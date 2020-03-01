自由開講》洪慈庸四年五次優秀立委，重返立法院有什麼問題？

◎李怡君

今年台灣立法委員選舉，洪慈庸以不到千票的差距，惜敗給前台中市副市長楊瓊瓔。敗選之後洪慈庸謝票掃街，民眾熱情擁簇，完全不像選輸的候選人。網路上眾多網友也紛紛為洪慈庸感到可惜，因為四年來洪慈庸證明自己是能夠勝任民意代表，使民眾信服與信任。

前幾天，立法院長游錫堃宣布任用洪慈庸作為其在立法院的機要顧問。對此，部分民眾質疑洪沒有相關經歷，也還太年輕，無法勝任其職務。但是，這些流言也只是人云亦云，只要攤開洪擔任立委時期的政績與表現，其實就能一目了然的知道他完全能勝任此職務。

洪慈庸四年前參選便宣示，若四年內有任何一次拿到「待觀察立委」（被評鑑為表現不佳的立委）就立刻辭職。而洪慈庸也不負眾望，四年內不僅沒有拿過待觀察立委，更是得到五次優秀立委的佳績，共計參與140件黨團提案、250場國會質詢，更爭取380件中央預算案。在地方服務面，洪也沒耽擱，一面協調近300件軍冤陳情案，另一面還爭取到了380件地方建設，四年來還處理炒過2240件民眾陳情，在立委的資歷上，可說是四年內抵過許多靠派系、綁樁當選而尸位素餐的立委（們）。

是以，是否能勝任，本就不看考試、不看年齡，重點是洪慈庸是否有實際能力。四年來洪慈庸所累積的累積政治能量與歷練，恰恰就是洪慈庸得以任用為機要顧問的原因，並且，在立院內繼續服務，也能延續洪慈庸過去幾年來在地的服務。

四年來洪慈庸所累積的累積政治能量與歷練，恰恰就是洪慈庸得以任用為機要顧問的原因。（資料照／洪慈庸服務處提供）

或許至此，還是會有民眾質疑洪慈庸，這是可以理解的。因為台灣長期以來被政治世家、財團掌握政治圈，雖然選民不斷詬病，但真的出現一個與政治世家、財閥無關的政治素人時，民眾又會嫌他們「不夠專業」。洪慈庸四年前以素人之姿，習權台灣論壇，今年雖然敗選，但相信這名年輕人，再次以不同身份進入國會後，能以她獨特的經歷、不同與其他人物的特質，帶來政治圈上的根本改變。或許，這值得我們慢慢觀察，甚至期待的選擇。

（豐原人，銀行業）

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