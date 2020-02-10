自由共和國》姜皇池／「以疫謀獨」 是嗎？

防範武漢肺炎，台灣民眾秉持到人多的地方便戴口罩預防，形成信眾戴口罩接受道長消災祈福儀式的畫面。（記者方賓照攝）

姜皇池／台大國際法教授

武漢肺炎疫情擴散，中國各地紛實施所謂全封閉式管理，形同「封省」、「封市」或「封村」、「封鎮」。圖為北京市九渡河鎮出入口，由當局派員二十四小時輪值把守，禁止非本地人、車進入。（法新社）

始於中國的新型冠狀病毒所造成的肺炎疫情，從視頻中所見，眾多中國城鎮的「暫停」影像、驚惶無助的人民，以及令人「瞠目結舌」的中國醫療體系，仍衷心期盼中國能早日「康復」。然與此同時，台灣不僅比鄰中國，且有百萬計國民頻繁往來兩岸，二○○三年SARS慘痛教訓，殷鑑不遠，令台灣如臨大敵，「防疫視同作戰」。目前成就，可令國人安心。

就國際社會而言，台灣抗疫，進入眼底，尤其台灣身陷「一級戰區」，相關抗疫資訊及技術之交流，刻不容緩。而「世界衛生組織（WHO）」是疫情資訊與公共衛生政策交流的最佳平台，因此美國、日本、加拿大、歐盟及邦交國瓜地馬拉等夥伴，一致呼籲台灣不應遭排除在外。正當我國政府以一般「正常國家」標準，全心埋頭於防疫作戰之際，中國國台辦反大聲斥責台灣居心叵測，「以疫謀獨」，認為台灣試圖在世衛組織場域，踐踏「一中原則」，推動台灣獨立。

專業防疫部分，個人無從置喙；然就中國指責部分，容有不同看法。

首先，所謂台灣是中國一部分的「一中原則」，是個謬誤的臆說。儘管各國普遍公認世界上只有一個中國，也就是中華人民共和國，然台灣從來都不是中華人民共和國一部分，從未受其統治。檢視聯合國大會決議或安全理事會決議，也從未認為台灣是中華人民共和國一部分。甚至，二○○七年我國以「台灣」之名申請聯合國會籍，時任聯合國秘書長基於「一中原則」技術性退回，但秘書長之舉同時亦激起美國和日本等眾多民主國家反對，因為「台灣是中華人民共和國一部分」絕非全體聯合國會員共識。

其次，就公共衛生政策及疫情資訊技術交流，國際社會對台灣之期待與預期利益，無非是台澎金馬土地的真實狀況。很遺憾地，所謂「一中原則」卻是背離事實狀況的政治語言，中國對於台灣的疫情沒有一絲一毫的管控能力。中國固然建立「兩岸通報機制」，希冀台灣藉由中國向國際社會進行交流，然如此「政治綁架公共健康」，絕非眾人所能接受。此涉及兩個問題：一、中國逼迫國際社會及台灣，以「一中原則」做為台灣公共衛生與全球健康交流的前提。二、中國無法全面呈現我國對抗疫情樣貌。中國除完全無法掌握這片土地與人民的實際資訊外，中國更大落差毋寧是在：無從理解我國防疫成效顯著背後原因，民主、自由、法治、社會、文化等懸殊差異，中國僅能淪為冰冷數字的傳遞者。

「為淵驅魚者，獺也」，「台灣獨立」的推波助瀾者，從來都不是國際社會成員，亦從未是台灣的掌權者，而是中國自己。毋庸諱言，中國的強勢崛起，龐大的經濟能力，確實讓部分台灣人民羨慕，甚或嚮往。然當災難來臨時，中國仍要透過媒體製造一片歌舞昇平的景象，讓疫情吹哨者「認錯」「悔過」、對人民封鎖消息，以政治凌駕一切。與之對照，台灣政府能開誠布公，及早公開疫情資訊、制定應急措施、說明政策理由與考量等等，讓醫療專業主導。兩相比較，豈能無「獨立」之感？

SARS初發時，中國即因試圖隱瞞，結果造成重大災難，實應痛定思痛；然現在新型冠狀病毒發生，中國就是學不會，照樣試圖隱匿疫情。此際不檢討何以致此，卻因國際社會成員支持台灣進入全球防疫，反過來指責台灣「以疫謀獨」？二千年前孔子就說過「遠人不服，則修文德以來之」，中國難道就學不會？

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