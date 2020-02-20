自由開講》疫情當頭，還在拚內鬥、假改革的國民黨

夏雨聲

日前，國民黨前秘書長金溥聰大動作參加記者會，又頻上廣播，針對傅崐萁黨籍案與韓國瑜代表國民黨參選總統等大發議論，一副改革派上身的模樣。然而，任誰都知道，這群舊瓶裝舊酒的人，每一個人都自詡是改革者，但是背後都是派系鬥爭。馬系想鬥吳系，重掌黨機器，而按兵不動的鋼鐵韓粉部隊則未出手，這場內鬥大戲恐怕還有的拖！



日前，國民黨前秘書長金溥聰大動作參加記者會，又頻上廣播，針對傅崐萁黨籍案與韓國瑜代表國民黨參選總統等大發議論，一副改革派上身的模樣。（資料照）

這次我們可以看到國民黨主席兩位檯面上的候選人，分別是郝龍斌與江啟臣，而代理黨主席則是吳敦義屬意的人選。郝龍斌背後，就目前看到站出來的馬系色彩十分濃厚。至於江啟臣背後，則有連勝文出面，顯然有連戰的影子。簡言之，檯面上的黨主席選舉，就是目前黨內最有實力的兩群人馬代理人戰爭，而金溥聰言之鑿鑿的：「傅崐萁黨籍案不應該在代理黨主席任內處理。」背後其實是講給吳敦義聽。

筆者感到可笑的是，馬系人馬將傅崐萁視如寇讎，除了忌憚地方派系等親吳勢力未來可能興風作浪，還不就是持續計較當年花蓮縣長堅持拒絕提名傅崐萁的老鼠冤。馬英九當年跟地方派系不和，南部幾個縣市提名人選很奇怪，尤其以花蓮縣為然。

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假若金溥聰真心覺得傅崐萁糟到離譜，當年為什麼不反對花蓮縣長提名傅崐萁的老婆？國民黨提名傅崐萁太太徐蔚臻參選時，金溥聰怎麼不站出來反對？現在講改革、年輕人眼光什麼的，不像是自欺欺人嗎？如果真的在意年輕人眼光，金溥聰可以公開呼籲韓國瑜立刻辭職高雄市長向國人謝罪，因為連最挺藍營的民調都說30歲以下支持罷免韓的高達71%，金溥聰怎麼不吭半聲？說穿了，還是黨內鬥爭，就是顧忌親吳的地方派系坐大，讓馬系沒有發揮空間。

金溥聰上廣播專訪的時候，意有所指的講，「應該檢討韓國瑜怎麼產生？」明著打吳敦義人馬一巴掌，暗著又讓最挺韓的傅崐萁挨了一記悶棍，真可謂一箭雙雕。

馬金體系極可能意在防止韓國瑜未來遭罷免後，若挾其韓粉勢力重返黨中央，當是馬金所不樂見的。金溥聰既打傅又打韓，檯面上表現十分搶眼，仔細一看，改革是假、內鬥是真，這才是國民黨現在的主旋律。

馬金體系極可能意在防止韓國瑜未來遭罷免後，若挾其韓粉勢力重返黨中央，當是馬金所不樂見的。（資料照）

不過，武漢肺炎當頭，國民黨卻一直出來搶戲，當大家在搶口罩時，國民黨人卻在搶權力，這樣子像話嗎？怎不與政府一致行動，共體時艱，與台灣社會一起協助政府防疫呢？

（政治工作者）



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