自由限時批》譚德塞助紂為虐！

杭東

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）何許人也。乃飽受各方批評的世衞組織（WHO）祕書長，舔中共到家的醜陋政客！猶刻意隱匿「武漢肺炎」蔓延實情，造成今天全球染毒（確診案高達近7萬，未來將達數十萬，死亡例將至數千至萬人以上）、世人恐懼不安的幫凶！

如今Change.org 上，一項請求世界衛生組織（WHO）譚德塞辭職的連署頁面，已有超過三十萬人以上連署。數字仍在不斷增加中。

譚德塞的重大失職和助紂為虐，是他備受撻伐的主因。

譚德塞的重大失職和助紂為虐，是他備受撻伐的主因。（REUTERS）

例如1月23日，他先是公開表示「武漢肺炎」的危險性只處於「中等」（moderate），過了4天則改口說危險性是「高等」（high）；1月28日在前往北京會見中國國家主席習近平與外交部長王毅時，還公開表示，中國政府在此次疫情中採取有力的舉措。但在1月30日却又召開緊急委員會宣布疫情已經達到「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，簡稱PHEIC）。一週內的三次更改，除了決議引發眾多的質疑，亦易使世人輕忽疫情的嚴重性，營造了「錯誤的安全感」；更因過度的「親中」，嚴重影響WHO的公信力。後被發現竟替中共「開綠燈」，使其觀光、交通、民生產業，不致遭到重挫，反因此矇騙復使各國輕忽防疫，造成莫大損失！像日本就被害慘了，肇致防疫破大洞，發生社區感染，現連安倍內閣都面臨下台危機，諸此，皆乃譚德塞失職的罪証！

近日，美國《華盛頓郵報》（Washington Post） 就抨擊世衛在疫情爆發早期，營造了「錯誤的安全感」，恐是此次疫情難以收拾的元兇之一。美國喬治城大學全球衛生法律學教授高斯丁（Lawrence Gostin），亦坦言，當初根據世衛和中國提供的資訊，他和幾名公共衛生專家向社會大眾保證，疫情並不嚴重，在可控制的範圍內，後來發現事實並非如此，「我們被騙了，給出錯誤的保證。」

事實上，當時疫情遍及中國所有省市，也有證據顯示中國忙著對付透露疫情訊息的醫護人員，進行言論審查，對實情有隱瞞之嫌，譚德塞竟然公開讚賞中方的防疫相當「透明」，習主席領導有方，過分「親中」的行為，導致世衛的全球公信力面臨考驗，害人不淺！

高斯丁並直言，世衛創造出「錯誤的安全感」，恐是疫情在一個月內迅速惡化成全球性危機主因。 而愛丁堡大學（University of Edinburgh）全球公共衛生教授斯達爾（Devi Sridhar）且指：「世界衛生組織在保持中立方面，用了非常奇怪的方法，也許公開讚賞中國，就是他們決策後的做法。」

連美國國家經濟會議（NEC）主席庫德洛德洛（Larry Kudlow），近日都在白宮表示，「武漢肺炎」疫情蔓延，美方對其專家未受邀前往中國，以及中方缺乏資訊透明度，均感到「有點失望」。而美國總統川普當天亦在美國福斯新聞記者李維拉（Geraldo Rivera）的播客節目中提到，雖然他對北京有信心，但也了解中國官員不願提供資訊，「我認為，他們想粉飾太平。」可說一語中的！

美國國家衛生研究院所屬的國立過敏與傳染病研究院主任安東尼・佛契（Anthony Fauci）近日在一個研討會上再次表示，美國需要了解疫情的實際情況，包括疫情的範圍、嚴重程度、無症感染以及病毒傳播的情況，因為這會對美國的政策決定產生很大的影響。按目前來看，病例數據很可能並未反映實際患病的人數。

