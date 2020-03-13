韋恩的食農生活》從次氯酸水事件 看如何認清廠商的擦邊球宣傳三招

很多廠商打擦邊球的手法就是，拿了輕型機車的駕照，卻宣稱有職業連結車駕照的功力，其實根本是一直在製造牛頭不對馬嘴。

韋恩的食農生活

今天上午（10日）就收到朋友寄來這張公告，說白因子說食藥署同意其用於皮膚上，問我如何看。我回答說，我在業界多年還沒見過官方會為單一廠商背書這麼美的事，等著看一下吧。

其實我心裡明白，這是業者常用的第一招：打擦邊球。

關鍵之處在於安全性與功效能不能兼顧，如果你問食藥署，水能不能當成化妝品用在皮膚上，得到的答案當然也是可以（根本是廢話），但是問題是不能因此宣傳水的療效，除非拿到藥證等其他進階的許可。

但是，很多廠商打擦邊球的手法就是，拿了輕型機車的駕照，卻宣稱有職業連結車駕照的功力，其實根本是一直在製造牛頭不對馬嘴。

而業者還會用第二招：請君入甕搭配。

讓附和者（最近網路上很多，也不知道其實是不是下線），振振有詞在網上與人強辨説其實有某某醫療證書丶某某許可證。問他證明在哪裡，千篇一律回答就是「你自己去估狗」。其實估狗後就會知道他們會運用SEO的關鍵字技巧，把置入文丶業配文丶洗腦文排名排得很前面，所以你去查估狗，正確的資料不但查不到（因為可能那張所謂的許可證根本不存在），反倒是容易著了道，反被洗腦。

最後還有第三招：烏賊戰術。

運用黨羽對質疑者進人身攻擊，質疑人家的專業性丶是否有身份資格丶是否別有居心等等，什麼都可以拿來戰。所以前幾天看到疾管局請長庚醫院的顏宗海醫師出來宣導次氯酸水不適合洗手的影片，都還有神奇的酸民質疑他們專業性，我也是啞然失笑。也莫怪皮膚科邱醫師之前也感嘆，因為這次的事件，他知道了網路霸凌的滋味。

（蘋果日報截圖）

結果晚間蘋果日報的獨家新聞馬上出現，說〈號稱「抗菌」其實99.9％是水 白因子遭衛福部打臉！坦言沒效果願受罰〉衛福部食藥署打臉，指該品牌旗下產品，並非每款都能用在肌膚上。唯一可用於肌膚的清潔防護液，其實99.9%是水，次氯酸含量少且只是延長產品保存期，無法抗菌，官網卻將該產品放在抗菌類別，涉嫌誤導消費者，將請衛生局查處。



該公司接受《蘋果》電訪坦言，「肌膚清潔防護液」不具抗菌效果，商品標示和宣稱從未提及「抗菌」，可能是近日產品缺貨，官網產品上下架頻繁，對於「肌膚清潔防護液」分類抗菌產品而造成誤會，違反法規，願意接受裁罰。

食藥署醫粧組科長張家榮對此表示，業者當初只是函詢產品要歸類在藥品、化妝品還是一般商品，完全無關安全性，而「白因子肌膚清潔防護液」被歸在一般化妝品，成分99.9%是水，可以清潔肌膚，但不具抗菌功能。

所以這次的事件其實很清楚，要嘛你就是乖乖當個可以用在皮膚上使用的化妝品，只是不能宣稱療效（殺菌丶治療傷口），要麼你就乖乖去申請醫療許可，其實合法的事往往很單純，沒有那麼糾結的。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 從次氯酸水事件看如何認清廠商的擦邊球宣傳三招

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