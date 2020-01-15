自由開講》0.49％的差距，洪慈庸的敗選為何令人惋惜？

◎陳裕廷

台中市立委選舉一共有八個區域，民進黨一共攻下五席、台灣基進一席，國民黨則拿下兩席。其中最令人驚訝的就是北北屯區沈智慧與海線顏家紛紛中箭落馬，分別輸給代表民進黨的莊競程與台灣基進的陳柏惟。而令人最惋惜的則是第三選區洪慈庸，以不到一千票的差距，輸給國民黨候選人楊瓊瓔。而這也是全台灣最接近的一戰，勝選和敗選之間，僅有0.49%該選區得票率的距離。

結果出爐的當天，洪慈庸很有風度的召開記者會，提到很抱歉辜負選民的期待。但事實上，洪慈庸這一仗已經打得極為精彩，只能說對手楊瓊瓔的確不是省油的燈。不同於沈智慧、顏寬恆，楊瓊瓔在新聞與網路的露出其實相對較少，在地的台中人說不定還有許多人不認識。因此無法和沈、顏的對手一樣，可以利用「空戰」來攻擊對手的諸多缺點，洪慈庸只能在地面上扎實的與楊瓊瓔硬碰硬。

但楊瓊瓔在地曾任五屆立法委員、兩屆省議員，並且在四年前輸給洪慈庸後，未曾離開過第三選區，繼續他的「傳統服務」。更別提台中派系林立，國民黨派系各方山頭深入各里、各區、農會，盤根錯節的地方勢力讓楊瓊瓔在地面戰可說是佔盡優勢。雖然選戰後期，洪慈庸也邀請許多民進黨知名人物到場支持、掃街，但派系的特色就是超越藍綠，只服已打通關節的地方頭人，也因此本次國民黨總統候選人韓國瑜所引起的黨內大海嘯，在派系面前影響仍不如其他地方強烈。

此外，更別提楊瓊瓔在2018年盧秀燕新上任後便以副市長之名開始在選區走跳，以視察的名義行競選之實。即便洪慈庸多次指出帶職參選所造成的選舉不公平問題，楊瓊瓔仍然任意妄為，屢次的透過副市長職權指揮公務員為其助選；甚至，即便在辭職投入立委選舉後，仍不斷看到有人利用區公所、學校、垃圾車等公家資源，不斷利用職務之便夾帶楊瓊瓔競選文宣為其助選的情事發生。

而面對這樣的強敵，洪慈庸仍可拿到近九萬票的選民支持，同時身為「前線」召集人，穿針引線一同拉抬參與的林昶佐、陳柏惟、吳怡農、賴品妤。而前線五名悍將中有三位當選，洪慈庸功不可沒。即便在派系面前，仍然堅守台灣民主的最前線，也在四年中累積足夠建設與政績，才讓洪慈庸的敗選更令人難以接受。1/11之後，洪慈庸與丈夫卓冠廷到各區謝票，民眾熱情簇擁，完全不像是面對敗選的候選人。反觀楊瓊瓔的勝選謝票，顯得格外冷清，路上民眾愛理不理，似乎與這位未來四年的區域立委不甚熟悉。更充分展現了楊瓊瓔勝選靠的是派系，而不是民意這個特點，使民眾對這位候選人沒有特別的期待或互動。

1/11之後，洪慈庸與丈夫卓冠廷到各區謝票，民眾熱情簇擁，完全不像是面對敗選的候選人。（資料照）

最後，洪慈庸本次雖然敗選，但也打了一場精彩的選戰。換作是其他人，可能都沒有辦法和地方在地數十年的楊瓊瓔戰的如此激烈。所以希望能先沉潛，在日後捲土重來，繼續引領地方民意對抗地方派系，讓台中潭子、大雅、神岡、后里，能夠早日迎來新政治。

（台大研究生）

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