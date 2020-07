自由限時批》慘了！中共將和譚德塞上國際法庭了！

辛文

21世紀的「紐倫堡大審」(Nuremberg Trials)將再重現!中共將在武漢病毒疫情後,和譚德塞一起涉犯「危害人類罪」上國際法庭了!

由於中共和譚德塞共謀隱匿疫情,罪証確鑿!至今已造成全球2百多萬人確診,逾13萬人死亡。已成世人公敵!並已引發各國撻伐,紛紛發起究責和索賠運動,正如雪球般越滾越大!

最近,又有美國白宮請願連署網站「We The People」在4月15日,由一位署名「L.S.」的網友發起「在國際法庭指控中國與世衛進行大屠殺」連署活動,當中要求將世衛與中國共產黨政府移送國際法庭審判。

提案書寫道,現在最急迫的是成立調查委員會追究、起訴中國共產黨和世界衛生組織的犯罪行為,在國際法庭上審判他們對人類造成的這場浩劫,如果所有國際組織都沒有司法公正,請盡快建立一個新的國際法院,「我們失去的所有生命都是無價的!也許對政府而言這只是數字,但對每個家庭而言卻是他們的親情!」顯然這項連署活動會引起極大共鳴和熱烈連署。

依照美國官方規則,當請願連署在30天內收集完10萬份連署書後,美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內,回應此請願內容;也就是說,官方必須在6月15日前後有所回應。

其實,美國總統川普在14日宣布暫停資助世衛時,就指世衛處理此次疫情危機「嚴重失當而且隱瞞」,其錯誤造成許多人死亡,將政治正確置於拯救性命之上,也提到去年12月就有可信資訊懷疑發生人傳人的訊息,未作深入調查,亦未提及台灣。白宮就在15日的新聞稿中,明確提到這項人傳人的示警來自台灣,在去年12月31日向世衛告知,但世衛卻未將這項訊息公諸於世。

再者,世衛在1月22日仍不願承認疫情達到「國際關注公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC),並在記者會上讚揚中國政府對疫情的處理。世衛還反對各國實施旅行禁令,將政治正確置於拯救生命的目標之上,世衛做出災難性的決定,導致

病毒在全球蔓延。

白宮的新聞稿中表示,世衛長期存在的結構性問題,顯示了未對嚴重傳染病做好預防和及時的準備,不僅會員國不能共享正確資訊與透明數據,因此世衛容易受到錯誤訊息和政治影響。

對川普抨擊WHO,在處理武漢疫情危機時的「嚴重失當而且隱瞞」,下令停止金援後,連法國外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)都深有同感,指WHO在運作上顯現出「某種缺失」,呼籲國際間應該建立新的國際衛生多邊協調體系。

據《法廣》報導,勒德里安外長昨在法國參議院外交事務委員會聽證會上指出,「WHO的運作的確存在應該反省的地方,例如缺乏某種反應,以及檢測、預警、掌握訊息並制定標準的能力」。

勒德里安也提到,WHO的缺失並非只有WHO執行者要承擔責任,而是一個機構職責問題,當前危機應讓各國重新檢視各大國際組織的角色和作用。並表示,法國和德國本月已提建議組國際公共衛生領域的「多邊主義聯盟」,強調其目的是要改善國際衛生體系,讓它能更加協調且有效。

而北京突在15日表示挺譚,將捐世衛組織2000萬美元(約台幣6億元),等於美提供約4億至5億美元(約台幣120億至150億元)的25分之一,形同「雞爪」支持,不止是「對號入座」,可說承認是「共犯」,猶顯現中共的「捉襟見肘」,其經濟實力,亦巳夕陽西下矣!

然則,譚德塞在遭各方圍剿下,却遷怒台灣,經由民間集資在紐約時報刊全版廣告嚴正駁斥及「Taiwan Can Help」等種切,受到國際矚目和力挺。詎料譚却出「一中」奧步卸責。

我外交部發言人歐江安在今天回應,就表示,WHO秘書處,應該秉持中立專業原則,展現作為國際醫衛領袖組織的擔當。

歐江安直批,WHO相關官員在記者會上錯誤引用1971年聯合國第2758決議以及世衛大會25.1號決議,來回應台灣參與WHO的事情,並繼續妄稱台灣和WHO有良好廣泛的互動,外交部表達強烈不滿。

歐江安指出,聯合國第2758號決議和WHA第25.1號決議都沒有妥善處理台灣參與聯合國和專業機構的問題,只有解決中國代表權問題,沒有提到「台灣是中國一部分」,更沒有授權中華人民共和國可以在聯合國體系裡代表台灣,「換言之,這兩項決議都和台灣人民沒有關係」。義正辭嚴,充分展現民主國家的高度和格局!

