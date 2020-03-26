伊朗與西亞世界》政治化的武漢肺炎

或許很多人認為疫情擴散是伊朗自己的問題，無法自救就怪別人。但這也如伊朗的經濟情況，美國的制裁導致伊朗經濟被封鎖，難以對外流通，即使外國旅客在伊朗購買商品也無法刷卡、不能用非伊朗的提款卡在提款機提領現金。伊美關係惡劣，既然美國對伊朗的制裁已經無限上綱，伊朗在此刻噴一點政治口水應該不算過份。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

近日全球重點大事是武漢肺炎（中國病毒、新冠病毒……怎麼說都好啦），伊朗的疫情嚴重已是眾所週知的事。此刻正值伊朗新年（No Ruz，西曆3月21日）期間，對伊朗人而言，年當然還是得過，只是就這樣蒙上一層「肺炎」灰。防疫固然是眼下最重要的任務，無奈的是，政治口水同樣滿天飛，特別是伊朗持續要求美國取消對於伊朗的各項制裁，同時批判美國的作法慘無人道，現在也有其他人加入這場政治口水戰，將口水不斷往美國噴去。

美國對伊朗的制裁不是新聞，儘管2015年的核協議交涉時，前任美國總統歐巴馬（Barak Obama）釋出解除制裁的訊息，但隨後歐巴馬卸任，新任總統川普（Donald Trump）卻指稱伊朗違反核協議內容，因此美國不僅要退出核協議，還要繼續制裁伊朗。當然，我們不需要認為歐巴馬比川普善良，因為兩人目的都一樣，都是為了控制伊朗，只是手段、語氣不同。歐巴馬長得比較帥，也不代表他領導下的美國就是個友善的美國。2月武漢肺炎疫情於伊朗爆發後，伊朗政府在積極防疫之外（確診與死亡人數上升不代表就是防疫工作沒做好，其中有許多複雜因素），也開始出現批判他國的政治口水。正因為川普決議退出核協議之後，對伊朗的制裁包括了國際人道救援、藥物、醫療器材。於是，伊朗政府批判美國的作法是伊朗目前陷入困境的主因。

伊朗的疫情嚴重已是眾所週知的事。此刻正值伊朗新年期間，對伊朗人而言，年當然還是得過，只是就這樣蒙上一層「肺炎」灰。（AFP）

或許很多人認為疫情擴散是伊朗自己的問題，無法自救就怪別人。但這也如伊朗的經濟情況，美國的制裁導致伊朗經濟被封鎖，難以對外流通，即使外國旅客在伊朗購買商品也無法刷卡、不能用非伊朗的提款卡在提款機提領現金。伊美關係惡劣，既然美國對伊朗的制裁已經無限上綱，伊朗在此刻噴一點政治口水應該不算過份。而伊朗不只噴美國，對美國好友沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）也照噴不誤。近期沙烏地封鎖境內什葉派（Shiite）穆斯林區，理由是防範武漢肺炎。沙烏地也要求伊朗說明為什麼沙烏地人民入境伊朗卻沒有在護照蓋入境章，意思就是沙烏地無從得知民眾是否有曾從新冠病毒滿天飛的伊朗返國。而伊朗除了指責沙烏地對什葉派穆斯林的封鎖之外，也解釋目前外國旅客都是以電子簽證入境伊朗，不用在護照上蓋入出境章，這是符合多數先進國家的作法。伊朗外交部表示，希望沙烏地不要刻意把武漢肺炎「政治化」。

伊朗新年當天，巴基斯坦（Pakistan）的穆斯林聯盟領導人公開批判「美國對伊朗的制裁造成伊朗民不聊生，也要求國際社會協助伊朗對抗武漢肺炎的打擊。」巴基斯坦總理伊姆朗汗（Imran Khan）也稱「美國要解除對伊朗的不公平制裁，還說現在國際間已有解除伊朗制裁的呼聲，例如俄國、中國、希臘都有一樣的立場。」即使在美國，也有國會議員主張解除對伊朗的制裁，以和緩武漢肺炎在伊朗肆虐。同一時間，黎巴嫩（Lebanon）真主黨（Hezbollah）領導人納斯爾阿拉（Sayyed Hassan Nasrallah）強調，「現在難道不是該要求川普解除伊朗制裁的時刻嗎？」他甚至說，「美國總統川普不是人，他是外星人！」意指川普沒有人性。中國駐聯合國（United Nations）大使張軍強調，對伊朗的制裁與禁運都導致伊朗人民陷入相當糟糕的生活情況（中國影星徐崢還捐了1千5百萬人民幣給伊朗抵抗肺炎）。歐盟（European Union）也表示，支持取消伊朗制裁。

巴基斯坦總理伊姆朗汗呼籲「美國要解除對伊朗的不公平制裁」，還說現在國際間已有解除伊朗制裁的呼聲。（AP）

儘管上述聲援伊朗聲音，不代表整體國際社會的想法，同時也不意味著他們真的關心伊朗人民死活。但可以看到的是，伊朗在西亞地區具有重要的政治與經濟價值，若這國家因疫情而陷入崩潰狀態，必然影響西亞與鄰近地區的穩定。巴基斯坦的呼籲，或許是為了保護自己不成為伊朗疫情波及下的間接受害者。而從政治的角度來看，提出支持取消伊朗制裁者，幾乎都不是與美國友好的國家與團體。政治口水並不會減緩疫情擴散，川普也不會因此而改變立場，這大家都知道，但不噴一下真的不行。

此時義大利也淪陷在武漢肺炎的危機中，伊朗精神領導人哈梅內意（Ayatollah Khamene’i）依舊痛批美國的邪惡行為，伊朗外交部長薩里夫（Mohammad Javad Zarif）也持續強調美國必須解除對伊朗單方面、非法的、毫無人性的制裁。另外，從媒體中我們也看到日前義大利的德力亞市長的大發飆直播，受不了民眾如此沒有防疫意識。義伊雙方外交部長近日都有聯繫，相互打氣支持。但去年11月義大利與伊朗才剛取得相互合作與文化傳承的共識，沒想到不到幾個月，兩國都面臨極大的肺炎危機，同病相憐。

如今美國的肺炎疫情也擴散了，歐洲同樣躲不過，部分國家也下達全國封鎖的命令。這個「看不見的殺手」，已經讓世界大亂，可能比起歷史上任何傳染病還要來得更加有殺傷力，同時藉此打破近代歐美文明較為優越的神話，在病毒肆虐之下，看來歐洲人防疫的工作不見得比較有效，甚至表現出來的態度也不見得比較高尚。當然我們尚無法得知接下來的發展，即使美國解除對伊朗的制裁，問題難道就迎刃而解了嗎？從政治口水戰來看，肺炎疫情做為對立的國家之間趁機捅對方一刀的好工具。武漢肺炎帶來的「政治化」效應，的確是所謂「有人的地方就有江湖」的意涵。

2020年開春如此慘澹，希望此刻有人拿到復仇者聯盟裡的無限寶石，立即彈指把失去的2020彈回來吧！

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