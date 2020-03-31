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自由評論網 > 專欄

胡，怎麼說》抹掉「武漢肺炎」，中國又在篡改歷史！

作者： 胡文輝
2020-03-31 09:57
 | 2020-03-31 09:57
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2019年，冬，12月，大疫，起於武漢， 定名為武漢肺炎。因中共政權隱匿疫情、處置無方，....。

2020年，春、夏，超級大疫爆發，武漢肺炎禍延全球逾200國，染疫者以百萬計，死亡者以10萬計....。

2019年，冬，12月，大疫，起於武漢， 定名為武漢肺炎。（美聯社）

依中國史書編年體方式，以年月為經、以史實為緯，試擬這段歷史未來將如何記載。或者可在西元之外，加上「習皇幾年」（可以習近平就任中國國家主席為元年）。

但是，2019年，春，2、3月，在疫情最緊急時刻，中共政權已在篡改歷史，意圖全面抹去「武漢肺炎」4字。中國操作模式，有如中國皇權時代，新皇登基後，抹去不利新皇形象的先皇實錄等歷史紀載。

在中國官方主導下，透過政府力量施壓及大外宣，首先操控WHO將武漢肺炎定名為「COVID-19」，中文名稱則由中國自訂為「新冠肺炎」，中國官方、黨媒、官媒、網路等等，武漢肺炎在中國境內就不見了，只見新冠肺炎。

中國更將過去的歷史也篡改，一聲令下，中國官媒、黨媒、網路上，在大疫初起時，曾使用的武漢肺炎4字全部改掉，不准出現，歷史也改掉了。

中國更將過去的歷史也篡改，一聲令下，中國官媒、黨媒、網路上，在大疫初起時，曾使用的武漢肺炎4字全部改掉，不准出現，歷史也改掉了。（歐新社）

對中國境外的他國官方、華文媒體等，不肯順從中國篡改者，中國則透過政府力量施壓、操作網軍逼壓、親中學界附和加壓等等，要求不得再使用武漢肺炎。

至於扈從中共的媒體及學界文化界，早已乖乖奉旨行事，用新冠肺炎取代武漢肺炎，甚至有的媒體還把自己過去的報導，配合中國篡改而改掉。

篡改武漢肺炎的歷史名稱後，中國更進一步下手篡改事實，就是把「病毒源自中國、大疫起於武漢」這段史實也改掉。這可說是中共政權的「陽謀」，史實如被篡改，那麼，中共隱匿疫情、禍國殃民、害慘世界的罪責，就會被抹去，消失在歷史黑洞中難以尋覓！

中國曾把病毒之禍怪罪台灣，因完全荒唐無稽，無法取信於人（除了少數扈從中共的尾巴媒體，連中國人自己也不信）；於是中國篡改玩很大，官方、黨媒、網軍改怪美軍把病毒帶到武漢，沒證沒據的誣賴，引發美國川普政府大反擊，沒法得逞，卻又藉著歐洲義大利、西班牙、德國等疫情大爆發，改操作為病毒可能來自義、德等國云云，反正就是自己在撇清，把大疫起於中國武漢，轉變成武漢乃至中國都是受害者。

中國卸責嫁禍之計，並沒有忘情台灣，日本喜劇天王志村健不幸染武漢肺炎病逝，中國網軍竟在維基百科篡改，指稱村健因染上「台灣肺炎」而死，明明是染上源自中國病毒武漢肺炎病發逝世，禍從中國來，害人染疫而亡的是中國，中國竟縱容網軍，藉著志村健之逝，冷血操作、血口噴人、汙名台灣，真是無恥至極、不配當人！所幸，在大家抗議下，篡改已獲改正。

志村健的維基百科頁面，死因部分被寫成「台灣肺炎」，現已改為「武漢肺炎」。（圖擷自維基百科）

不容青史盡成灰！不容武漢肺炎歷史被中國篡改！更不容已逼近4萬人（未來尚難以計數）不幸染武漢肺炎的逝者，因中國篡改歷史而灰飛煙滅！

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