台灣在今天巳是國際社會讚譽的民主國家,具有完整國格和先進完整醫療照護體系,亦只有台灣民選政府能在國際上代表台灣人民,並為台灣人民的健康福祉負責!

針對妄稱台灣和WHO有良好廣泛的互動,歐江安則回應,WHO所言以偏概全,並未呈現事實全貌,近年台灣在國際友人大力協助下,參與情形雖有些微改善,但實際上仍處處受限,遠不符合台灣需要。外交部再次促請WHO不要忘記「全民均健」的崇高組織目標,應秉持中立專業立場,展現領導組織應有擔當,不要淪為打壓台灣2300百萬人民健康人權的幫兇!誠是擲地有聲!

再者,只要看美國前國安顧問波頓(John Bolton)今天在推特上談到台灣,他認為美國應該給予台灣全面的外交承認,這才能維護美國的利益,可說是一針見血!而美國《國家評論》亦有文章呼籲,美國總統川普應承認台灣的國家地位,並消除虛構的「一中政策」。且以美國前總統雷根(Ronald Wilson Reagan)推倒柏林圍牆為例,呼籲川普對中國說「夠了」,激勵其他敢反抗中國威權的人,「川普總統應該接受挑戰」云云。

國際社會在今天己認定譚德塞傾向中共立場,沆瀸一氣,讓世人蒙受生命財產損失,中共更透過大外宣,試圖將疫情發源地罪責甩鍋給美國、義大利、非洲。簡直是下三濫行徑!

由中國武漢爆發的武漢肺炎疫情,持續在全球延燒。(歐新社)





近日英國劍橋大學基因遺傳學者福斯特(Peter Forster)在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)接受《美國之音》訪問表示,美國在1月初並沒有看到A型病毒,研究不能確切推斷病毒源頭所在地,但可以肯定的是,武漢肺炎病毒最早是在中國傳播開來;他並稱,「我很確定,最初傳播是在中國南部,病毒很早就在中國發生」。

福斯特指出,病毒樣本顯示,最早開始傳播的地點並非武漢,而是更往南的地方,可能是廣東省;但他強調,考慮到樣本數量有限,這僅為初步推斷。

據福斯特研究團隊推算,最早的病毒樣本來自中國,時間是12月24日,研究團隊推算出武漢肺炎病毒最早是在2019年9月13日至12月7日期間開始。

福斯特表示,美國的武漢肺炎疫情最早在西岸爆發,應該是從東亞地區傳入,而後來在紐約爆發的病毒則來自歐洲。

據美聯社最新的報導,中國高層官員1月14日就暗中研判可能將面臨武漢肺炎病毒疫情大流行,但往後6天當局未有任何行動警告大眾,直到20日中國國家主席習近平才公開談到疫情。而中國的武漢肺炎疫情早在1月5日至17日就蔓延開來,全國各地有數百名病患,然1月14日至19日的6天中,當局未有任何行動提出警告。

在這段期間,武漢市百步亭社區19日還舉行「第20屆萬家宴」,有4萬多個家庭共襄盛舉,同時數以百萬計的民眾也為了農曆春節開始準備返鄉。習近平是在官員得知疫情嚴重性的第7天,即是1月20日向大眾發出警告,但美聯社掌握的內部文件和專家依據回溯感染數據得出的估計顯示,那時國內已有超過3000人染疫。

加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風表示:「這是很驚人的。如果他們早6天採取行動,那麼病患會少很多,醫療設施就會足夠,我們就能避免武漢醫療體系崩潰。」張作風還說,有報告顯示,如果可以提早一星期警告社會大眾採取社交距離、戴口罩、旅行限制,確診病例可能會減少2/3,提早警告或許會拯救生命。

