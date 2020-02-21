哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：結語

洪建德

續上篇

和食就是日本料理

以六書解析漢字「料理」，有教科書說，料中的部首「米」，具有測量大米的度量衡之意，有體積的含義，現在當字首，有食物材料的含義，如食品。理有部首「玉」為意符，加上里，是聲符，所以是形聲字。玉是美麗研磨出來的事物。平安時代登場的料理一辭，代表在家處理食材上桌，或在飲食店製作食物上桌的過程，當然現代的食品加工廠技術精進，能夠把食材加工到極致，最末端的廚房料理工作，就減少了，例如白米已經在工廠碾成。

自平安時代到今天，以京都料理人眼光看來，和食最重要的是出汁，燒烤魚類的技術，藉著機器設備而大有進步。食器也繼承日本風，一貫地發展，室町時代又從伊比利半島傳來天麩羅技術，融合入日本料理主流。

這種以米飯為中心的和食已經做成形，然後陸續加入更先進作法，豐富了日本料理傳統的基本形式的米飯、湯、蔬菜、醬菜。下酒菜（取り肴）、沙西米（造り）、煮物（御椀）、燒烤（焼き物）、炸物（揚げ物）、兩種以上煮物的擺盤（焚合わせ）、醬菜（香の物），因為不同日期，有不同的組合出更多隨著季節變化，而繽紛多采。

取り肴要切到不大不小的，1寸大小，可以入口，但是不會太大口，妨礙了進食開大口的美感，一年又分二十四節氣，食材要配合季節感而創作。造り秘訣在於生魚切割的技術，讓調理素材栩栩生風，御椀則是日本料理能夠成立不可或缺的主役，使用鰹節與昆布出汁，把貝類，甲殼類，魚排適當烹煮到柔軟香醇可食。

焼き物則靠廚師的技術，以鹽、醬油、酒、味醂、味噌、砂糖，與各式調味料，把魚用炭火烤成，並且讓客席上的食客，也能分享炭烤的香味與溫度。

炊き合則以蔬菜為中心，奈良時代自亞洲大陸傳來的茄子、蕪菁、葱，室町時代傳來的白蘿蔔，江戸時代傳來的四季豆、蓮藕、包心白菜、牛蒡、蕃薯、竹筍、番茄，明治時代傳來的洋葱、秋葵。昭和時代則有白菜、青椒傳來，使用在煮物、蒸物、煎物等多樣調理方法。

平安時代自大饗料理以來有了椅子，桌子，與湯匙，都是大陸文化影響所及，影響了近一步和風的進化，直到今天和食常常以木碗，或漆器椀喝湯，不用湯匙。之後宴會款待以料理二汁五菜為標準，家庭料理則以飯為中心，一汁三菜為日常食。

不討論日本神話

至於日本料理店抬頭一望，偶而可見神壇上祭有「 磐鹿六雁命」與「 藤原山蔭」。磐鹿六雁命為日本古墳時代的人物，景行天皇侍臣，是「料理祖神」，日本書記上所載，屬於民族神話性質。藤原山蔭則是平安朝的公卿，與本文探討的科學方法不同，我無法討論。

神樂坂石川供奉的廚神。（圖：作者提供）

地溝油炸物酥脆

2014年9月回收食用油事件，在在顯示主管官署的不作為與隱匿事實的心態，但是國家資源耗費，聲譽損失卻再也要不回來了，學童、軍隊役男癌症增加，也不是多吃花椰菜就可以緩解，健康保險的負擔也將隨癌發生率上升而增加，目前交保輕到讓老百姓昏倒外，做法等同鼓勵犯罪，更讓人看到到底還有主管國民健康的衙門？推行自主管理，有沒有定期監測？

近年攤食蔚為風氣，一方面國民薪資，包括醫師費倒退20年，全民收入少，便宜又好吃的酥脆油炸物，就成了市場熱點，更不用說調味包了。自然無為地調理食物，可以減少油脂與過氧化的加熱烹調，是現代人能夠同時兼有古代人調理好處，與現代科學進步好處的最佳組合。上班族買些蔬菜回家，自然煮一煮，白飯配塊滷肉，就可以對抗癌症橫行了。

自然無為

我謹舉兩例來結語自然無為。京都一所佐阿彌懷石料理店，屏風上大字「自然無為」，以及拔幾片花草的粗樸飲食，信手之間也摘下米其林2顆星星的京都老店草喰中東、美山莊（兩家老掌門人為兄弟）。

京都懷石料理店佐阿彌，400年前就奉老子哲學為圭臬。（圖：作者提供）

京都山背美山莊晚餐是摘採的松茸與黑皮菇。（圖：作者提供）

美山莊煮日本薯蕷，米其林就給了2顆星。（圖：作者提供）

「無添加」，也是日本針對過於氾濫的旨味添加物的反省，法國推廣餐廳「自家製」的認證，也是針對一切買現成高湯與醬汁，添加物過多的省思，政府結合民間力量的反擊。

尊奉自然無為主義的東瀛料理人，不僅繼承中土隋唐、保留南宋的禪宗文化精髓外，更遙奉老子哲學為圭臬，印證我1985年來主張：「君子在廚房」。

全員無專才地大學畢業？來屈就22K？各行各業都要有優秀人才，讓聰明高資質的人，經過專業教育與操作調理訓練，成為帶有人文藝術與自然科學修養，令人尊崇的廚房高手，已是放諸四海而皆準的人類普世價值。

精髓

東瀛耕地狹小，意識饑饉的憂患，形成原住民勤儉璞真的美德與習慣，東漢初接觸佛教文明與三代文化，力行「有所為，有所不為」，與簡約調理。南宋傳來，三教合一的精神層次，在「東山文化」開花，「侘寂」結果，堅持米食與鹽味，好酒好水，健康好吃油脂，力求保持自然原味得到精神加持，最後更拜德川幕府軍政鎖國，威權穩定，和食分離了與歐亞大陸的臍帶，中斷任何外來有形物質，凸顯「調理無為自然主義」。

調理無為自然，需要新鮮真實材料與技術軟體，更多時間管理，製作費用乘倍增加，又不一定討好所有客戶，所以全球在現場料理人堅持原味、真材實料的店家，才彌足珍貴，不看擁有幾顆星星。由於注重五色、五感、五法，五味加上道元的淡味蔬食，後來漆器與瓷器當食器的繽紛與擺盛講究，營造五感共鳴，注重庭院與室內裝修與擺飾，服務生謙讓的待人接物，提升到精神教養與藝術創造層次，填補了食材原味的天籟弱音，也支撐了「調理無為自然主義」的五維全幕演出，

更由於日本千餘年來封建傳統，庶民認命接受種姓般的洗腦，料理人一所懸命，願意終身屈就於一個卑微的工作，成就巔峰，造就今天全球健康意識高張的人，越來越喜愛和食。 走火入魔地添加物，會造成調理無為自然主義的淪喪，我愛和食，當然更不願意敲醒喪鐘。

【第四部廣義的日本料理：後禁屠時代的新肉食主義】待續

這就是現在世界風靡的日本料理，都是肉食者最愛，在全球化時代，也迅速超越了國界，後續爆發力極強，精彩待續。最後聲明時空旅人回顧地球事實，我與家人都沒有開飲食、食品店，甚至購買這些股票的利益。

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