自由開講》振興抵用券、酷碰券的使用可以更好

許瑞德

中國武漢肺炎疫情猛烈大爆發，造成全球經濟劇烈衝擊與惡化，世界各國、各大城市，商家餐館被迫暫時關閉，航空公司和工廠面臨停工，全球經濟的衰退恐怕已經開始。各國政府為了挽救與維持國內產業、零售經濟，紛紛加碼推出刺激經濟的措施，例如美國動支2兆美元提振經濟、德國推出規模至少3500億歐元（3767億美元）的刺激方案、澳洲宣布價值660億澳幣（382億美元）的振興方案等等；而各國政府也以發放現金的方式，希望促進民眾的消費意願，例如美國每人發放約36000元台幣、日本發放約82000台幣、澳洲每人約27000元台幣、新加坡則每人發放約12000元台幣等。

而台灣政府在決定不發放現金消費券，以振興抵用券、酷碰券的形式來促刺激消費之後，社會各界對於政府多所抨擊，認為振興用券、酷碰券的滿足程度是低於發現金，而且緩不濟急。

確實，發放現金消費券可以收到的效益是及時的，對於民眾的使用也是便利的，希望是誘發消費，而不是替代消費，但效益上是否能夠真的達到促進消費、刺激經濟的效果，數據確實會說話。就2009年馬政府時代曾舉債856億元台幣，發放每一個國民3600元台幣的消費券的前例觀察，效益恐不如預期，當時馬政府的全民通通有獎的消費券，對經濟成長率的貢獻只有0.28%至0.43%，不像原先所預估的0.66%，換言之，多數民眾不會因為有現金消費券，就增加額外的消費。

發放現金消費券的效益及時，民眾使用也便利，但是否能夠真的達到促進消費、刺激經濟的效果呢？（資料照）

無法否認的是，現在世界各國的「大撒幣」策略是有效的，但不要忘了，歐美人們的儲蓄率不高，也多使用先享受後付款的分期付款，銀行戶頭錢不多，如今疫情肆虐，自然拿到現金就會去消費；相反的，台灣人從小到大深受長輩理財觀念的影響，認為人就是「有存才有底」，普遍都有儲蓄的習慣，所以台灣的超額儲蓄率一直處於高檔狀態，這也就是為何政府會擔心人民拿到現金不會真正去消費，反倒會直接當成一筆額外的收入直接存起來。

政府也因為對於國民消費習慣有充分的了解，所以提出振興抵用券和酷碰券這樣的政策，讓民眾有意願去消費，也會因為消費有打到點的折扣減免，而樂在消費之中。其實為了讓振興抵用券和酷碰券發揮最大的提升消費效益，政府還可以朝向幾個方面做思考：

第一、設定振興抵用券和酷碰券的使用效期，逾期就失效。

抵用券和酷碰券的設計概念，是為了讓民眾願意消費，若是民眾拿到但卻因拖延未消費，等同白費。所以必須有使用效期的限制，逾期無效，才會促使民眾產生「錯過就損失」的使用急迫性。

第二、擴大振興抵用券和酷碰券使用條件與方式。

政府目前的規畫是將抵用券使用於受疫情影響較大的產業，包含商圈、夜市、觀光工廠、餐飲業以及藝文產業等，約40萬家業者；而酷碰券則是規畫使用在餐飲業、飯店業、百貨業......等受疫情影響的產業，且為可配合行動支付的商家。因疫情受惠的產業，如電商、外送、超商......等產業不適用。簡言之，抵用券是之前夜市券的延伸，也就是實體券，而酷碰券則是行動支付為主。但其實應將實體券和行動支付同時用於抵用券和酷碰券，等於可以交互使用，同時應擴大到像一卡通、悠遊卡的回饋，也無須將兩券各自限定範圍，應該一體紓困，達到使用效益最大化。

第三、提高可折抵的折扣額度。

振興抵用券預計為800元，分為四個領域，分別是「夜市、商圈、餐廳與文藝活動」，並於各領域可分別折抵200元，面額則是每張50元；酷碰券則是每筆消費最高回饋25%，等於享有75折優惠。每個行動支付平台（含敬老卡）每月折扣（回饋）上限為1000元，總計一個月最多可享有5000元折扣（回饋）。但既然是為了紓困和振興，政府所持的想法也是「你來消費，我來折扣」，但應該再進一步提高折扣的額度，針對政府重點要紓困的產業別，可以給予較大的折扣，加速紓困與振興的效果。

（時事觀察者）

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