自由開講》民眾黨想撤換陳時中，是眼紅還是蹭熱度？

葉智遠

全球武漢肺炎疫情延燒不止，自2019年底，中國為了政局維穩而隱瞞疫情，導致疫情大爆發，從亞洲一路蔓延歐美，全球幾乎淪陷，世界各國籠罩在武漢肺炎的恐懼及死亡陰影之中。在面臨此一人類世界完全陌生的生化病毒威脅時，WHO秘書長譚德塞又極力討好中國，配合掩蓋疫情、淡化處理之下，世界各國一時之間手足無措，慌亂無章。

唯獨台灣政府在此「疫」中一戰成名，受到舉世矚目與學習，印證了台灣國家隊堅強的實力；人民團結配合防疫，讓世界看見台灣，仰賴中央政府的超前部署及運籌帷幄，陳時中部長忍住了至親辭世哀痛逾恆的情緒，優秀的抗疫團隊還有所有第一線的醫護戰士們，犧牲了睡眠及私人時間，全心投入，才換得台灣現在面對疫情的公衛成就，與台灣人民的安全。

衛福部長陳時中。（資料照）

對比另一位號稱「上醫醫國」的民眾黨黨主席柯文哲，一路從「順時中、逆時中」、擅自公布隔離地點，到「我去指揮防疫也不會差啊！」等言論，這位一直在政績上無啥亮點，又飽受各界對其立場質疑的黨主席，不難看出因為最近武漢肺炎疫情的延燒，驟失媒體聚焦後的焦慮。

在全球關注如何面對疫情衝擊、因應油價大跌，與如何救經濟等全球議題時，柯文哲主席少了媒體熱度與話語權，又開始不甘寂寞地以其辛辣言論爆走失言，只求有媒體曝光，不惜搏命演出、醜態盡出。黨主席如此，莫怪乎在他主導下的民眾黨立法院黨團，也演出「各自走位、放膽走鐘、放炮連連」的荒謬劇。

民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料照）

80%的民調揭露，台灣人民肯定力挺陳時中續任指揮官，然而拋出此一議題的民眾黨，與其柯主席又出現了不同調性的發言了。在每每發現風向不對，就棄同伴於不顧的柯主席的領導之下，民眾黨的未來相信還會有更多的「頭身分離」的大衛魔術劇，可以滿足台灣社會各界娛樂的空間，且拭目以待！

（台聯黨發言人）

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