美聯社獲得的內部公告證實,北京領導階層隱匿疫情長達6天之前,中國疾病預防控制中心在將近兩個星期的時間沒有上報地方官員通報的任何病例。但1月5日至1月17日期間,全國各地已有數百名患者到醫院求診,不僅侷限於武漢市。文件顯示,中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉1月14日與省級衛生官員進行秘密視訊會議,當時他對疫情做出了嚴峻的評估。

一份備忘錄指出,舉行視訊會議是為了傳達習近平、國務院總理李克強、副總理孫春蘭對於冠狀病毒疫情的指示,但沒有具體指出這些指示是什麼。備忘錄內文寫道:「群聚病例顯示人傳人是可能的。」並提到泰國的病例,指出情勢已經「出現很大的變化」,因為病毒可能已散播到國外。「隨著農曆春節到來,許多人會出遊,病毒傳播和蔓延的風險很高。所有地方都必須為疫情大流行做好準備及因應。」

備忘錄還提到,馬曉偉要求官員們團結在習近平週圍,他並清楚表明,在為原定3月召開的中國全國兩會(全國人大、全國政協)所作漫長籌備過程中,政治考量與社會穩定絕對優先。這份文件沒有說明為何中國領導人等了6天才公開對疫情表示憂慮,但或許兩會是其中一個原因。但這段期間中國官員持續淡化疫情的威脅,當時中國只通報了41起武漢肺炎病例。

中國疾控中心衛生應急中心主任李群1月15日接受中國央視採訪時表示:「經過仔細篩查和謹慎判斷,我們的最新結論是(該病毒)人傳人風險較低。」1月20日,習近平針對疫情發表第一次的公開講話稱:「必須引起高度重視,全力做好防控工作。」同一天,中國工程院院士鍾南山在接受中國央視專訪時首次指出,武漢有醫護人員被感染,出現人傳人情形。

美聯社報導指出,習近平是中國近幾十年來最獨裁的領導人,掌權以來加強政治打壓,如果沒有來自高層的允許訊號,官員不敢輕舉妄動通報病例。武漢的醫師與護理師去年12月底即向中國媒體透露,有大量的徵兆顯示,武漢肺炎可能會人傳人,因為一些沒去過被視為是疫情發源地的武漢華南海鮮市場的人也確診,醫療人員也開始中鏢。

但官員阻礙試圖通報疫情的醫療人員,包括為確診病例設下嚴格的標準,不僅要確診為陽性,樣本還要送到北京定序,中國媒體報導顯示,官員們還要求醫療人員不能越級通報,並處罰對疫情提出警告的醫師。嚴控訊息的結果是,從1月5日起,中國幾乎2週沒有新增確診病例,當時湖北的官員還齊聚武漢參加地方的兩會。

在這期間,被北京派遣至武漢的專家團隊還宣稱,沒有發現疫情人傳人的明顯跡象。當武漢肺炎疫情明顯變得嚴重以後,一些專家指控武漢官員故意隱匿疫情。武漢市長周先旺接受中國央視訪問時稱,武漢肺炎疫情披露不即時是礙於法規,「它是傳染病,傳染病有傳染病防治法,必須依法披露。作為地方政府,我獲得這個資訊以後,授權以後,我才能披露」。

一名不願具名的中國國家衛生專家說,中國疾控中心反應太慢了,假裝一切都很好。「如果能早一、兩星期開始行動,情況或許會截然不同。」北京協和醫院1月18日即舉行緊急會議,指示醫療人員採取嚴格的隔離措施,而在這時,習近平仍未就疫情發表公開講話。一名衛生專家向美聯社表示,他1月19日參觀了一家在嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情後興建的醫院,醫療人員忙著準備數百病床給肺炎病人。他還說,中國傳染病領域的所有人都知道一些事情正在發生,「他們都預見此事」。

由上所述,中共隱匿疫情為真,禍源來自武漢也為真,1月23日前500萬人逃離武漢(含無症狀及潛伏性確診),更是散播全球之「病毒」者;至於是否「人工製造」,大多科學界認為成分居高,至少武漢P4病毒實驗室由陳薇少將接管後,業巳「清理」,而她領頭在月前接種試製新疫苗後,亦無訊息。

在當前各國追查並究責及索賠大勢下,有如「天羅地網」,看來譚德塞與中國共產黨政府,是法網難逃了!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法