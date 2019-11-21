伊朗與西亞世界》義大利與伊朗的相遇

過去義大利與伊朗地區之間曾有勢力競爭，也曾攜手合作，儘管斷斷續續，卻有一段值得理解的歷史。今日義大利與伊朗的接觸與合作，貿易與文化的氣氛較為濃厚，但其實可看出在美國的壓力之下，伊朗仍有機會尋找對外發展的機會，而部分國家也不盡然都如美國一樣敵對伊朗。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

幾天前，義大利與伊朗舉辦了「義大利與伊朗：合作與文化傳承60年」的會議與展覽。義伊密集的來往，主要是在2016年伊朗核協議交涉之後，義大利雖不是交涉國，但雙方領導人都有意積極接觸。義大利駐伊朗大使Giuseppe Perrone表示，「在1979年伊朗革命之後，義大利與伊朗的文化合作已急遽擴大了。」不過，1979年至今僅40年，所謂的「合作與文化傳承60年」前面20年應是巴勒維（Pahlavi）政府時期，看來Perrone並不敢提及當時的交流是否有成果。

主流媒體鮮少報導義伊關係，這個領域的學術研究風氣不如美伊關係那樣浩瀚無垠，關注程度也比不上對近代英伊與俄伊關係。但是，自古代以來，義大利地區與伊朗地區已有密切接觸。例如西元3世紀之後，以羅馬（Rome）為中心的羅馬帝國，還有以泰西封（Ctesiphon，今日巴格達附近）為中心的薩珊帝國（Sassanid Empire，領土涵蓋今日伊朗與西亞），就有多次交戰經驗，例如西元243年，羅馬皇帝戈爾迪安（Gordian III）在對薩珊作戰時陣亡；258年，薩珊再度擊敗羅馬，俘虜了皇帝瓦拉里安（Valerian）。這件事情刻在大流士二世陵寢（Naqsh-e Rostam）上：伊朗國王沙普爾一世（Shapur I）坐在馬上，接受瓦拉里安投降。大約於西元395年羅馬帝國分裂成東西帝國之後，改由以君士坦丁堡（Constantinople）為中心的東羅馬帝國，持續與薩珊對峙。

義大利駐伊朗大使Giuseppe Perrone（左）與伊朗總統羅哈尼。（en.mfa.ir/）

薩珊的瑣羅亞斯德思想（Zoroastrism）與東羅馬的基督思想雄霸分別歐亞兩個世界，在西元651年薩珊被阿拉伯人擊敗、伊朗地區進入了伊斯蘭時代之後，東西方的勢力競爭，轉變成為伊斯蘭與基督教的兩極對立。這樣的局勢雖然中斷了義大利地區與伊朗地區之間的關係，但在10世紀開始崛起的威尼斯共和國（Republic of Venice），於11世紀末因十字軍（Crusades）東征打通對西亞接觸的管道，讓威尼斯在東地中海的勢力得以日益擴張。

而伊朗地區在1258年蒙古勢力瓦解伊斯蘭的阿巴斯帝國（Abbas Empire）後，開創了蒙古盛世，在西亞建立的伊兒汗國為歐亞貿易搭起了重要的橋樑。義大利商人馬可波羅（Marco Polo）往返東西方世界的傳奇故事，便是其中一個例子。儘管馬可波羅只是行經伊朗，重點不在於與伊兒汗國接觸，而是到中國，但他去程與回程都經過了伊兒汗國，也可見伊朗地區商路穩定的程度。

