為何沒通報回國內中央防疫中心？是不是擔心一旦通報，全部700多名官兵就會被全面採檢、再被隔離14天？如果是這樣，那就是企圖便宜行事卻犯下大錯，形成防疫大破口，不管是誰做的決策，都不可原諒！

圖為臉書粉專《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》整理出4月14日至4月17日期間，24名確診官兵全台13縣市的足跡及時程表。（圖擷取自臉書粉專《停班停課最新通知 Taiwan Alerts》）

不論對磐石艦亂防疫再怎麼生氣，仍要依循兩個處理原則:1，防疫第一，抓病毒優先！2，磐石艦亂而必控，國軍不能亂，台灣更不能亂！

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