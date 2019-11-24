自由開講》這次選舉，台中人不要後悔第二次！

◎陳至德

2018年底，台中市長林佳龍連任失敗，但背負著選民期待的盧秀燕，在這幾個月來卻讓民眾非常失望。先是選前的「市長換人、空氣換新」，選後卻變成「中央處理器」，凡事都推給中央，也烙得和高雄市長韓國瑜分別當選2019年縣市首長倒數一二名。而本次台中的選戰，洪慈庸對上帶職參選的台中市副市長楊瓊瓔，則可看作林與盧的第二次決鬥，該怎麼選才能讓台中變得更好，選民則要把握這次的機會。

這次洪慈庸的對手楊瓊瓔（中），依循盧秀燕的老路，抹黑對手沒做事，自己卻是最不做事的那個人。（資料照）

洪慈庸素人參政，四年前夾帶極大聲勢，但還是有許多國民黨支持者無所不用其極地抹黑。最常見的抹黑就是洪慈庸四年來不做事，恰恰也是本次楊瓊瓔的競選主軸。但，若要說蟬聯五次優秀立委的洪慈庸不做事，那麼拿過待觀察立委的楊瓊瓔，該有多糟糕。事實上，洪慈庸四年來，將過去二、三十年國民黨執政做不到的事情都做了。

舉凡爭取中央經費設立后里醫院，讓潭雅神后的醫療能量自給自足，民眾不再需要跋山涉水才能緊急就醫。洪慈庸在交通建設上也加速國道一接台74線，讓延宕許久的工程能確保進度。更別提洪慈庸在地方推動的許多教育、托育建設，讓新手父母有足夠的非營利幼稚園、托兒所、安全的校舍、活動中心，在地人都看在眼裡。

對於軍中人權，有在看新聞的人都知道洪慈庸力推軍冤平反制度，並修正通過軍人退場機制，汰除不適任軍士官讓國軍體質強健。最近還看到有外地軍中案件的家屬向洪慈庸陳情，洪慈庸也沒有在意是不是自己的選區也努力幫忙。

事實上，洪慈庸四年來，將過去二、三十年國民黨執政做不到的事情都做了。（資料照）

綜上所述，說洪慈庸四年沒做事，其實就跟當年盧秀燕在打台中空汙的時候一樣，都是國民黨的政治語言，而事實上洪慈庸、林佳龍，所做的一切都已經是比「靠一張嘴」。這次洪慈庸的對手楊瓊瓔，依循盧秀燕的老路，抹黑對手沒做事，自己卻是最不做事的那個人。所以請台中人民睜大眼，這次選舉做正確的選擇，不要後悔第二次。

（資訊工程師）

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