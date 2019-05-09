伊朗與西亞世界》利庫德的以色列與隨時可彈指的無限寶石

自1980年代以來，以色列史研究中的新史學家學派，致力於打破以色列「神話」，不把以色列建國與發展當作美好的童話故事來看待、也不把以色列當作受害者的角色，批判以色列更是不遺餘力。從觀念的表述、個案的研究，都可看到諸多學者試圖打破以色列至高無上的迷思。然而，以色列彷彿今日熱門電影《復仇者聯盟》中的薩諾斯，擁有了無限寶石（即美國的支持），隨時一彈指就讓阿拉伯世界瞬間灰飛煙滅。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2019年4月以色列（Israel）總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）再度勝選，進入他的第5任總理任期，這也是利庫德集團（Likud）延續政治生命的機會。一般而言，這種情況如果出現在其他許多國家，特別是不被主流國際社會認同的國家，大概輿論就會開始批判這樣的領導人是長期獨裁專政、靠選舉舞弊當選、國內社會諸多的不公不義、人民生活困苦，選後很可能引起動盪、甚至戰爭。然而，以色列的選舉結果卻獲得美國總統川普（Donald Trump）熱情道賀。

其實納坦雅胡在1996年就擔任過一任總理，這個時間點正是70年代後期以來，以色列工黨（Mapai）與利庫德爭奪政權的時期。1948年5月14日，巴勒斯坦（Palestine）超過一半土地成為以色列所有，此時以色列由工黨執政，班古里安（Ben Gurion）為總理。然而，工黨欲整合國家政策，例如，建立國家層級的軍隊、削弱建國前各據一方的武裝勢力。此時已為一方之霸的比京（Menachem Begin），並不認同班古里安的作法，除了他不願意接受巴勒斯坦仍有阿拉伯居住區之外，他也認為班古里安是企圖剷除異己。比京的反對並沒有錯，班古里安肯定就是。不過，班古里安的手段同時也是為了求以色列生存，合情合理，但對於比京而言，形同是自己的政治生命受到威脅，為了求生存選擇不與政府同路。直到1973年比京組成了團結勢力，也就是中文音譯的「利庫德集團」，更加大了抵抗政府的力道。

以色列總理納坦雅胡再度勝選，進入他的第5任總理任期獲得美國總統川普熱情道賀。（REUTERS）

工黨長久執政以來，雖然對阿拉伯國家征戰都獲勝，也在60年代之後逐漸得到美國大力支持，但始終無法紓緩阿拉伯國家的敵意，這也構成了以色列政局的變數。1977年6月，利庫德在選舉中勝出，比京成為以色列領導人，可以想見比京將會強硬地否定阿拉伯人的存在。但這一年卻是阿以問題的重大轉折點，即埃及總統沙達特（Anwar Sadat）提出對以色列和談的時刻。即使利庫德成立的宗旨是要強硬對抗阿拉伯人，但沙達特打出和談這一張牌，肯定不是比京預想得到的。沙達特的目的，是為了拿回1967年被以色列佔領的西奈半島（Sinai Peninsula）。而1967年同時為以色列佔領之處，除了敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights），還有原本為巴勒斯坦人居住區：約旦河西岸（West Bank）與加薩走廊（Gaza Strip）。1949年耶路撒冷（Jerusalem）分為東側為外約旦（Transjordan，後改名為約旦）所有，西側歸以色列，但在1967年全淪為以色列控制。

然而，沙達特也只是想拿回西奈半島而已。這讓比京撿了大便宜，和談竟然發生在他與利庫德的菜鳥執政時期，從天上掉下來這麼大的禮物。隨後，沙達特與比京雙雙獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）。但80年代的以色列卻陷入了對黎巴嫩的戰爭，敘利亞也一再以保護黎巴嫩之姿對抗以色列，其目的便是為了收復失土戈蘭高地。到了1987年年底，爆發巴勒斯坦對以色列的大起義（Intifada），隔年巴勒斯坦解放組織（PLO）的領導人阿拉法特（Yasir Arafat）宣佈獨立。1992年工黨再度執政，由拉賓（Yitzhak Rabin）擔任總理，這代表利庫德執政其實未能根本解決阿以問題。但是1995年拉賓卻在與阿拉法特和談並獲得諾貝爾和平獎之後，被反對人士殺害。這顯示以色列在經歷1977年的政黨輪替之後，對阿拉伯人的政策不管怎麼做都沒有完善的結果。一直到了2009年納坦雅胡再次當選總理至今，才出現這10年來穩定執政的局勢。以色列對巴勒斯坦的態度，將有更長的時間不會有所調整。

1992年工黨再度執政，由拉賓（左）擔任總理，1995年拉賓與阿拉法特和談並獲得諾貝爾和平獎。（圖：網路）

其實，諸多國家若經歷上述的路線反覆、內鬥問題，可能就很難穩定發展。但是，以色列的優勢是來自美國傾全力的支持。美國政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）在《以色列遊說集團與美國對外政策》一書提到，「美國毫無保留地協助以色列。」主流國際媒體一再強調阿拉伯人的威脅、以色列有高科技的發明等「以色列神話」，導致人們看待阿以問題的態度，只關注以色列的「安危」與「發展」，卻漠視了巴勒斯坦人與阿拉伯人的生存權益。

2017年年底川普宣布耶路撒冷做為以色列的首都、2019年承認以色列擁有戈蘭高地的主權。其實現狀並未因此改變，畢竟上述的狀態由來已久，只是川普把話說得明白了一點。但是，這些聲明都給予以色列太多的優勢。換個角度來看，巴勒斯坦人與阿拉伯國家擁有過這種待遇嗎？日前以色列駐聯合國大使，主張《聖經》就是他們祖先在巴勒斯坦居住的「地契」，明確的宣示巴勒斯坦是他們自古以來就擁有的地方。然而，《聖經》講的是一回事，事實卻不盡然如此。阿拉伯人存在於西亞的年代，不見得晚於猶太人，若如《古蘭經》所言，阿拉伯人也是亞伯拉罕的後裔，具有「他們也在巴勒斯坦居住過」的意涵。這些當然都是神話，把神話當作事實必然是一場無止盡的爭執。

已故學者薩伊德（Edward Said）在他的諸多著作中，表明對巴勒斯坦的認同。自1980年代以來，以色列史研究中的新史學家學派（New Historians），致力於打破以色列「神話」，不把以色列建國與發展當作美好的童話故事來看待、也不把以色列當作受害者的角色，批判以色列更是不遺餘力。從觀念的表述、個案的研究，都可看到諸多學者試圖打破以色列至高無上的迷思。然而，以色列彷彿今日熱門電影《復仇者聯盟》中的薩諾斯（Thanos），擁有了無限寶石（即美國的支持），隨時一彈指就讓阿拉伯世界瞬間灰飛煙滅。

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