全面真軍》換指揮官事件 看出了民眾黨的混亂與同夥！

在疫情嚴峻的此刻，這些不約而同一起扯後腿的好夥伴們，讓我們再次看到柯文哲與民眾黨的心態令人作嘔，這樣的行徑終將遭人唾棄。

全面真軍

陳時中認真防疫，深受國人肯定，防疫中或有一些招致批評的事件（限制醫護、高中以下學生出國欠缺法律效果等），但整體而言台灣到目前為止還能夠有現在的光景，防疫團隊應該被肯定，醫護人員還有協助防疫的警察、公務人員、社工人員都應該被大眾所擁戴。昨日TVBS民調陳時中支持度有91%，事實上那是對於整個防疫團隊的支持，做得好就得挺，這是應該的。前陣子，就連柯文哲似乎體認到總是砲轟防疫指揮中心的這個做法不可行，沒有帶來聲望的上升。且民眾黨又發生張益贍、蔡宜芳事件，於是暫時躲到二線避避風頭，讓台北好朋友及柯黑產業鏈們都十分想念辣葛男人。

昨日TVBS民調陳時中支持度有91%，事實上那是對於整個防疫團隊的支持，做得好就得挺，這是應該的。（資料照）

要求換指揮官合理嗎？

終於，藍營與民眾黨等到機會。藉著張上淳醫師的兒子出國事件，以及蘇貞昌與陳時中第一時間對於武漢僑民回國的處理方式不一致，他們似乎找到攻擊防疫指揮中心的破口。先是由號稱台北好朋友的柯網軍在PTT狂洗500多篇文章攻擊張上淳及其兒子，接著由國民黨立委落選人陳學聖提議撤換陳時中。最後，民眾黨立院黨團25日在臉書公開呼籲「蘇上陳下」。小藍、大藍的「北藍聯盟」四一分推，動作一氣呵成。而民眾黨中評委賴祥蔚更上對岸的政論節目中，與邱毅並肩而坐，高談陳時中應該卸下指揮官，改由台灣當局最高行政長官蘇貞昌擔任。

民眾黨立院黨團25日在臉書公開呼籲「蘇上陳下」。（台灣民眾黨臉書截圖）

只要稍有常識的人應該都可以輕易地發現這個說法中的矛盾之處，其中最直觀的就是沒有出問題，為什麼要有變動。防疫視同作戰，這個說法某程度上來說並不為過。真軍想起了一個老的歷史故事，戰國後期最重要的戰爭之一長平之戰，趙國原本是以廉頗死守，在秦國范雎的反間計下趙王換將，後來招致大敗。台灣不是趙國、台灣人也不是昏庸的趙王、蘇貞昌的表現更不是趙括等級，因此我們不會接受這樣的反間計。大力鼓吹這個聲浪的國民黨、民眾黨、賴祥蔚倒是跟台灣西方的強權國家同聲共氣，大家應該有目共睹。

民眾黨跟國民黨同聲共氣

然而，「換時中」的言論卻引發民眾一面倒的反對聲浪，連自己人都不挺的陳學聖就先略過不談，真軍最愛的柯師父與民眾黨是成功刷了一波聲量了，但卻是負面聲量，民眾黨的臉書受到大量的民眾湧入怒罵，並且指責民眾黨官方臉書竟然刪除批評留言。在網路聲量中大眾壓倒性地認為民眾黨在此時刻拋出換指揮官顯然是在操作「政治鬥爭」。

相對而言，陳時中卻在立場偏藍的TVBS民調，獲得91％不可思議的滿意度，蔡英文的滿意度也跟著拉升到60％，創下新高，更有87％民眾對政府防疫有信心，只有7％表示沒信心。兩相比較下可以發現，與台北好朋友們在PTT八卦版帶的風向完全不同，PTT所能造成的輿論效果越來越差。柯團隊在PTT八卦版掌握話語權，洗出了極高的話題聲量，但在現實效果顯然不如預期。

柯文哲的神切割

令人更驚訝的是，柯文哲昨天演出180度大轉彎神切割表示：「不能不喜歡一道菜整個換掉」，強調自己的態度是「擁護中央政府」，更強調立院黨團的立場不代表黨主席本人的立場。柯文哲的意思是賴香伶所說的內容跟黨（黨主席）的意志有所違背嗎？柯文哲要對賴香伶黨紀處分嗎？真軍覺得：「幹怎麼可能，原來柯文哲真的管不到民眾黨*3。」這已經不是第一次柯文哲切割民眾黨的發言與醜事，前陣子才切割掉一個張益贍，這次連黨團都切割掉了。

令人更驚訝的是，柯文哲昨天演出180度大轉彎神切割表示：「不能不喜歡一道菜整個換掉」，強調自己的態度是「擁護中央政府」，更強調立院黨團的立場不代表黨主席本人的立場。（資料照）

