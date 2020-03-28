林濁水觀點》總統滿意度飛升的秘密（二）：一樣神隱兩様情

在野黨人士批評蔡總統神隱經常莫名其妙。然而更詭異的是，當在野方面批她神隱完全批錯了時，她的聲望直直落；等到批評切合她的實際時，她的聲望反而竄到出奇的高，真是神奇極了。

林濁水

蔡總統在2016年就職沒幾個月，就被駡是「神隱少女」、「神隱總統」，一路駡到2019年她為競選奔波才暫停，但是一當選連任，在口罩之亂以及肺炎境外移入大増時，大家天天看到的、聽到的都是陳時中，不見總統，於神隱又被搬出來駡了。

只是2016～2018年期間，總統的聲望被愈駡愈低，低到剩下15%；這次卻完全是兩回事，居然愈被駡聲望愈高，依tvbs調查，去年12月投票前夕是41%，武漢瘟疫爆發被駡神隱，2月初滿意度反而升到54%，2月繼續被駡，再飈到60%，遙遙超越她2016年就職蜜月期的47%。真是一樣神隱兩樣情。才3個月出頭，總統滿意度這樣飛升，可見駡得完全不對頭；那麼，是不是同理可証過去駡得精準所以愈駡滿意度愈低？事實也不是這樣。

一、2016年一上台就被封神隱

2016年她上台沒多久就被封神隱，從新加坡代表人選爭議開始，事情不分大小，只要「多日未出席公開活動」就被駡。一再重複地被駡「臉書po文治國」、「總統在那裏？」。罵聲中民眾對她的滿意度也直直落。2018年春，在受不了駡之餘，她終於透過電視專訪澄清說：「其實我是接近的，只是你不知道而已。」她意思是告訴大家，總統我雖然沒有三天兩頭親自露臉給你看，沒有親自現身在「你」身邊，但是總統不只認真做事，而且做的就是針對你的需要。無論如何，她的澄清沒有效果，聲望每下愈況，直到2018年選舉大敗。

二、繼歐巴馬、川普之後治國不推文不潮

她「其實我是接近的，只是你不知道而已。」的澄清，文句很奇怪，多數人聽了一頭霧水，但是有說錯嗎？假如po文治國不算治國，非得時時站出來被看，才算認真治國，那就看看川普好了。推文治國始作俑者本來是歐巴馬，但是川普更加以發揚光大。川普愛秀超過歷屆美國總統，他既隨時隨地站出來亮相１，推文更是頻頻。一開始挺她的人，還大有把當選後的蔡英文拿來和川普比擬，讚她很跟上時代的。

蔡英文一當選連任，在口罩之亂以及肺炎境外移入大増時，大家天天看到的、聽到的都是陳時中，不見總統，於神隱又被搬出來駡了。（本報資料照）

川普一旦PO了文，不管他有沒有在電視上現身露臉，無論是美國行政系統乃至全世界都會見文如見人，沒有人會輕忽地問「總統在那裡」。換句話說，不管贊不贊成川普所言所行、不管是敵是友，都會認為「推文的川普是接近的，而且知道川普就在接近。」換句話說，大家的共識是推文在，則川普在，那麼怪的就是為什麼遇到了蔡英文，會變成po文在則蔡英文不在？民眾凡事必見肉身才行，坦白說，肯定是台灣跑攤政治習性所致，從這習性出發努力放砲，很不見其高明。

但被看見就好，不被看見就不好？這似乎很合中國漢人的民粹。且以中國乾隆、雍正兩皇帝為例。中國民間迄今津津樂道亁隆江南都有六遊，說他親近於漢人社會，遠勝殘酷的雍正。其實雍正的殘酷在於對付官吏，不在於對付百姓，雖當了皇帝後，從不離開京城，但是雍正的政策，細的，遠比康熙、乾隆更貼近百姓；大的，如價值觀，以血淋淋的〈大義覺迷錄〉事件為例，對付起漢人的狠辣比起六遊江南，還愛做漢詩的乾隆，雍正更是瞠乎其後，由此可見，凡事講求親見親臨的民粹，其實淺薄。

