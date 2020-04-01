林濁水觀點》綠一舉突破10％總統、不懂執政兩魔咒（三）

回顧過去馬總統8年執政，從來不曾出現過任何一件重大事件，有這麼整齊的團隊的傑出演出的。因此，馬總統執政如果有什麼重大意義，甚至可以不客氣的說，正是用8年的漫漫時光來証明國民黨執政的無能，以致於到執政第二任除了自己淪為10%總統之外，閣揆閣員演出每下愈況，最後，居然到了眾部長不要說滿意度低得不得了，甚至知名度都奇蹟似的低，社會對他們都很陌生。有這樣可以對比的記錄，國民黨居然還真的以為沒有人才是民進黨逃脫不了的魔咒，直到2020年選舉大敗還一直唸唸不停，真是活在夢幻中的政黨。

林濁水

蔡英文挾民進黨2016年選舉總統國會大獲全勝之威上台執政，不料就職後民意滿意度的蜜月期才維持了一個月，之後滿意度一路崩跌，9月滿意度就和不満意度形成死亡交叉，而且一年、兩年地持續下去。社會大大驚駭，國民黨說這是民進黨逃不「沒有人才，會選舉不會執政的魔咒」的制約的再一次呈現。甚至到了2020年國民黨選舉大敗，國民黨仍然一面重複唸魔咒，一面強調不是蔡英文3年執政得到肯定，而是蔡英文撿到槍。

對於蔡英文2016到2018年的慘狀，另外有人跳脫國民黨制式的角度而從憲政運作的角度出發說，台灣總統遇到了「10%總統魔咒」。 民進黨沒有人才，會選舉，不會執政的魔咒。

第一個魔咒被提出，始於陳水扁執政時期。2001年陳水扁執政才1年，台灣就出現1976年以來第一次的經濟衰退，從此國民黨就一直唸唸有詞揶揄民進黨沒有人才。到了2016年蔡英文就職，民眾幾乎即刻性地就對她失望，滿意度就急跌了，於是國民黨繼續唸不會執政果然是民進黨的魔咒。

十趴總統魔咒

所謂「十趴總統魔咒」形成於馬總統連任之後。那時大家發現陳、馬兩任總統在第一任任期中滿意度都起起落落，和不滿意度互有上下，形成如圖一表現的糾結如絞鏈的狀態，然後在連任後滿意度陡降到20%以下，並和不滿意度從此分道揚鑣，結束彼此糾結不清的絞鏈狀態，形成不再縮小的巨大開口，等到遇到被當成總統期中考的縣市長選舉大敗後，10%總統從此定型，持續到任期屆滿不得翻身，然後帶動執政黨大選大敗。這現象就叫十趴總統魔咒現象。

陳、馬、蔡三總統滿意度浮沈對照圖。（來源：tvbs民調）

蔡英文第一任一開始的狀況比前兩位總統都慘得多，就職才半年就直接形成滿意兩成多不滿4成多，相差一倍的巨大的落差開口，而且口一開就持續3年，期間，像前兩位總統滿意不滿意不相上下的絞鏈般掙扎糾纏的狀態都不曾出現，一直到2018年期中考，縣市長選舉大敗，她正式成為10%總統。

陳、馬總統的10%魔咒在她第一任一上台就提早形成，這是她有異於前兩位總統的地方；然而，蔡和前兩任總統更不一樣的是，滿意度一落到10%後，並不像陳馬從此躺平，反而就一路翻升，直到2020年2月以後形成滿意度高於不滿意度兩三倍的巨大開口，而且這開口看看似乎還要持續下去。

