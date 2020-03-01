自由開講》積習難改的國民黨

◎許瑞德

這二個月以來，因為國民黨內部家務事的黨主席補選選舉所生的各項議題，多次引發社會各界議論紛紛。除了其黨內代理黨主席人選、立委傅崐萁恢復黨籍案以及高雄市長韓國瑜罷免案等均成為黨主席候選人與各自子弟兵立場表述的議題之外，黨主席補選候選人個人所提出的「黨見」更成為眾所矚目的焦點之一。

這二個月以來，因為國民黨內部家務事的黨主席補選選舉所生的各項議題，多次引發社會各界議論紛紛。圖為國民黨黨主席補選的兩位候選人，前副主席郝龍斌（左）與立委江啟臣。（資料照）

「兩岸政策」長久以來被中共視為是國民黨的「專屬領域」，利用曖昧不明的「九二共識、一中各表」來誤導台灣人民或許尚未有所定論的兩岸定位與意識。直到去（2019）年1月2日由中國國家主席習近平口中所說出的「一國兩制、台灣方案」，終於一記悶棍打醒了長期遭「九二共識」所催眠的台灣人，而今（2020）年1月11日又再度證明「九二共識」已經徹底Let it be了！

而在近日，國民黨黨主席補選候選人提出「未來國民黨應該在對岸設置一位『代表』，積極處理兩岸事務」的積極政見。既然有這樣的提出，首先須釐清的是，第一、這是否為「中國共產黨」與「中國國民黨」間的黨際互動與合作？第二、這位國民黨代表是否僅僅協助擁有國民黨籍的台商或台胞？第三、這位國民黨代表是代表中國共產黨來和台灣政府協商？還是中國國民黨？如果代表的是中國共產黨，那中國國民黨是否等同中共化？依目前兩岸人民關係條例第4條第3項的規定，「行政院大陸委員會或第4條之2第1項經行政院同意之各該主管機關，得依所處理事務之性質及需要，逐案委託前2項規定以外，具有公信力、專業能力及經驗之其他具公益性質之法人，協助處理臺灣地區與大陸地區人民往來有關之事務；必要時，並得委託其代為簽署協議。」換句話說，如果未經政府同意，不論是用什麼方式、以政黨名義設立什麼樣的職務，都將可能已經違反目前兩岸人民關係條例的規定了！更何況是定位、內容仍還在構思當中的「國民黨代表」！

再者，如果國民黨的核心理念就是捍衛中華民國、反對台獨，不接受「一國兩制」，那是否也應該遵循國民黨自1949年撤退來台後，所堅持的反攻大陸、以中華民國統一中國的一脈思維與立場？

台灣是一個言論自由的國家，但是所有的言論都必須是合乎邏輯的，尤其是一個台灣最大在野黨的國家定位論調，更應該符合現今人民進步的想法與合乎國際情勢。這實在無關各黨新媒體實力的落差，而是要用什麼合於實際現況的國家論調來說服民眾。如果國民黨的兩岸政策還是留在「九二共識」這杯走味的咖啡，或者仍舊是「逗點式的論述」，恐怕連國民黨自己黨內的年輕人都很難說服了，又何況是要與普遍的年輕人溝通接軌呢？連共產黨都已經不認的「九二共識」，國民黨還要把它當成暖暖包貼在懷裡嗎？

（政治評論者）

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