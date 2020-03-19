伊朗與西亞世界》國際遊戲規則下的政治角力

冷戰期間，美國與西方世界掌握了話語權，美國的對手蘇俄是邪惡國家，毋須贅述。而與美國對立的國家、或者影響美國國際地位與利益的國家，一樣也是罪不可赦。1979年之後成為反美國家的伊朗，就是西亞地區近41年來最邪惡的國家。然而，伊朗真的邪惡嗎？

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

武漢肺炎疫情在西亞地區持續擴大，伊朗是疫情最嚴重的國家。雖然世界衛生組織（World Health Organisation, WTO）肯定伊朗的防疫工作，但實際情況仍然不樂觀。反而像台灣不在WTO這樣的國際組織裡，卻有較為穩定的情況。由近期的疫情發展可見，國際性質的組織不盡然能夠處理問題，其中也充斥各種政治角力，以致於國際間的遊戲規則，只有某些國家可以玩、只對某些國家有影響，也有些國家根本不適用、被排擠在外。

這其實是國際政治的常態，以上個世紀第一次世界大戰之後所召開的巴黎和會（Paris Pease Conference）為例，就有很明顯的排擠現象，像是中立國伊朗，受到戰爭波及卻也無法進入和會，伊朗首相維蘇克道拉（Vusuq al-Dowleh）轉而選擇與英國外交人員簽署條約，雖然英國承認了伊朗的獨立地位，但交換條件是讓英國的軍事與財務人員與專家進入伊朗，遭到伊朗輿論批判。當時國際聯盟（League of Nations）剛成立，用意在處理國際事務，很多國家都以加入這個國際大家庭為目標。伊朗與英國簽署條約這一著，瞬間讓英國心花怒放，推薦伊朗進入國際聯盟。伊朗順利加入了國際家庭，但成果卻被一片譴責謾罵的聲浪淹沒。

反觀早就與德國陣營和談的蘇維埃俄國（Soviet Russia），則是英法美眼中的叛徒。蘇俄因為沒有和任何戰勝國簽約，而本身所採行的社會主義，被歐美資本主義國家否定，所以也沒能成為國際聯盟的會員國。但是，當20年代後期歐美面臨經濟蕭條，蘇俄經濟卻相對穩定，再加上30年代初期義大利的墨索里尼（Benito Mussolini）與德國的希特勒（Adolf Hitler）成為英法的勁敵，蘇俄搖身一變成了相對友善的國家，得以進入了國際聯盟。這便是國際政治的現實面向，若某一國的立場與價值觀並不受國際組織的認同時，就無法成為國際家庭的一份子。主流國際社會到了不得不接納蘇俄的時候，才讓他們成為其中的一員。而且第二次世界大戰期間，蘇俄能夠成為除了美國以外最重要的國家，正是因為美國需要蘇俄協助對日本的戰爭，故一再同意蘇俄的要求。

伊朗是武漢疫情最嚴重的國家，而且現在情況仍然不樂觀。（REUTERS）

1946年年初成立的聯合國（United Nations），其實也無法公允對待國際間的事務。1947年聯合國將巴勒斯坦（Palestine）劃分成猶太人區與阿拉伯人區，讓揚言建國的歐洲猶太復國主義者（Zionist）實現願望，雖然是美事一樁，但立即產生的問題是，原本居住在當地的阿拉伯人自此生存權益受損，1948年5月14日以色列建國之後，有更多的阿拉伯人有家歸不得。聯合國協助了阿拉伯難民嗎？沒有。阿拉伯人對以色列的抵抗，反倒還成為主流輿論批判下的恐怖行動。何以外來的猶太人能夠建國、還受到世人對於他們兩千年來四處漂流卻努力不懈的讚賞，但阿拉伯人致力於守住家園卻受到譴責？關鍵在於，過去英法等老帝國主義掌握西亞地區，本就不願意讓阿拉伯人獨立自主，以免破壞西方的優勢。協助歐洲猶太復國主義者建國，則是具有西方國家在西亞擺下一顆棋子可供使用的意涵。

冷戰期間，美國與西方世界掌握了話語權，美國的對手蘇俄是邪惡國家，毋須贅述。而與美國對立的國家、或者影響美國國際地位與利益的國家，一樣也是罪不可赦。1979年之後成為反美國家的伊朗，就是西亞地區近41年來最邪惡的國家。然而，伊朗真的邪惡嗎？反美立場也是立場，沒有對錯的問題，更何況伊朗為什麼要跟美國同一掛呢？像是伊朗的巴勒維國王（Pahlavi Shah）就與美國關係不錯，今日世人卻罵他為美國走狗？和美國站在一起，並不見得有好處，但跟美國對立，不玩美國的遊戲規則，肯定是死路一條。聯合國能公允處理這些事嗎？很明顯，完全不行，因為聯合國的老闆就是美國。

又如1968年眾多國家簽署的《核子武器不擴散條約》（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons），伊朗也是簽約國，在條約框架下伊朗可以發展核武。然而，當1979年伊朗與美國對立之後，伊朗就算沒有核武也會被美國與國際社會質疑，甚至「未雨綢繆」以制裁的方式來限制伊朗的核武開發。而擁有相當程度核武的以色列，卻沒有簽署《核子武器不擴散條約》。美國認為以色列周邊都是敵對的阿拉伯國家，以色列發展核武是自保。當然，美國擁有的核武規模絕對是世界之最。為什麼1979年之後的伊朗不能有核武，而以色列可以不受約束，看的就是美國的態度，以及美國設下什麼樣的遊戲規則。

1968年的《核子武器不擴散條約》伊朗是簽約國，在條約框架下伊朗可以發展核武。而擁有相當程度核武的以色列，卻沒有簽署《核子武器不擴散條約》。（NATO）

1991年蘇俄解體，美國頓時成為了世界唯一霸權，而這樣的局勢卻寵壞了美國這個孩子。進入21世紀，歐亞大陸的俄羅斯、伊朗、印度、中國都是重要勢力，也顯然都無意聽美國的話。現任總統川普（Donald Trump）要退出幾年前談妥的伊朗核協議，因為他認定伊朗有違反約定的舉動，或者川普吵著說要退出世界貿易組織（World Trade Organisation, WTO），因為他覺得WTO對美國不友善。由此都可看得出來美國在不見得能夠掌握世界局勢的窘境之下，運用自己的話語權，把問題推給別人。美國是有錢的壞蛋，國際間的遊戲他想怎麼玩就怎麼玩，身為霸權時大家都要聽他的話，而霸權地位搖搖欲墜時，就靠腰說要退出這不公平的遊戲。

近日俄羅斯外交部抨擊美國有意妨礙伊朗對肺炎疫情防範的措施，伊朗外交部則要求美國解除制裁，伊朗才有能力處理疫情。這些口水戰對和緩疫情無效，端看誰的力量能夠逐漸穩住，得以讓美國不得不放下對遊戲規則的控制。

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