蒙古勢力在高加索地區（Caucasus）以北建立了欽察汗國，卻與南方的伊兒汗國出現勢力範圍爭奪的糾紛，以致於欽察汗國與埃及的馬木路克王朝（Mamluk Dynasty）建交，以夾擊在兩者中間的伊兒汗國。因此，伊兒汗國遂與東羅馬帝國、羅馬教宗（Pope）結合，形成抵抗欽察與馬木路克的陣營。在14世紀中葉之後，歐亞交界之處出現了鄂圖曼（Ottoman）的突厥人（Turks）勢力，而且對歐洲造成嚴重衝擊。伊朗地區的伊兒汗國雖然瓦解，但緊接著是蒙古的新世代勢力帖木兒（Tamerlane）崛起。此時的區域關係，依循前一個世紀的模式，鄂圖曼與馬木路克結合，而羅馬教宗也與帖木兒建立關係，形成了歐亞之間四大勢力碰撞的局面。

然而，在1405年帖木兒去世之後，帝國旋即瓦解，在15世紀結束之前，伊朗地區出現一些部落聯盟，例如黑羊聯盟（Qaraquyunlu）與白羊聯盟（Aqquyunlu）。而鄂圖曼持續壯大，在1453年攻陷君士坦丁堡。威尼斯曾與白羊聯繫，希望能合作夾擊鄂圖曼。1501年當薩法維王朝（Safavid Dynasty）取代白羊之後，在西亞地區成為鄂圖曼東部的對手，1514年鄂薩交手，薩法維戰敗，1517年鄂圖曼南下併吞馬木路克，頓時歐亞交界處出現龐大的突厥帝國，促成了威尼斯與羅馬都與薩法維建立關係。於是，自13世紀以來，義大利地區與伊朗地區之間的接觸，為的是對抗在歐亞交界的龐大勢力。只不過，這類結合模式始終不夠有力，鄂圖曼從未因為伊朗與義大利的區域結合而面臨危機。1722年薩法維瓦解，英國在波斯灣（Persian Gulf）、俄國在高加索相繼取得優勢，歐洲強權成為該區域的新主人。

此後義大利與伊朗再度斷了聯繫，但仍有藕斷絲連。例如1862年義大利統一之後，伊朗的卡加王朝（Qajar）於1873年與之簽署友好條約。第一次世界大戰結束後，伊朗的禮薩汗（Reza Khan）於1925年登基建立巴勒維政府，有伊朗媒體形容禮薩國王如1922年義大利墨索里尼（Benito Mussolini）登上領導人的氣勢，稱他是「伊斯蘭的墨索里尼」（Mussolini of Islam）。1920年代伊朗、德國、義大利、土耳其都不是受到國際重視與正視的國家，以致於促成了30年代禮薩巴勒維與凱末爾的串連，以及墨索里尼與希勒特的合作。

禮薩汗於1925年登基建立巴勒維政府，有伊朗媒體形容禮薩國王如1922年義大利墨索里尼登上領導人的氣勢，稱他是「伊斯蘭的墨索里尼」。（維基共享）

1977年年底，時值第二任巴勒維政府時期，義大利總統里昂納（Giovanni Leone）拜訪伊朗，洽談過兩國的經貿關係。1979年革命之後，雖然伊朗對外幾乎中斷往來，但仍致力於改善自我的形象。1999年，伊朗總統哈塔米（Mohammad Khatami）首次拜訪羅馬與梵諦岡（Vatican）並與教宗若望保祿二世（John Paul II）會面。這是1979年革命之後第一位出訪的伊朗總統，而且這次出訪具有基督教與伊斯蘭教交流的意涵。90年代盛行的「文明衝突論」（Clash of Civilisations），除了表現出美國是霸權的正調之外，彷彿是沒有意義的無病呻吟，完全無法用來解釋伊義雖屬不同文明卻仍可維持和諧關係的現象。

過去義大利與伊朗地區之間曾有勢力競爭，也曾攜手合作，儘管斷斷續續，卻有一段值得理解的歷史。今日義大利與伊朗的接觸與合作，貿易與文化的氣氛較為濃厚，但其實可看出在美國的壓力之下，伊朗仍有機會尋找對外發展的機會，而部分國家也不盡然都如美國一樣敵對伊朗。

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