自由開講》別再噴口水、成為防疫豬隊友！

洪鈞乙

隨著武漢肺炎全球升溫，很多英文單字也衍生出來了，例如「防疫豬隊友」已經有了個專有名詞，是為「Covidiot」：以病毒學名Covid-19及idiot（白癡）兩字組成，意指無視感染風險、恣意妄為之輩，例如沒有乖乖居家隔離到處逛大街、或是在室內聚眾辦活動之流。

「防疫豬隊友」（Covidiot）以病毒學名Covid-19及idiot（白癡）兩字組成，意指無視感染風險、恣意妄為之輩。（網路）

這樣新興的詞彙，立刻在網路上引起熱烈迴響，紛紛表示若要保平安，得先遠離 「Covidiot」 ；也有不少人在紛紛補充 「Covidiot」 還有哪些行徑。就筆者一個小市民觀點而言，防疫既視同作戰，政府指揮的公權力自然責無旁貸，而本人有何其有幸，在直轄六都中，台南的疫情又是相對為輕的。不過，好事情總不乏扯後腿的人；郭信良議長在25日的公開活動中，罕見地說了重話、還給了不及格的成績。

郭信良議長的論據是來自「未見針對社區傳染模擬的防疫演練」、「給居家檢疫民眾使用的關懷包內容物不足」等面向。筆者揣想，只有興國管理學院學歷的郭議長，或許真的該跟美國耶魯、哈佛大學雙碩士，還有公共衛生專長的黃偉哲市長好好請益：因為在防疫的種種環節中，到底重點怎麼擺？是否這面向能算是客觀依據？

容筆者先舉個例：以滅火消防來說，在沒火苗之前，重點應該是教育宣導；竄出火苗後，小火則努力滅之、大火則以減災為要；若災情完全無法控制，則是人命至上。每個階段都有不同的策略，這是考驗決策者的智慧；如果在方有火苗時、只顧撤離人員而不進行火勢控制，或是大火肆虐之時、才進行消防教育，這都不是適切的消防策略。

防疫也應隨著不同階段，而有不同的策略。若是以「社區傳播的防疫演練」為指標，目前全國也只有新北跟桃園有做，這兩個直轄市的確診病例分別是24人跟55人；而台南市目前確診病例，是9人。以郭信良議長的標準來說，全台縣市及格率不到10％；講好聽一點可說是郭信良議長「求好心切」，可是在全市上下都未防疫工作而疲於奔命時，郭議長此言不啻是打擊所有基層前線人員的士氣與信心。

至於「關懷包內容物不足」，這則是過於抽象；或者反過來問：要怎樣才算足？除了生活必需品以外，台南市政府也有跟中華電信合作，提供多元的線上影音服務及孩童在家自學方案，也同時啟動相互備援機制及試辦居家線上辦公，讓市政服務不斷線。要知道：這些內容物都是民脂民膏，在市府也努力向民間徵集物資、盡可能提高關懷包的內容物之時，倒是不知道議長為台南市民募了什麼？而全民買單的關懷包內容物、到底要到什麼程度才算「足」呢？會不會真如《山海經》裡所寓言，「人心不足蛇吞象」呢？台南市民朋友們，倒是可以一起來評評理。

總而言之，「Covidiot」這個新興詞彙，還有許多詮釋空間，也都不離「防疫豬隊友」的概念。在市府防疫工作如火荼毒的展開、基層同仁兢兢業業不敢掉以輕心之際，若有貪搏版面、亂噴政治口水扯後腿的行為，能不能算是「Covidiot」呢？就有待大家心中自己評判了。

（台南市民）

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