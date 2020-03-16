自由開講》張益贍揭開了民眾黨與柯文哲施政的真面目

◎劉振墘

台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲，長期以來以公開透明等等理念自居，一手打造了引以為傲的白色力量，這些年來轉變成台灣民眾黨的核心價值。然而，自從柯文哲心腹、民眾黨決策核心張益贍爆出感情問題之後，隨之而來的各種負面事件接二連三的爆開，不但過去曾有不當利用權勢，又有上班二小時免打卡請假的酬庸，各種操守問題纏身，卻是柯文哲的心腹。

自從柯文哲心腹、民眾黨決策核心張益贍（中）爆出感情問題之後，隨之而來的各種負面事件接二連三的爆開，不但過去曾有不當利用權勢，又有上班二小時免打卡請假的酬庸，各種操守問題纏身，卻是柯文哲的心腹。（資料照）

這證明柯文哲的用人哲學就是用人唯親，以聽話作為用人標準，這樣子的柯團隊跟柯文哲一人黨沒有兩樣，前途堪憂。

首先，張益贍擔任台北市文化基金會副執行長，掌握台北市政府許多重要金庫、資源、業務，月薪達十餘萬，堪稱高級政務官。卻不好好表現以回饋台北市民。根據台北市議員許淑華資料顯示：在他上任副執行長以後，暴增82名員工，漲幅達48%。其中人事預算就高達兩億元。

許淑華並加碼指控：「在文基會的委託案當中，有高達四億元的計畫是透過以不同名目，拆包委託廠商，而未經過公開招標的。」以上種種行徑，若暫時不以不倫戀指控其問題，光是人事與財務操守就大讓人大為驚嚇。

台北市政府的預算是人民的納稅錢，不會有市民接受他們拿著人民的血汗錢，卻不務正業，甚至胡搞亂來。柯文哲過去最喜歡說，有什麼樣的幕僚就有什麼樣的老闆，試問柯文哲整天自詡一大早就上班，自己的幕僚卻可以不用上班去發展不倫戀，這樣子不禁讓人懷疑，柯文哲是識人不明？還是縱容屬下，輕忽施政呢？

再者，張益贍過去很早就擔任過台北市政府有給職顧問，還曾經意圖以權勢之便，索取波多野結衣悠遊卡，曝光後只好收手。柯文哲應該早就知道這樣子的人操守有問題，卻還放任他掌管擁有龐大資金的台北市文化基金會，顯然施政價值觀錯亂。試問柯文哲市長，過去你是怎麼羞辱吳音寧的？根本是雙重標準！

張益贍過去很早就擔任過台北市政府有給職顧問，還曾經意圖以權勢之便，索取波多野結衣悠遊卡，曝光後只好收手。（資料照）

最後，柯文哲的前途，從張益贍的種種劣行，就可以一葉知秋了。許多人認為，柯文哲最大心腹蔡璧如談到張益贍問題，一副談笑風生的模樣，彷彿是權力鬥爭的勝出者。事實上，更早之前，張益贍還在擔任台北市政府顧問時，就已與蔡壁如傳出嫌隙，在波卡事件、大巨蛋洩密事件上都有兩人角力的影子。如今，誰勝誰敗，當然更為明顯。

但是，我們難道要繼續容忍這樣子的政黨，這樣子的團隊，不思操守只有鬥爭的團隊，未來可以再獲更多權力嗎？柯文哲市長兼黨主席，如果無法好好專心政務，這件事將會成為壓垮他權力春夢的關鍵事件！

事實上，更早之前，張益贍還在擔任台北市政府顧問時，就已與蔡壁如（左）傳出嫌隙，在波卡事件、大巨蛋洩密事件上都有兩人角力的影子。（資料照）

（政治評論者）

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