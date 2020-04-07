自由開講》當親情遇到防疫，您真的做得到「愛有多深、離得多遠」嗎？

禹澤

正當觀光局部屬孩子染疫事件鬧得沸沸揚揚的時刻，讓筆者想到：當防疫碰到親情時，真的可以像宣導一樣「愛有多深、離得多遠」嗎？

筆者是位最基層的防疫人員，目前工作必須每日關懷居家檢疫者，但筆者姐姐的職業又是空服員，所以我們之間的摩擦也就此產生。

事情就由筆者姊姊從紐約飛回來開始。就臺灣目前對國內空服員的規定為穿戴防護裝備工作，只要居家檢疫5天就可出門。筆者的姊姊就依這規定跟筆者說，「我已經過了5天的檢疫期，我可以回家看母親」。筆者回應說，為了安全請她再忍9天，並跟她苦口婆心的勸說：母親年紀大，經不起任何風險。但她依然堅持於清明節當日要回來，並宣稱她有依規定檢疫5天，並無觸法，而我母親也同意。

政府為了讓航空業可以持續運作，開了特例，但也希望此特例不要成為防疫的破口。（資料照）

這讓我傷透了腦筋，心想政府一再宣導「愛有多深、離得多遠」，都是假的嗎？正當我絞盡腦汁想要如何再說服姊姊時，危機解除，因為筆者的姊姊忽然傳來簡訊，說她「今日量測體溫偏高，所以不回來了」。

筆者心想，就因為臺灣對空服員的規定與一般國外回來民眾的規定標準不一，造成筆者很難去跟姊姊說明，請她依規定辦理，只能用本身目前的防疫工作來解釋。筆者目前每天都要關懷那些居家檢疫的民眾，請他們注意自己的身體，並提醒他們乖乖待在家中，陪他們一起渡過14天的居疫時期。整個政府都為了防疫工作在努力，包括筆者在內也是，所以衷心的期盼筆者的姐姐能夠體會，防疫工作真的是人人有責。

觀此，政府為了讓航空業可以持續運作，開了特例，但也希望此特例不要成為防疫的破口。就在寫這篇文章的同時，筆者的姐姐又傳來訊息，說她過2天又要去執勤，想想她這趟出去回來又要居家檢疫，真的不知何時才能回家了。或許筆者只是一位配合政府防疫政策的基層人員，但卻深信：只要所有人持續配合，並善盡自己的職責，大家一同努力，臺灣肯定可以盡早恢復該有的社交距離的。

（公務人員）

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