自由開講》紓困不是只有「發現金」這種方法

許瑞德

為了因應日益升高的中國武漢肺炎疫情所造成的嚴重影響，除了第一階段所編列的600億元特別預算，及移緩濟急的400億元，共1千億元紓困振興經費外，行政院日前再召開臨時院會，通過第二階段紓困方案，總計規模達1兆500億元，紓困特別預算將追加1500億元，以紓困、振興為宗旨，希望達到「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的最大滾動目標；此外，政府更為了刺激消費，已拍板發行每人每月上限1000元的酷碰券。

但國民黨立委卻認為，現在美國、日本、新加坡也早已發放現金紓困，目前情況下，發放現金對民眾才直接而方便。但事實上，紓困、振興經濟，真的只有發現金這一個方法嗎？發現金真的能夠達到振興經濟的預期效益嗎？

如果已經有過去不成功的消費券例子，為何國民黨還要執著在「用現金換民調」呢？（資料照）

2009年馬政府執政時期，為了提振經濟，曾經舉債856億元大張旗鼓發行消費券，每一個國民都可拿到3600元。當時經建會（現國家發展委員會）原先預估大約能提升0.66%的經濟成長率，但經建會事後曾委託調查，發現在考量加碼效果下，消費券的替代效果就達67%，不考量加碼效果更高達76%，顯見民眾不會因消費券就增加額外消費；其對經濟成長率的貢獻僅為0.28%至0.43%。

連當時的審計部報告也指出，由於替代效果偏高，最終僅能提升0.28%至0.43%的經濟成長率，顯見當初經建會的預估實在太過樂觀；此外，根據中華經濟研究院院長吳中書團隊當時的評估，也只提振了330億元的效益。所以消費券真的就是振興經濟的萬靈丹嗎？就2009年消費券的前車之鑑來看，「消費券經濟學」的確是欲振乏力的。

也因為有了馬政府時期消費券失敗經驗的借鏡，政府以顧家庭、護弱勢、挺企業、顧產業、挺就業、渡難關、拚防疫等方式，延緩還貸、利息降低、公股行庫利息再減碼、電信費用緩繳、瓦斯費減免、弱勢老人身障者每人加發三個月生活補助，每月1500元、中小企業加碼2000億元......等等眾多措施，除此之外，政府也提供服務業及製造業薪資補助，預估有66萬名員工受惠；並補助計程車、遊覽車駕駛，對於年輕人提供「安穩青年就業方案」，對失業者提供擴大公共服務，提供約100萬名水電工攤商等自營工作者薪資補貼。

換言之，政府不再以過去馬政府時期的經濟舊思維，給現金讓民眾去消費，但又無法保證大家一定會消費。依照台灣人民愛儲蓄的特性，台灣的超額儲蓄率一直處於高檔狀態，2019年是12.45%，主計總處甚至在2019年底曾預測，2020年超額儲蓄率將由12.45%彈升至13.55%，看來台灣人偏好未雨綢繆、愛存錢的天性實在是很難改！

振興經濟是不是只有發錢這一條途徑？恐怕並不是那麼絕對！所有的政策除了效益的預測之外，還有一個重點，就是人民的消費習慣與生活特性。如果已經有過去不成功的消費券例子，為何國民黨還要執著在「用現金換民調」呢？

（時事觀察者）

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