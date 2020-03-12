伊朗與西亞世界》納坦雅胡政治生涯的新契機

利庫德在21世紀之後再度成為以色列的主要執政黨，並開始在約旦河西岸與加薩走廊興築隔離牆，加強了壓迫巴勒斯坦人的力道。納坦亞胡自2009年擔任總理，迄今尚未卸任，也代表了利庫德的巴勒斯坦政策愈加穩固，另外也有工黨可能長期在野的意涵。今日納坦亞胡穩住政治優勢，或許意味著以色列選民認同利庫德壓制巴勒斯坦人的政策，也就能夠包容納坦亞胡的個人瑕疵。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的利庫德（LIKUD，聯合黨）日前在國會選舉中獲勝，這個結果對他在近年來飽受貪污腐敗的批判，打了一劑可以繼續貪污腐敗......喔，對不起，可以延續政權的強新心針。主流輿論強調以色列是西亞地區「最民主」的國家，利庫德是自21世紀以來以色列最強勢的政黨，而納坦雅胡做了好幾任總理，真的是非常「民主」。這種現象若發生在其他國家，國際媒體肯定以選舉過程有疑慮、某某某是專制獨裁的政治強人大加撻伐。但以色列有美國撐腰，一切問題都不成問題。

1948年以色列建國，但不代表所有猶太復國主義者（Zionist）與一般猶太人有一致的立場。武裝組織伊爾貢（Irgun）的領導人比京（Menachem Begin）不願意接受班古里安（Ben Gurion）政府的領導，畢竟在建國之前，許多與阿拉伯人對抗的猶太組織都已自成一股勢力，誰都有想當老大的念頭，但像是比京在知道「老大不是我」之後，就轉而成為地下的反抗勢力。比京不滿班古里安的建國方案，並不是讓巴勒斯坦（Palestine）全由猶太人掌握，而是接受1947年聯合國（United Nations）的阿猶分治。因為對於對比京來說，讓整個巴勒斯坦都屬於猶太人才是他的終極目標。

利庫德是自21世紀以來以色列最強勢的政黨，而納坦雅胡做了好幾任總理。（REUTERS）

班古里安領導的工黨（Mapai）在以色列建國後長期執政，同時面對著鄰近阿拉伯國家的敵意。然而，20世紀大批猶太人移居巴勒斯坦，早已讓阿拉伯人感受到生存權益被擠壓的危機。接著來到70年代阿拉伯國家與以色列的多次戰爭，以色列不僅逐漸獲得美國的全力支援，還不斷擴大國土，在1967年6月的「六日戰爭」之後，不僅完全佔領了阿拉伯人區，即約旦河西岸（West Bank）與加薩走廊（Gaza Strip），還取得了敘利亞（Syria）的戈蘭高地（Golan Heights）與埃及的西奈半島（Sinai Peninsula）。或許早期班古里安並沒有強調整個巴勒斯坦都要由猶太人掌握，畢竟1948年還不是猶太人能夠掌握一切的年代，擁有巴勒斯坦的部份區域已經是奢求，但從隨後的發展來看，工黨執政時期的以色列其實很積極地不斷擴大國土。「六日戰爭」後，《聯合國的第242號決議案》曾要求以色列退出佔領地，但從未見以色列退出過。

1977年的國會選舉結果，工黨落敗，新的執政者是比京以及他領導的利庫德集團，而且開始推動「大以色列」的計畫，讓巴勒斯坦全面「猶太化」，將許多地名與路名改成猶太名稱，也不斷在巴勒斯坦各處建立「屯墾區」（settlement），將阿拉伯人居住地擠壓地更加支離破碎。在第一次世界大戰結束之後，鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）被戰勝國肢解，讓阿拉伯地區變成無法拼湊的碎片，形成今日的伊拉克（Iraq）、約旦（Jordan）等國家，但相較之下，巴勒斯坦更為破碎，就連生存權益都掌握在以色列手上。利庫德看似比起工黨來得「激進」，但從不同的角度來思考，若沒有工黨政府在1948年以後的努力，利庫德也不見得有機會去推動「大以色列」的計畫。

班古里安（右）領導的工黨在以色列建國後長期執政，1967年的「六日戰爭」後，不僅完全佔領了阿拉伯人區，還取得戈蘭高地與埃及的西奈半島。左為美國總統杜魯門。（維基共享）

只是比京的「大以色列」計畫並沒有執行多久，對以色列最有威脅的埃及（Egypt）竟然就主動表達和解意願。1977年年底埃及總統沙達特（Anwar Sadat）在國人的批判聲浪之中前往以色列發表和談演說，1978年受美國總統卡特（Jimmy Carter）邀請，與比京一同前往「大衛營」（Camp David）坐下來吃蛋塔喝奶茶。沙達特的和談目的是為了拿回西奈半島，比京在不甚情願之下答應了。雖然以色列沒有撤離出其他的佔領地，但比京的以色列所擁有的勢力範圍反而比班古里安時期小了很多。儘管有學者說比京歸還西奈半島對以色列並無損失，因為「大以色列」的計畫本來就是針對巴勒斯坦，沒有西奈半島。然而，從現實層面來看，利庫德政府的領土面積比起工黨時期還缺了一大塊。1992年工黨於選舉中再度勝出，算是利庫德的另一個挫折。

不過，利庫德在21世紀之後再度成為以色列的主要執政黨，並開始在約旦河西岸與加薩走廊興築隔離牆，加強了壓迫巴勒斯坦人的力道。納坦亞胡自2009年擔任總理，迄今尚未卸任，也代表了利庫德的巴勒斯坦政策愈加穩固，另外也有工黨可能長期在野的意涵。今日納坦亞胡穩住政治優勢，或許意味著以色列選民認同利庫德壓制巴勒斯坦人的政策，也就能夠包容納坦亞胡的個人瑕疵。美國學者芬克斯坦（Norman Finkelstein）的著作《加薩戰火》（GAZA）提到，以色列無所不用其極地在轟炸加薩，但國際輿論仍然站在以色列那一方，甚至國際社會也樂於讓以色列欺瞞。這也是納坦亞胡的優勢，因為外在環境對他也不苛刻。

1978年，沙達特（左）受美國總統卡特（中）邀請，與比京（右）一同前往「大衛營」。（AP）

巴勒斯坦解放組織（後文簡稱「巴解」，Palestine Liberation Organisation, PLO）批判這次選舉結果，等同於「屯墾、併吞、隔離」（settlement, annexation, and apartheid）。巴解的聲明沒有錯，利庫德的「大以色列」計畫，就是一步步讓廣大的巴勒斯坦「以色列化」。另外，最反對以色列的組織哈馬斯（HAMAS）則表示，「其實無論哪個政黨執政都沒有差別，畢竟以色列就是敵對巴勒斯坦人。」這樣的說法也沒有錯，畢竟從1948年以色列建國之後，在還沒有利庫德、而納坦雅胡還是個小朋友時，以色列政府就已經不斷在壓迫巴勒斯坦人生存的空間與權益了。

儘管現在因為面對新冠病毒，以色列政府與巴勒斯坦自治政府同意合作防疫，但也只是這個節骨眼上的合作，並不會有任何進一步的發展。只要疫情一過，巴以肯定又會回到百分之百對立的局勢，也仍會是納坦亞胡掌握優勢。

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