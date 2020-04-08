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自由開講》墾丁被貼上的標籤，什麼時候能撕掉？

2020-04-08 15:08
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◎黃槿唯

「我們預祝你們有一個愉快的旅程。」屏東縣長潘孟安在4月1日愚人節上架馬桶蓋假扮飛機艙影片，推薦大家到屏東走走，吸引幾十萬觀看人次，廣受好評。然而卻在4月4日指揮中心發送細胞簡訊警示民眾暫勿前往後，風向大變，國民黨立委洪孟楷直批墾丁可能成為疫情聚集破口，更指這與首長宣傳「來屏東玩」有關。

根據整理，台北市長柯文哲於4月2日推廣陽明山海芋季，稱「防疫期間仍可踏青」；台中市長盧秀燕於連假前夕3月26日在發文「旅遊選台中準沒錯」；高雄市長韓國瑜邀請知名歌手黃明志拍攝觀光宣傳影片<出去走走>，並同樣在連假前夕3月25日發文「有空來高雄走走」，還高舉「高雄無憂」手卡；花蓮縣長徐榛蔚更是直接了當地說「連假來花蓮」；宜蘭縣長林姿妙大膽宣示「宜蘭觀光旅遊業準備好了」；彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱也皆曾呼籲民眾前往自縣旅遊。

綜上所述，我想問問洪孟楷，潘孟安到底錯在哪？如果非要說潘孟有錯，大概是錯在宣傳效果太強，而上述國民黨籍縣市首長就是錯在宣傳效果不彰。

試問洪孟楷（右），潘孟安（左）到底錯在哪？如果非要說潘孟有錯，大概是錯在宣傳效果太強，而上述國民黨籍縣市首長就是錯在宣傳效果不彰。（報社合成）

一夕之間彷彿所有台灣人都成了「事後孔明」，影片甫上架之初人人讚揚，沒人質疑有什麼不妥之處，出了紕漏後再吹毛求疵、說風涼話，台灣人愛放「馬後炮」的習性在墾丁風波顯露無遺。

回頭檢視當時的政策背景，指揮中心說戴口罩可以出遊，交通部長林佳龍在4月2日連續假期的第一天說「觀光還是要顧，防疫到位，民眾可以『安心上路』」。交通部作為觀光主管單位，從連假前的高鐵訂票、景區訂房，沒辦法事先向指揮中心做出預警嗎？那些「安心上路」的民眾，大概沒想到自己會面臨需要自主健康管理十四天的窘境，有的甚至被雇主強制在家上班。

自一月開始受到疫情重創的墾丁，不知道是不是民眾過於信賴防疫體系，連假第一天便湧入人潮，據了解，有許多業者因為這段時間疫情重創，所以這次連假準備的備料只是一般假日的量而已，不料人潮爆炸，於是第二天大量叫貨，滿心期待準備迎接第二天、第三、四天的客人，結果指揮中心卻在第三天發國家級警報要求大家不要去墾丁，業者只能蒙受損失，還要被患有「防疫法西斯」疾病的民眾唾棄為貪財之徒。

上週清明連假期間，墾丁大街湧入大量人潮。（記者蔡宗憲攝）

而後，業者只能卑微地訴求「為防疫連假禁足也行，只盼明確規定」，甚至自嘲是「全國防疫示範景點」。據報導，對於此次連的人潮狀況，其實屏東縣政府早有提醒並公布防疫手冊，業者也都高規格應對。但地方政府終究只是地方政府，權責有限，若要對人潮聚集、旅遊限令有實質的管控，仍須仰賴中央指示才有法可循。其實全台所有觀光夜市幾乎都是人潮擁擠的狀態，獨挑墾丁真的不公平，且墾丁也不是只有墾丁大街，民眾不該汙名化墾丁，政府更不該給墾丁貼標籤。

政治工作者

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