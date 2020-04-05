自由開講》連假後的挑戰

◎宋慶瑋

清明連假四天剛結束，如預期的，各地風景區人潮如織，甚至擁擠不堪。墾丁大街上演警察所長拿著大聲公在人群中大聲宣導社交距離，台南黃偉哲市長在夜市利用空拍機大聲疾呼，還有大眾運輸火車、捷運、客運上車前，工作人員緊盯著所有人是否戴上口罩，這些積極的作為，均在提醒大眾做好防疫，降低感染，減少後續醫療耗損的成本，讓大家能在疫苗上市前，度過防疫的難關。

清明連假四天，墾丁大街上演警察所長拿著大聲公在人群中大聲宣導請戴口罩、保持社交距離。（資料照）

隨著疫情的發展，調整防疫的步調，每一個動作都是超前部署，防患於未然。新聞發燒字如：武漢、封城、蝙蝠、冠狀、病毒、包機、口罩、酒精、呼吸器、防護衣、耳溫槍、熱感應儀、檢疫、隔離、趴趴走、罰款、死亡、棺材、確診、陽性與陰性、停課不停學、境外與本土、社交距離、紓困…，充斥在任何媒體報導中，顯見疫情持續延燒，尚未告一段落。

中央疫情指揮中心從去年底開始，團隊所有成員放棄休假，行政團隊也都盡心盡力，24小時待命，尤其是每天下午的疫情中心快訊，都是政府安定民心公開透明最具體的作法。地方政府與各機關學校公司行號，也都緊跟著政府的步調超前部署，料敵從嚴寧可多做，減少感染。一般民眾也都全力配合，警覺心四起，儘管受到許多個人自由的限制，宥於防疫大於一切，雖有些許觸及人權或被迫，但絕大多數人都能相忍為安，畢竟我們曾經有過SARS的教訓。

當我們從新聞媒體中看到滿溢的資訊時，許多讚美與支持醫護的報導令人感動，當然也有不少脫序的畫面著實令人擔憂，如日本人不戴口罩群聚賞櫻，韓國教會群聚感染，武漢解封後人潮塞滿各大風景區，歐洲人對於戴口罩者歧視或惡行惡狀，且不習慣戴口罩，這些負面的行為，讓地球村的村民甚為憤怒，無怪乎義大利、西班牙等國，確診病例竟然超過中國，漫不經心的後果讓自己陷入險境。

四天連假剛結束，風景區沒有因為疫情減少來客，SARS爆發期在清明連假後，此經驗令所有人都極度擔心接下來的確診案是否會激增？或許從春節後至今，大家悶壞了，需要四處走走，此乃人之常情，但台灣是彈丸之地，稍有出遊想法就人滿為患，連假後的「本土」案例是否會超過境外？不希望真實發生啊！建議接下來的確診案，追溯其旅遊史，是否與連假有關，以作為五一勞動節連假超前部署的依據。

（教育）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法