國民黨不敢面對的真相

為什麼十趴總統魔咒被打破了？理由各說各話，但是其中幾乎大家都接受的是，蔡英文本來對中共長期的打壓反應低調，以致於聲望低迷，但2019年1月她終於嚴正以對主張研議一國兩制台灣方案的習近平，到了6月後她又適度地聲援香港反送中運動，因此像持續撿到槍似的而聲望上揚，終於造就了2020年選舉的大勝。除了撿到槍這個最大公約數之外，游盈隆又追加了一個打破10%總統魔咒的理由。他說，因為蘇貞昌當閣揆後，蔡總統不再搶著當行政院長，以致於她置身許許多多年施政造成的民怨之外，所以支持度的上升再不受到羈絆。坦白說，這理由豈不是等於承認總統雖然擺脫了10%魔咒，但是民進黨並沒有擺脫沒有人才不會執政的魔咒？針對這一點，資深記者黃創夏以處理武漢瘟疫表現普受世界肯定的例子不客氣地說：「民進黨已經學會在必要時，找對的人來治理」這是國民黨「不敢面對的真相」。

黃創夏言下之意，被打破的不只是10%總統魔咒，還包括了民進黨沒有人才不會執政的魔咒。

黃創夏對國民黨的批評真是犀利，但是「必要時，找對的人」幾個字卻容易被誤導成民進黨事到臨頭抓公差，才總算捉對了人。然而以倍受肯定的陳時中為例，他早在2017年初就已經是衞福部長了，並不是到2019年底碰到瘟疫才基於必要而去找到的人。可見「對的人」早就在民進黨的執政隊伍中，並不是臨時找來的。

陳時中早在2017年初就已經是衞福部長了，並不是到2019年底碰到瘟疫才基於必要而去找到的人。可見「對的人」早就在民進黨的執政隊伍中，並不是臨時找來的。（本報資料照）

由於台灣本來就有傑出的醫療體系和醫護人員，加上歷經SARS衝擊而培養出來處理瘟疫的經驗，於是一旦在曾當過牙醫公會理事長，富有領導經驗的陳時中指揮動員之下，成果舉世稱讚；另外，在瘟疫衝擊下，又由於台灣傑出的工具機產業體系，體系中許多企業體在愛國情操鼓舞下主動參與並在經濟部長沈榮津領導下組成了口罩機國家隊，產能奇蹟地從日產400萬副迅速擴產到超過千萬副，解決了普世都頭痛萬分的口罩短缺；還有，數位政委充分運用台灣的科技實力解決了非常棘手口罩配售難題。這一切加總起來，編織成一個傑出的跨領域整合的防疫體系和團隊。團隊的演出，強而有力地就粉碎了民進黨沒有人才的魔咒。

相對的，回顧過去馬總統8年執政，從來不曾出現過任何一件重大事件，有這麼整齊的團隊的傑出演出的。因此，馬總統執政如果有什麼重大意義，甚至可以不客氣的說，正是用8年的漫漫時光來証明國民黨執政的無能，以致於到執政第二任除了自己淪為10%總統之外，閣揆閣員演出每下愈況，最後，居然到了眾部長不要說滿意度低得不得了，甚至知名度都奇蹟似的低，社會對他們都很陌生。有這樣可以對比的記錄，國民黨居然還真的以為沒有人才是民進黨逃脫不了的魔咒，直到2020年選舉大敗還一直唸唸不停，真是活在夢幻中的政黨。

如今在短短時間，困住台灣一、二十年的兩大政治魔咒居然一夕解除，真是太值得慶幸了。

台灣真的走出了兩大魔咒？一個未解之謎

那麼，台灣走出兩大魔咒到底是上帝賜福，還是因爲蔡總統以2.0新姿出現帶動出來？如果真的有蔡英文2.0，那麼內涵是何方神妙？還有，假如民進黨當今處理武漢瘟疫團隊中的幾位明星如唐鳯、陳時中、沈榮津⋯都早在瘟疫蔓延前好幾年就在內閣裏面，民進黨有沒有人才是很清楚的，那麼為什麼直到今年大家才「突然發現」民進黨大有傑出人才，甚至還說2020年勝選都不是執政能力被肯定而是不斷的撿到槍？至於國民黨真的人才貧乏到馬總統非當10%總統不可嗎？2008年上台之初，內閣卡司不是強得嚇人？為什麼很快被證實是一群無能之輩？

未解之謎是這樣的多，於是大家不免仍然忐忑：美妙時光會只是偶爾的，還是就是台灣未來會持續的前景？無論如何，要回答這個大哉問，有許多謎題必須先破解。

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