美國疾病預防與控制中心擔任過川普總統國土安全顧問的博塞特（Thomas Bossert）則認為，在應對公共衛生風險時，信任和信息的透明暢通至關重要。

他說，「公眾信任是公共衛生安全；公共信任則是屬於國家安全。」 其實，在「武漢肺炎」病毒疫情爆發以來，中共媒體和輿論一度出現相對的言論自由，但是種種跡象顯示，北京當局再度加強了對網路輿論和媒體的控制，尤其是在疫情吹哨人李文亮醫生不明去世，引發民眾的憤怒後，連深入疫情第一線進行報導的公民記者陳秋實，亦突於2月6日，與外界失聯至今。

足見中共把疫情，看成是另類國安的「政治鬥爭」（例如藉機把湖北省市書記、港澳中聯辦主任等，換成「習家軍」人馬）。

另據世界衛生組織（WHO）傳染病專家顧問隆吉尼（Ira Longini），在追蹤中國新冠病毒傳染力的研究後，指出，如果中國的封鎖措施未能及時阻止病毒擴散，全球最終恐有三分之二人口受感染。而美國疾病管制中心（CDC）則警告，整體疫情恐無法在一季或一年內終止，可能會持續變成長期性的「社區病毒」。

美國有線電視新聞網（CNN）近日指出，美國疾管中心已在為最壞情況做準備，該中心主任芮斐德（Robert Redfield）表示，雖然尚無證據顯示病毒已侵入美國社區，但它可能本季、甚至今年都與我們同在，且有機會形成如同季節性流感的社區傳播，時間點落在今年或明年。他也指出，過去兩週情況顯示，許多病例僅出現喉嚨痛，影響範圍比原本估計更大。

最新美國《彭博商業周刊》 （Bloomberg Businessweek）最具諷刺意味的封面出爐！題名《脆弱的中國》（FRAGILE CHINA）以「CHINA」一語雙關（中國、瓷器）形容當前情勢；藉仿郵寄用的「易碎物品」貼紙，暗諷中國目前有4大狀況「碰不得」，包括：新型冠狀病毒（CORONAVIRUS）、債務負擔（DEBT BURDEN）、貿易戰（TRADE WAR）、抗議（PROTESTS），世界必須「小心輕放」（HANDLE WITH CARE），才不會惹得中國「一碰就碎」。

《彭博社》日前在紐澳版，曾發表《冠狀病毒壓力測試中國脆弱的金融體系》（Coronavirus Stress-Tests China’s Fragile Financial System）文章，指出多年來，銀行家、投資者紛紛湧向亞洲金融中心─香港，在中國快速的經濟發展和金融市場開放引發的繁榮中插一腳，但現在，隨著新冠病毒爆發武漢肺炎疫情擴散，爆出中國的真實問題，也成為中國過度負債的金融市場崩潰的催化劑。

該報導提到，現在沒有人要去香港，早在Covid-19病毒疫情爆發前，中國的經濟就變得越來越不穩定，香港的反送中抗議運動，更是雪上加霜；而與美國的貿易戰，經濟成長率勉強保6，反映出中國近30年來最疲軟的擴張，北京當局雖然一直努力減緩企業借貸的狂潮，但官方數據顯示，在應對這場已經奪走了1千多人性命的疫情裡，任何挽救金融的努力可能白費。

《彭博社》指出，現在中國的問題是，市場是否對中國決策者的能力有信心，而這些擔憂與對政府本身的批評互相重疊，尤其是武漢肺炎疫情吹哨者李文亮醫師過世，已經引發空前的民怨，之前中國公民常問政府可否維持經濟繁榮，現在他們在問政府是否維護人民的生命安全。

綜前所述，顯見「武漢肺炎」病毒，是方方面面攸關全球生存發展的大事，更與世人生命生活福祉息息相關，中共搞出如此害人害已的大事，還要隱瞞真相，習大大師心自用，搞政治鬥爭，而譚德塞者，又助紂為虐，理應早日下台，以回復世衛的公信力，才是正辦！

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