以前醫界一直有個說法，柯文哲是不動刀的外科醫師，這次看來柯文哲動刀切割的速度及果斷度不亞於任何優秀的外科醫師。立院黨團的決議黨主席必然難辭其咎，民眾黨可以看看國民黨是否能夠說吳斯懷、LULU馬麻、葉毓蘭的發言跟他無關？民進黨立委失言或黨團有決議時，蔡英文可否置身事外，這是極其簡單的道理。

民眾黨立院表現不如預期

不僅如此，民眾黨在立院的表現也非常堪慮。只因為目前武漢肺炎疫情的發展占據了大部分的新聞版面，民眾黨在國會還有許多不專業甚至鬧笑話的質詢內容還沒有被放大檢視。日前民眾黨立委高虹安建議將相關藝文內容免費開放給民眾觀賞，文化部更可補助藝文演出者，採取線上表演的方式解決藝文團體沒有辦法演出的收入問題。看到「免費」這兩個字這些藝文團體應該心都涼了一半，藝文演出的付費購票習慣是需要長期養成的，絕對不是用免費看演出的方式來解決。更不用提上次質詢故宮的公益宣傳影片成效不彰，惹毛蕭敬騰經紀人的離譜發言，高虹安很「有誠意」的當場獻唱了一段蕭敬騰歌曲，但或許是出於緊張，拍子顯然搶拍，音準上也有些驚人，但立委不是來當歌星的，因而我們也不苛責高虹安。

日前民眾黨立委高虹安建議將相關藝文內容免費開放給民眾觀賞，文化部更可補助藝文演出者，採取線上表演的方式解決藝文團體沒有辦法演出的收入問題。看到「免費」這兩個字這些藝文團體應該心都涼了一半，藝文演出的付費購票習慣是需要長期養成的，絕對不是用免費看演出的方式來解決。（中央社）

真軍認為高虹安委員在專業度上應該受肯定，同時對於黨派之見也並非如此執著，誠心的建議高委員能維持政治味少、專業性強的這個姿態，不見得要當個網紅，如果能提出強有力的質詢、有效益的政見，年輕人自然會支持。

大巨蛋與政二代

此外，柯市府近期最大的兩個新聞，第一個是大巨蛋的環差在日前已經闖關。這個部份事實上廣受大眾質疑，就連柯文哲曾經仰賴的林洲民也持負面意見。柯文哲在這個時機上闖關，也遭至眾多批評。第二個是林珍羽、李旻蔚兩位年輕人加入柯市府活化團隊，這兩位年輕人都是出身受到肯定的優秀人才，作為議員的女兒，跟隨父親的腳步參與政治是理所當然，肯定不是什麼酬庸。學歷、經歷都不是重要的事情，既然陳思宇可以當局長，那麼其他政二代為什麼不行。事實上柯市長要用誰是他的權限，但請記住自己使用的人沒有比較不酬庸、比較不任用私人，不要罵別人的時候罵得很開心，自己卻是說不得。

大眾會看到誰在扯後腿

以上的跡象這都顯示不論是民眾黨的立院黨團、幕僚與立委都還沒準備好擔當國會第三大黨的要職。未來各種低能失當的政治操作與發言仍會層出不窮，但柯文哲似乎眼中只看見自己的聲量被陳時中搶去，卻沒看見民眾黨成為他切也切不掉的累贅。他還變本加厲地用更多台北市政府的資源豢養民眾黨的殘兵敗將來佈局2022市議員選戰，算起來臺北市長需要的發言人比總統還要多，但真的有用嗎？

最後，在疫情嚴峻的此刻，這些不約而同一起扯後腿的好夥伴們，讓我們再次看到柯文哲與民眾黨的心態令人作嘔，這樣的行徑終將遭人唾棄，預祝柯文哲市長的政治生命在可見的未來與民眾黨一起灰飛煙滅，天佑台灣。

在疫情嚴峻的此刻，這些不約而同一起扯後腿的好夥伴們，讓我們再次看到柯文哲與民眾黨的心態令人作嘔。圖為台民眾黨立院黨團總召賴香伶。（資料照）

最後的最後，大家有玩過或看過「狼人殺」這個遊戲嗎？在這個遊戲中有一個階段是所有的人要投票讓其中一個人出局，若遊戲中的「狼人」是低劣玩家的時候，偶爾會出現只有狼人們投票要陷害某個好人，其他人傻眼並瞬間抓出狼人的局面。目前陳時中擔任指揮官並沒有顯然失職、也沒有重大失誤，反而是獲得大眾的信任，但這個時候國民黨、民眾黨、中國代言人都同聲共氣的突然一起喊出要「換掉陳時中」，我們好像瞬間了解了誰是狼人。

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