胡，怎麼說》中國病毒、武漢肺炎，能甩？



中國甩鍋計正無所不用其極使出，意圖先甩「武漢肺炎」之名、再甩病毒源自中國，甚至從輸出病毒的「放毒之國」，搖身一變，戴起幫助他國防疫的「救世主」假面具！

武漢肺炎之名因大疫起於武漢，本是中國人因地而用之名，但中共政權很快就想甩鍋，禁用「武漢肺炎」4字，透過操控WHO訂名為COVID-19，並自己規定中文名稱為「新冠肺炎」，經「大外宣」強迫推銷到華文世界，指稱武漢肺炎之名汙名化武漢人、歧視中國人。

武漢肺炎之名因大疫起於武漢，本是中國人因地而用之名，但中共政權很快就想甩鍋，禁用「武漢肺炎」4字，透過操控WHO訂名為COVID-19，並自己規定中文名稱為「新冠肺炎」，經「大外宣」強迫推銷到華文世界，指稱武漢肺炎之名汙名化武漢人、歧視中國人。圖為中國外交部發言人趙立堅、華春瑩、耿爽。（外電資料照/報社合成）

附從中國的媒體順從其旨意，改稱新冠肺炎，對不願附從者，則透過親中學界、文化界、媒體界等發動連署及帶風向，以反「武漢肺炎歧視」之名，做道德勒索。

中國甩鍋計的第一步-甩武漢肺炎之名，目前看來成功了大半，除了台、港、日等不依附中國的媒體等堅持繼續使用，其他大都乖乖聽中國的話。

第二步-甩掉病毒源自中國，違背事實比較難，但中共政權就是硬幹、狠幹，像中國外交部發言人趙立堅就扮演「大五毛」的角色，毫無證據的就反指是美軍把病毒帶到武漢去的，眾五毛、小粉紅等等網軍配合助攻，甚至假造美軍某一單位就是病毒製造者的消息。

趙立堅等人的角色，有人認為像是中國那部電影的「戰狼」，我看簡直就像魔戒電影中半獸大軍的「座狼」！

但是，美國豈是省油燈！趙立堅的無端指控，換來的是川普直接把武漢肺炎病毒稱為「中國病毒」。又是一陣美中罵戰。

趙立堅的無端指控，換來的是川普直接把武漢肺炎病毒稱為「中國病毒」。圖為川普講稿（截圖自jabin botsford 推特/美聯社）

中國欺負不了美國，就趁著義大利受中國輸出病毒而疫情大爆發，確診數直追中國、死亡人數已比中國多，五毛黨趁機暗指是源自義大利等國（之前也誣指過台灣），中國當局及黨官媒也趁機操作反制病毒「輸入」、防止疫情倒灌。這一步看來也有進展，但因疫起武漢、彰彰明甚，所以尚未得逞。

第三步就是把「疫起武漢」也甩掉，座狼角色的趙立堅又出手了，反指去年底美國就「隱匿疫情」，華春瑩、耿爽等中國外交部發言人有若座狼部隊，一齊發動攻擊，而與美國國務院、駐華大使館互相指控，展開外交罵戰。

中國沒有任何證據，因此沒佔到便宜，但形成中、美兩造各說各話，互指隱匿疫情，中國在策略上就算成功了。

第四步就是中國明明就是輸出病毒，為禍世界，造成現在至少有174國受害、近40萬病例、死亡16000人，卻改扮犧牲自己、為各國爭取防疫因應時間角色，還擠壓國內人民需要、出售防疫物資給需要孔急的國家，卻透過大外宣資助的媒體搞假、大肆宣傳中國暖心捐贈，各國如何感謝云云，在義大利、馬來西亞都被抓包打假。

世界上那有既放病毒害人、卻出售防疫物資賺飽、又假扮救世主的國家？簡直惡質至極！

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