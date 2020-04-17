自由開講》被遺忘的旅遊電商基層從業人員

大阪老楊

如果從武漢封城起算，武漢肺炎蔓延全球已將近三個月的時間。由於世界多數國家採取嚴格的封閉措施，導致航空業、旅宿業以及旅行業損失慘重，台灣亦不例外。

交通部下令全台的旅行社在5月31日前需停止出團，以避免因為人與人的接觸而將境外病毒帶回台灣。其實在航空業大減班和疫情完全沒有消退的情況下，目前旅行社就算想出團，也無機位可用、無人報名行程，整個旅行業是一片慘澹。

而為了紓困旅行業，交通部也推出一連串的紓困及補助方案來協助旅行社及旅行從業人員。但筆者認為這些方案，都忽略了新興的旅行產業「旅遊電商」的基層從業人員。

交通部推出一連串的紓困及補助方案來協助旅行社及旅行從業人員，但這些方案都忽略了新興的旅行產業「旅遊電商」的基層從業人員。（資料照）

旅遊電商以去中間化，並透過網路運營方式一站化，讓消費者能快速購買旅遊商品（機票、飯店、旅遊行程等）。由於台灣法律的規範，旅行業為特許行業，非旅行業無法販賣旅遊商品的規定，讓電商業者不得不以最少人數來申請旅行業者的牌照來經營事業。

因此在台灣的旅遊電商都會再成立一間旅行社，基本上都是以電商公司加上旅行社的模式一起經營的。但多數員工都是以電商公司名義招募進入公司，而非旅行社員工。大部分登錄在旅行社底下的員工，反而是最初成立公司時的創辦人和合夥人或是中階主管才會被登錄在觀光局的名冊上。

在這一次疫情的影響下，交通部推出的紓困方案中，都以觀光局系統上有登錄造冊的名單為主。有被登錄的旅行業從業人員，才可以上培訓課程，才可以申請補助。但這些方案對於在「旅遊電商」上班的基層員工都不適用。因為他們都沒有被登錄在觀光局名冊內，所以不被認為是旅行從業人員，而只是一般公司員工。

不但各協會、公會舉辦的培訓課程無法報名，連即將推出的薪資補貼方案也無福享受。反倒是本來薪資較高的主管階級，因為有被登錄在旅行業的名冊上，可以得到這些幫助。這讓許多正在放無薪假的「旅遊電商」基層員工情何以堪。

因為法律已定，要變更實有困難，還望主管相關單位能夠關心一下那些已陷入生活困境的旅遊電商基層員工，以免讓這些員工變成化外之民。讓他們也能在疫情下渡過難關才是。



（旅行社線控）

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