求好心切，工作狂，被當控制狂

所謂「臉書po文治國」，「總統在那裡？」指責的無非是總統閒閒不做事，專門po文，放指揮權不用，甚至令到各部門自行其事也不管的意思。例如揶揄「現在指揮官（陳時中）最大」「反正管不到，（她）出來沒意義」⋯等等。然而，閒閒不做事的指控，和她喜歡講的「就是我蔡英文啦」一句中透露出來的個性顯然不相稱，和她被盛傳的工作狂和控制狂兩個習慣也迥然不容。

首先，相對於李登輝捉大不捉小的風格，她和馬、扁兩人同㨾都是大家耳熟能詳的工作狂。尤其，馬總統在跛腳之前，風格是事必躬親，巨細無靡遺，以致於贏得馬科長之名，這一點蔡庶幾近之。

民眾凡事必見肉身才行，坦白說，肯定是台灣跑攤政治習性所致，從這習性出發努力放砲，很不見其高明。（本報資料照）

其次，她被稱呼控制狂，而控制狂正好和工作狂共構成了求好心切的一體兩面，然後也因此成就遇事就高度擔憂不放心的態度。在2016年就職後的前3年，為了處理她自己的工作狂、控制狂、高度不放心，設計了一套又一套非常新鮮、非常複雜，交互堆疊起來的的權力運作機制：

1、被她自己提名的司法院長在國會聽證會２中說有違憲之虞的「執政決策協調會議」掏空行政院會；

2、創設大政委小部長機制，透過親信當大政委掌握行政院，架空院長和部長；

3、替行政院各部會安排機要當總統府和部會之間的密切管道；

4、在總統制的立場下，採取內閣制的國會議長退出黨職的策略，以弱化總統制中行政立法互相制衡的機制；

5、民主化後，由李總統建立，陳水扁接繼，開始了人選逐漸在有國會歷練的人中產生的閣揆和閣員任命途徑，但是這趨勢馬總統一旦加以逆轉，整個內閣中國會議員歷練的比例被盡可能壓縮，而以沒有選舉經驗事務官、學者為大宗後，馬規蔡隨；

6、為強化內閣「去政黨化，去政治化」，「政務官事務官化」精神，修改民進黨內閣政務官為當然黨代表的黨章規定，但自己又兼任黨主席，改變不兼的承諾。

7、總統府發言人取代行院院發言人和各部會發言人的角色，儘量凸出總統「就是我啦」的精神；

8、切割行政機關行政院、考試院的決策權和人事權（例如年改、促轉會），搬進總統府；

9、史無前例地舉行記者會公開「佈達」新行政院長的任命，並當場公開指示他只應執行她和前院長規劃好的政策，形同新院長只是她和舊院長的兩人共用的執行長，把行政院長徹底幕僚化的程度，創兩蔣到李、扁、馬歷屆總統所未曾有。

她對行使權力介入政務添設了這麽複雜綿密的新穎部署，讓自已在權力體系中和政策形成中無所不在，國民黨居然只因為她不夠親自站出來亮相、不夠滿足台灣的跑攤文化，就批評她神隱不見，實在淺薄得過火了，難怪在政治競賽中如今會敗得這麼淒涼。

10、由於她這樣周密的佈署，還不足以挽回聲望的下落，而且還被批評神隱，於是一方面宣布辭去黨主席職位以示向民進黨負責；一方面矛盾地宣布從此在權力的行使上她將更站到第一線。

她開始學美國總統「迴廊講話」並且隨時巡視各地，並即時做諸如機車裝ABS、菸價等指示，國家大小事儘量搶在行政院之前親自宣布，甚至打臉行政院。不過，很不幸她卻愈忙於因應，愈忙中生錯，效果愈適得其反，聲望更是每下愈況，一直到2019年1月滿意度降到15%的最低點，正式繼馬、扁之後成為第三位10%總統。

