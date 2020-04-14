自由開講》抓到了！中國和WHO謀殺人們的真相......

王海航

中國武漢肺炎造成全世界疫情的失控原因，與從去年底中國一路隱匿疫情有極高度且絕對的正相關性，正是因為中國政府的隱匿與掩飾，讓全世界因此錯失防疫的最佳時機，導致武漢肺炎疫情全球擴散。直至昨日，全球累計超過180萬例確診案例，死亡人數更不幸超過11萬人還可能持續增加，美國的疫情更是嚴重到破2萬人死亡，成為死亡總數最高的國家，全美50州無一倖免全部進入災難狀態。如此人類浩劫，與疫情被隱匿的證據，儘管中國不願承認、不停甩鍋，但是事實終將會浮現。

中國對於疫情的隱匿真的是「人類歷史上最惡劣隱匿事件」，原本可以讓疫情真正在「可防可控」的階段，只因為中國共產黨的自私自利，不僅讓吹哨者李文亮醫師枉死，更讓許多無辜的中國人民因為中國政府「人造」的疫病而喪生。

武漢肺炎疫情在全球持續蔓延。（歐新社）

在最近期的一篇耶魯大學冷泉港實驗室（The Cold Spring Harbor Laboratory）的研究報告顯示，「如果中國可以提早一個星期、二個星期或三個星期，積極對於疫病傳染採取積極干預的措施，則可以降低確診病例達66%、86%，甚至達到95%」，研究結果還表明，「在未來幾個月內，中國應繼續進行社會隔離干預」。看到這樣的研究結果，中國隱匿疫情真的罪大惡極，簡直是造了天大的孽！

除此之外，中國曾經有化驗室發現武漢病毒的基因組序列，但中國政府在得知後，竟然是毀滅證據，而且要求化驗室將有關樣本銷毀，還跟WHO說這個疾病並不會「人傳人」，重點是WHO連查證都不查證，還真信了！WHO還配合中國的「大外宣」政策，在1月5日發布「未發現人傳人證據......」、「不建議對中國實施旅行限制」；1月12日說「沒有明確人傳人證據！」；1月17日「不用採取全面防疫措施」；1月23日「沒有證據證明中國境外出現人傳人！」；直到2月3日WHO還在嘴「再度呼籲！各國沒必要為遏止疫情傳播採取限制國際旅遊與貿易的措施。」

中國和WHO的狼狽為奸，讓全世界承受前所未有的人命損害與經濟損失，從耶魯大學冷泉港實驗室的報告來解讀，就是因為中國對於疫情的知情不報、掩飾、湮滅證據，而且還用大外宣的方式企圖隱惡揚善，矇騙全世界各個國家；而理應是為全球人民健康把關的WHO，竟然成了中國的扈從小弟，遵從中國說一不二的命令。如果中國可以不隱匿、WHO可以不盲從，整個世界不會被這個發源於中國武漢的傳染病搞得這麼慘！但卻因為中國的隱藏和WHO盲目的跟隨，讓在這場疫病裡確診或死亡的人們，等於都是被中國和WHO有計畫的對全世界人類「謀殺」！

4月8日，武漢解除76天的封城，在醫學界和世界各國看來，都是一個令人恐懼、風險極高的決定，究竟在中國罔顧專業研究與報告的勸說下，為了「經濟」寧願冒著再度大規模傳染的風險，而WHO對此不僅無法提出任何建議，只能對中國所做的任何決定拍手叫好。如果說中國大外宣成功之處在哪，應該就是有了世衛秘書長譚德塞這個虔誠的信徒吧！

（資訊工程師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；請勿一稿多投，錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法