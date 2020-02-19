自由限時批》美決列管中媒 台灣呢？

辛文

美決將中共在美的5家媒體依法列管，在「武漢肺炎」病毒禍害全球的當下，此舉意義絕非尋常！被國際視為「紅色滲透嚴重受災區」的台灣，理應有撥亂反正的作為，才是正辦！

美國國務院近日宣布，將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與美國海天發展等5家中國媒體正式列為「外國代理人」管理，意指這5家媒體為中共政府機構的延伸。

美國務院指出，這5家中國企業媒體並非獨立新聞機構，而是在中共的控制下，變成官方的傳聲筒，成為中共宣傳部門的一部分，實質上已算是中共的黨工，幫中共進行宣傳（大外宣）。

據《福斯新聞》報導，國務院是根據美國「外國使團法」（Foreign Missions Act）施行，此從去年12月以來就逐步在進行這項行動；並指出，由於看到中共對媒體施加控制，像是對媒體內容與編輯方向嚴加管制，才做出這項決定。而這些媒體的新聞採訪尚不致被限制，仍能參加包括國務院在內的各類記者會。但必須依循駐美國使館與領事館的類似規範，像是提供僱員名單與人事變動、註冊現有房產，以及購買或租賃新房產前必須事先獲得批准等。顯然是玩真的！

支持西藏人士二○一一年八月在美國紐約時報廣場高舉不歡迎新華社的標語，抗議中國新聞審查制度。（法新社檔案照）

只要觀察中共「武漢肺炎」病毒的研製、外洩，到隱匿疫情及爆發、處理亂象過程，可說傷天害理，倒行逆施，禍國殃民，還成了全球世人的公敵！

然則，習大大却只顧權力鬥爭，罔顧人命，只會鎮壓維穩，利用媒體網路大搞宣傳，文過飾非，混淆視聽，並挾世衛WHO傀儡，以製造假象害人，還不准國際專家小組，或美疾病防治專家進入武漢調查，怕真相披露不堪。而像日本就因輕信（一說為圖觀光經濟）誤為「流感」不察，反成為社區感染嚴重地區，損失慘重，堪為例證。

同時，習大大在防控疫情之時，仍不忘宣傳！最近在中共政治局常委會議上，更一再強調「要做好宣傳教育和輿論引導工作，加強網路媒體的管控！」云云。

正如孟德斯鳩那句名言：「任何專制的國家的教育目的都是在極力降低國民的心智」。而毛澤東說「要把地球管起來，讓全世界都能聽到我們的聲音！」習大大正是努力貫徹的實踐者！

其實，在2009年，中共就己投入450億元人民幣鉅資在全球推廣「大外宣計畫」，藉此與西方媒體「爭奪話語權」，至今中共的紅色滲透已然產生效果，無形中已侵蝕民主世界最引以為傲的言論自由，幾成了中共宣傳機器的另一山頭，使第四權的媒體，反相繼變成中共官方的關係企業，模糊了新聞的本質和意義，失去真相，反使特定動機和目的的假新聞猖獗，讓許多民主國家包括美國都受害，台灣則從2008年後至今，成了最嚴重的紅色受災區。

此從去年6月23日十萬人上街頭「反紅媒」，便不難想見問題的嚴重，到今年大選結束後，問題依然存在，此乃涉及國安層級，當局亦勢須有所作為回應美方的做法！

事實上，世界華文媒體亦然。從1990年代中期開始，隨著中共的海外統戰滲透，世界各國的中文媒體就已經開始在政治上重新定位，2009年之後尤其如此。中共還專門開辦海外中文媒體研究中心、網站、雜誌；舉辦各種海外研修班，規訓海外華文媒體的從業者，讓他們變成中國的「宣傳先鋒」。而在採訪角度上，也改為對中共有利的角度來報導。全球華文媒體巳陷入單一新聞取向的趨勢，許多媒體都已經淪為北京的傳聲筒，基本上是中共宣傳機器的延伸。用中共的術語說，是教育「生活在資本主義國家的華人」。

據詹姆斯頓基金會的〈中國政府是如何試圖控制美國的華語媒體〉報告，就指北京滲透海外中文媒體的方式主要有四種：一，以全資或控股方式直接掌控報紙、電台和電視台。二，利用經濟手段影響與其有商業來往的獨立媒體。三，買斷獨立媒體的廣播時間和廣告，用於登載明顯來自中共官方的宣傳內容（台灣稱為「置入性行銷」）。四，讓來自政府的專業人士受聘於獨立媒體，伺機發揮其影響力。這些手法也用之於台灣。此後，網際網路使大眾傳播手段發生極大變化，中共在台灣媒體業的輿論操控還多了一些手法，即：「駭客攻擊與論述心理戰」。

美國曾在1938年制定外國代理人登記法（Foreign Agents Registration Act，FARA），要求代表美國境外實體從事政治或宣傳的個人，在司法部登記並披露他們的關係、活動及相關收支，要求登記與公開資訊。

當年立法的目的是為了遏止納粹德國在美國的影響，但當局並不經常引用這條法規。美國司法部2016年的數字顯示，在1966至2015年間，美國只有7宗與這部法律有關的案件。而今中共利用媒體侵入，才又引起重視。美國司法部前年就要求新華社和中國環球電視網（CGTN）登記為外國代理人，據媒體報導，CGTN已於去年2月完成登記，但表示自己不從事「政治活動」，登記是「基於與美國當局合作的精神」。數據顯示，美國目前有400個以上的登記代理人，代表超過600個外國委託人，民進黨駐美代表處也在其中。

英媒去年7月下旬曾報導，2019年初中國領導人習近平提出「一國兩制台灣方案」後，中國已對台灣全面滲透。總統蔡英文亦對媒體說，為了國家安全，將會修法規範「中共代理人」。由於該法案有多種版本，像是危及國安者，罰3年以下徒刑並科500萬以下罰金，又或是類似美國的「外國代理人登記法」，要求境外勢力，資訊登記透明化，讓外界知道誰是代理人。但因涉及廣泛及大選因素擱置。

而今大選結束後，問題依然存在，且修法重點不是打壓新聞自由，而是針對有政治目的的政治行為大架構下，進一步規範，商業文化行為則不在規範內。當局亦勢須有所作為回應美方的做法！

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