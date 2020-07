自由開講》我主張中華航空應該盡速正名

邱志偉

近來因應武漢肺炎疫情擴散至全球,世界各國紛紛對中國祭出航空禁令。沒想到明明屬於獨立自主的台灣,竟因為世界部分國家依循「一中政策」,連同台灣包含港澳在內一起計入,通通列為「中國一部分」而遭到同等制裁。但與此同時,這不禁提醒我,台灣既然在國際航空上,會被視為中國的一部分,若我們的國家航空公司還叫作「China Airlines」,豈不是平白增加國際制裁的空間嗎?我主張這個嚴肅的問題,絕不能持續拖延,務必要立即面對解決,完成中華航空的正名工作!

過去中國國民黨執政時期,為了心目中的「中國」圖像,堅持擁護這項名稱。甚至民進黨執政時代,想處理這項問題,也被國民黨以浪費錢為由阻擋。但當前此刻,民進黨已經是完全執政,早該好好思考如何來面對、解決。

華航班機。(資料照)

華航是國家級的航空,是台灣的代表。但我想身邊許多人都有類似的經驗:搭華航到國外時,要如何對外國人解釋這是一架來自台灣的航空公司的飛機。2018年時,前香港特首、現任中共政協副主席梁振英,還拿華航來揶揄台灣「根本自認屬於中國的一部分」。種種事蹟都在在提醒著我們,不解決華航的名稱問題,對台灣的國際形象與飛航地位都有相當深遠的影響。

因此,我在此強烈主張,中華航空公司應該正名為:「台灣航空」。英譯名稱應該稱為:「Taiwan Airlines」或是「Formosa Air」。早一天正名,絕對比晚一天好,早一天面對問題也比繼續拖下去來得好。民進黨取得第二次完全執政的地位,目的就是要解決問題。我們曾解決了年金問題,處理了許多艱難社會議題,選民也沒有吝於給我們回饋。

套一句美國總統甘迺迪於1962年9月12日在Rice大學發表演講時所說:「我們選擇在這十年內登陸月球並完成其他的事,不是因為它們很簡單,而是因為它們很艱難。」(We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.)民進黨執政也應該要拿出甘迺迪登月演說的壯志豪情,我們執政就是要解決艱難的問題,越是艱難,那才是民進黨執政的使命!

在這次武漢肺炎疫情當頭,世界許多國家以「一中」為由對台灣禁航,是個刺激國人好好深思反省華航正名的時刻。我們切莫把歷史情感與當前切實問題混為一談,要好好審慎思考台灣要怎麼樣走,在國際未來才有出路。我也希望交通部與華航公司應該要積極與社會對話,要告訴大眾,改名將面臨的問題有何?這些問題,立法院能否集思廣益與交通部共商解決?我再強調一次,華航正名工程不易沒錯,但正因為不易,這才是民進黨該做的事,要對得起我們執政的使命,就要把握時間,正名華航,刻不容緩!

(立法委員)