在她聲望最低點的時候，閣揆換上她長期最為防範的蘇貞昌。同樣在這個時候，習近平嗆聲研議對台灣一國兩制方案，蔡英文表示反對，社會覺得她終於成為「辣台妹」，聲望從此回升，但是直到3月，在總統5位準侯選人中，她的支持度還是落在韓國瑜、柯文哲、賴清德、朱立倫4人之後。

由於在蘇貞昌就任閣揆之後，她2016年就職總統以來，長期在權力運作佈署的種種綿綿密密網絡基本上停擺，因此，當瘟疫爆發後政府因應措施就在蘇貞昌授權陳時中指揮下展開，所以非常詭異的，在野方面批評她在指揮上的神隱，這時才勉強可以說真正的切合事實。由此可見，在野黨人士批評蔡總統神隱經常莫名其妙。然而更詭異的是，當在野方面批她神隱完全批錯了時，她的聲望直直落；等到批評切合她的實際時，她的聲望反而竄到出奇的高，真是神奇極了。

在蘇貞昌就任閣揆之後，瘟疫爆發後政府因應措施就在蘇貞昌授權陳時中指揮下展開，所以非常詭異的，在野方面批評蔡英文在指揮上的神隱，這時才勉強可以說真正的切合事實。（本報資料照）

針對蔡總統滿意度翻升的奇蹟，一般的看法就是總統福氣大、貴人多，讓她時時撿到槍，結果升級成了蔡英文2.0。然而，游盈隆注意到了她努力站出來秀「就是我蔡英文啦」時聲望低迷，卻符合在野黨指控的「神隱」狀態時，聲望反而扶搖直上的現象，於是他說，蔡英文過去總是總統兼任行政院長，大事小事都管，但蘇貞昌上任後，沒在第一線，蔡英文過去1年表現和以往不同，不搶當行政院長，形象反而大大翻轉變好。

現象的確如此，游盈隆沒有說錯。他進一步解釋，當她過去無論國防、外交、年金改革都由她拍板定案時，難免因此引發民怨；現在蔡英文極少捲入這些內政漩渦，所以形象反而好。這解釋恐怕就有問題了。因為他言下之意，豈不是說蘇貞昌就任閣揆之後一肩扛起了會引發民怨的疑難雜症，那麼在邏輯上豈不是輪到蘇貞昌會民望跌落谷底？但是情況並不是這樣，蘇貞昌的民望一直處在上升狀況，反而成了民主化以來聲望最高的閣揆。可見，現象部分游盈隆抓得很準，但是理由卻得另外找。

最近民進黨內又浮現憲改的聲音了，那麼為什麼總統搶站第一線，情況那麼慘，不站第一線聲望反而扶搖直上？在研擬憲改方案這奇蹟肯定是可以找出非常有價值的線索做為參考。台灣長期陷入憲政困境甚至危機已經太久了，這神奇的經驗就是解鎖之鑰嗎？如果真是，有這經驗真是台灣的萬幸。

註：

1. 川普過去專演個人秀，鏡頭中，副總統、部長當不岀聲的佈景，最近情勢緊繃，反而副總統、部長有了站中間講話，總統站旁表支持的影像出現，蠻有趣，恐怕也蠻有意義。

2. 例如，在蔡總統第一任任期中國民黨人士屢屢起哄的是，凡遇天災水，除了花蓮地震之外，總統總是被駡了幾天神隱了兩三天後才到現場就是。基本上，同屬天災，水、風災發生，災情多變，不比地震。所以針對關於水、風災的批評，若總統是總指揮官，那麼她的的辯解很好：她和救災中心視訊連線比親臨現場重要。若總指揮是在行院，那麼總統適合的角色是安撫人心的儀式性的，也不宜親到現場，若到現場再展現一下指揮權，更會造成救災的強烈干擾。故，批評的角度實在粗魯無知。

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