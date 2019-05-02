伊朗與西亞世界》戈蘭高地爭議：西亞國際角力的轉捩點？

在伊朗政局穩定、土耳其也不怎麼一定需要歐洲與美國、俄羅斯還是不與美國同路之際，伊土俄三國成為了敘利亞在取回戈蘭高地、面對以色列與美國上的最大靠山。冷戰時期的戈蘭高地問題，美以對抗敘蘇，到這個時代變成美以對抗伊土敘俄的局勢。川普主張以色列在戈蘭高地的主權，或許可說是在二打四居於下風的情況下，故做強硬的宣示。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

從2019年3月底，美國公開聲稱以色列（Israel）擁有敘利亞（Syria）戈蘭高地（Golan Heights）的主權。至今近一個月來的時間，諸多媒體都在看阿拉伯人將會如何憤怒、猜測是否還會爆發阿拉伯與以色列的戰爭。而伊朗、土耳其、俄羅斯則是保持近年來的合作氣氛，譴責美國的決定。戈蘭高地自上個世紀延續至今，仍是國際新聞頭條。此時我們還可以看到國際強權的勢力消長，美國似乎愈趨弱勢了。

第一次世界大戰結束以來，西亞地區諸多國家都是「被創造」的，這導致各種「無中生有」的邊界糾紛與戰爭。例如伊朗與伊拉克、土耳其與伊拉克、土耳其與敘利亞、伊拉克與科威特、伊拉克與沙烏地阿拉伯、巴勒斯坦與約旦等等，都在1920、30年代出現各種邊界問題。敘利亞與以色列之間的戈蘭高地爭議，也是在這樣的情況下開展。二戰結束之後，敘利亞脫離法國佔領，以色列也建國。儘管過去並沒有敘利亞這個國家，尚難以劃清楚領土範圍，但對於整體的阿拉伯人來說，以色列憑空在西亞地區迸出，怎能享有任何土地的主權？然而，仗著古老的《舊約聖經》以及現代的歐美勢力，以色列可以肆無忌憚地建國，擠壓了巴勒斯坦地區原本阿拉伯居民的生存權益。在1948年5月14日以色列建國的隔天，阿拉伯國家立即發起戰爭。

3月底，美國公開聲稱以色列擁有敘利亞戈蘭高地的主權。（REUTERS）

由字面上來看，這是阿拉伯國家主動攻擊，然而若從更大的視角觀之，以色列的建國是在1948年之前經過一段長時間運作的結果，是猶太復國主義者（Zionists）在阿拉伯世界先行且刻意的侵犯。敘利亞等鄰近的阿拉伯國家發動反擊，何罪之有？此後，美國與蘇俄的冷戰（Cold War）展開，各區域都有選邊站的問題。簡單來說，伊朗、沙烏地阿拉伯、以色列、伊拉克、約旦、土耳其屬於英美兩國陣營，而埃及與敘利亞則是接受蘇俄協助。1956年埃及受到英、法、以色列的侵犯，即蘇伊士運河戰爭（Suez Canal Crisis），便是阿拉伯國家與西方帝國主義對抗的代表例子。

1967年6月5日起，以埃及與敘利亞為主的阿拉伯國家，一同對抗以色列。導火線之一，就是以色列與敘利亞在邊界上爭奪用水的問題。這次的戰爭，短短6天就結束，故稱為「六日戰爭」（Six-Day War），也是自1948年以來的第三次中東戰爭。在這次的戰爭中，埃及與敘利亞輸得一塌糊塗，西奈半島（Sinai Peninsula，埃及領土）與戈蘭高地（敘利亞領土）、巴勒斯坦的西岸（West Bank）與加薩走廊（Gaza Strip）都為以色列所佔領。這場戰爭之後，埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser）元氣大傷，3年後因心臟病而去世。但帶走納賽爾的或許不是心臟病，而是「六日戰爭」。如何拿回西奈半島與戈蘭高地，成為往後埃敘兩國對抗以色列的阻礙。

納賽爾在六日戰爭3年後因心臟病而去世。如何拿回西奈半島與戈蘭高地，成為往後埃敘兩國對抗以色列的阻礙。（AP）

1973年10月，在仍是以埃敘為主對抗以色列的「齋戒月戰爭」（Ramadan War）中，兩個阿拉伯國家仍然沒能拿回失去的土地。這讓當時的埃及總統沙達特（Anwar Sadat）開始思索藉由外交談判的方式，把西奈半島拿回來的可能性。但這樣的作法，就是要與以色列同桌交涉了。沙達特因而遭到批判，敘利亞總統哈菲茲阿薩德（Hafiz al-Assad）卻仍維持反以色列路線。因此，沙達特留下與以色列總理比京（Menachem Begin）對談的畫面，得到了和平主義者的美名，還獲美國總統卡特（Jimmy Carter）邀請到美國走一趟，甚至得到諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）的殊榮。其實美國在阿以問題中，並沒有傑出的外交政策。只因為身為國際強權，掌握所有輿論與資源，藉以塑造出他們是好人而立場，而對立面是壞人的氛圍。卡特並非「喬」好了埃及與以色列的關係，而是美國對以色列的協助，讓一再屈於弱勢的埃及，不得不走和談路線，沙達特對遭到阿拉伯人的批判感到無奈，拿下了那座偽善的諾貝爾和平獎，以色列則是「心不甘情不願」地慢慢把西奈半島還給埃及。

沙達特（右）留下與以色列總理比京（左）對談的畫面，得到了和平主義者的美名。（圖：網路）

反觀戈蘭高地，敘利亞無意停止與以色列對立。不過，時局已開始轉變，1979年之後伊朗反對美國，隨後進入近40年的伊美對抗。1991年蘇俄解體，但21世紀普丁（Vladimir Putin）時期的俄國又重回強國地位。於是，在伊朗政局穩定、土耳其也不怎麼一定需要歐洲與美國、俄羅斯還是不與美國同路之際，伊土俄三國成為了敘利亞在取回戈蘭高地、面對以色列與美國上的最大靠山。冷戰時期的戈蘭高地問題，美以對抗敘蘇，到這個時代變成美以對抗伊土敘俄的局勢。川普主張以色列在戈蘭高地的主權，或許可說是在二打四居於下風的情況下，故做強硬的宣示。

不過，目前還難以斷定川普的作法改變了什麼，畢竟他也只是把話講白而已。戈蘭高地被以色列佔領已經超過半個世紀的時間，對於很多人來說，這等同是以色列的土地了。戈蘭高地跟西奈半島的差異，就在於前者攸關以色列用水來源。若歸還敘利亞，以色列肯定會遭受敘利亞報仇式地封鎖水源。但敘利亞有錯嗎？當然沒錯。此外，若要和談，敘利亞必然也知道只能按照美以的遊戲規則來，這樣的和談不具任何意涵。更何況，「和談解決問題」只是一部分人的想法，對其他人來說，和談絕對不是選項。或許現在川普處於二打四的局面，但美國仍擁有話語權。

未來是否會因而發生戰爭，沒有人知道。如同100多年前，沒人會預料到在一個小屁孩殺了奧匈帝國王儲斐迪南（Franz Ferdinand）之後，大家就在歐洲與西亞打了4年戰爭。沒有人想要戰爭，但歷史經驗與政治現實總是令人感到厭世。

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