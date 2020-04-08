自由開講》口罩產量大增，排隊現象有何解？

鍾宏仁

武漢肺炎疫情在全球持續延燒，醫療級口罩成了人人必備的防疫用品，台灣自1月疫情爆發後，醫療級口罩瞬間全台大缺貨，政府果斷決策「口罩禁止外銷、口罩統徵統售」，並迅速籌組國家隊大力增加口罩產線，在民間與政府合力下，短期間，台灣的口罩生產量能，從口罩進口國成為全球第二大口罩生產國，且每日產量已達1500多萬片，力拼本月底每日產能達2000萬片，政府迅速反應的表現，更得到了世界各國的讚譽。



這次政府處理口罩產銷問題，政府做了非常多的努力也不斷改進，從「超商買口罩」到「藥局實名制買口罩」再到「口罩2.0線上預購」等努力已經非常好，但「排隊買口罩」的現象卻仍一再出現。



我身為第一線民意代表，最近實地走訪了好幾家藥局的門口，訪問了多位排隊買口罩的民眾，有些想法，在此公開向政府建言，在每日產能已經提高至1500萬片之時，期望能終結「排隊買口罩」的現象。

雖然買口罩的民眾大部分都可以買到，但為了確定能順利購得口罩，民眾仍寧願在藥局營業的一、二小時之前就到藥局門口排隊，以致藥局門口大排長龍的現象遲遲仍無法消失。（資料照）

深入分析，目前網路預購仍有剩餘額度，另發現，如有民眾缺了口罩急用而向友人或鄰居求助，往往都能迅速得到他人的供應協助，上述兩個現象足以證明，現階段口罩的生產量能對實際的口罩需求並非不足。



再分析目前的排隊現象，雖然買口罩的民眾大部分都可以買到，但為了確定能順利購得口罩，民眾仍寧願在藥局營業的一、二小時之前就到藥局門口排隊，以致藥局門口大排長龍的現象遲遲仍無法消失。



從實際層面探討，這些排隊買口罩的民眾通常年齡層較長，我也建議他們請家中年輕的子女幫忙上網預購口罩減少排隊，卻得到「網路容易有詐騙」、「擔心帳戶被盜」等言論。對於這個族群的民眾而言，現金交易、一手交錢一手交貨，是他們習慣購買物品的方式。



綜合以上觀察，我認為政府如能比照目前網路預購的模式，讓藥局除了現貨購買外也推動「藥局臨櫃現金預購口罩」，同步線上預購及實體藥局預購，以消除民眾對於可能買不到口罩的疑慮，同時分散民眾至藥局領購口罩時間，排隊現象定能不再天天上演。同時，藥局現金預購後的口罩配送如能比照超商配送先行於物流中心分裝，也能大量減少目前藥師分裝的工作，同時也讓藥師能回歸原本的專業職能，如此才能真正終結「排隊買口罩」的現象。

（新北市議員）

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